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Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині: пошкоджено будівлю автошколи

вовчанськ

4 жовтня о 13.00 російська армія обстріляла Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківщини.

"Сьогодні о 13:00 російські окупанти завдали удару по місту Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю автошколи. На території навчального закладу загорілася суха трава. Інформації про потерпілих не надходило", - ідеться в повідомленні.

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настав час захерачить по ПС "Новая Таволжанка", 50°21'12.5"N 36°51'01.9"E , 12.6 MVA, 2,5 км від кордону. Якщо продовжуть обстрілювати, то тоді ******** ПС "Шебекино", 50°24'51.6"N 36°53'50.0"E , 80 MVA, 8 км від кордону. Хай тоді місцеві кацапи самі ганяють тих артилерістів, або всю зиму будуть сидіти без електрики.
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04.10.2023 15:57 Відповісти
 
 