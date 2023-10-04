Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині: пошкоджено будівлю автошколи

4 жовтня о 13.00 російська армія обстріляла Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківщини.

"Сьогодні о 13:00 російські окупанти завдали удару по місту Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю автошколи. На території навчального закладу загорілася суха трава. Інформації про потерпілих не надходило", - ідеться в повідомленні.

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