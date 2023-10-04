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Зеленський (22416) росія (63574) ядерна зброя (1110)

Росія посилить ядерні погрози. Це прояв не сили, а слабкості, - Зеленський

зброя,ядерна

Росія до кінця року може посилити ядерні погрози на адресу України. Це буде проявом не сили, а слабкості.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky TG24, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава держави наголосив, що постійне нагадування росіян про свою ядерну зброю "це прояв не сили, а слабкості". Вони вдаються до таких кроків, оскільки ні бойові дії, ні робота дипломатів не дали бажаних для окупантів результатів.

"Вони хотіли знищити нашу незалежність, але не змогли перемогти на землі. До кінця року, за даними нашої розвідки, ядерних погроз буде більше", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія, ймовірно, готується до випробування крилатої ракети "Буревісник" із ядерним двигуном, - NYT. СУПУТНИКОВІ ФОТО

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Топ коментарі
+7
Від них ядерні погрози, а від нас отримають суворий харчащий відосик! Щоб знали!!!
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04.10.2023 16:30
+3
Нехай бахнуть на Сибіром, як боброїдка казала, кацапи промовчать, а Китаю сподобається...
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04.10.2023 16:34
+3
Коли ти розмінував Чонгар, повідводив війська, закрив оборонні проекти, набудував доріг до кордону з Лаптєстаном, наставив кротів на ключові посади, дозволив маніяку зайти на атомні станції ( це мабуть такий прояв сили по-Зєлєбєнськи) , то єдиний метод боротьби проти бандюка з ядерною зброєю - це назвати його СЛАБАКОМ. На думку осла-бідоносця це повинно зупинити терориста.
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04.10.2023 16:53
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04.10.2023 16:24 Відповісти
Раніше проскакувало. Китай прямо куйлу наголосив - не дай Бог і роби собі харакірі.
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04.10.2023 16:27 Відповісти
Від них ядерні погрози, а від нас отримають суворий харчащий відосик! Щоб знали!!!
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04.10.2023 16:30 Відповісти
Про що і я. Великі гроші на маракфон по всі каналах. Було би досить на каналі Перший і Рада.
Шура, "пилите гири, они золотые".
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04.10.2023 16:33 Відповісти
Буде ще один автобан.
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04.10.2023 16:35 Відповісти
Пекін - Париж, через Україну. Станемо і поплюємо на могулу куйла.
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04.10.2023 16:50 Відповісти
могилу
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04.10.2023 16:51 Відповісти
*****
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04.10.2023 18:43 Відповісти
Нехай бахнуть на Сибіром, як боброїдка казала, кацапи промовчать, а Китаю сподобається...
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04.10.2023 16:34 Відповісти
Пропоную, щоб параша бабахнула над Китаєм.
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04.10.2023 16:38 Відповісти
Язиками вони багато чого вміють, но такеее...
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04.10.2023 16:39 Відповісти
Може це _зе_ посилює згадки про ядерні погрози рф ?

рф зараз посилюються, як то кажуть, не словом, а ділом : і fvp-дрони нарощують, і шахеди клепають, і військовий бюджет збільшать. по рагульски, але розкачуються. аж гай гуде, як сильно вони прагнуть нас знищити.

а зе що? нарощує відосики
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04.10.2023 16:36 Відповісти
ЗЄля якби допомагає фуйлу розмахувати його ядерною зброєю перед всім світом
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04.10.2023 16:41 Відповісти
Звісно, це прояв слабкості. Але від цього ані формула E=mc², ані період напіврозпаду радіоактивних елементів не змінюються...
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04.10.2023 16:40 Відповісти
Коли ти розмінував Чонгар, повідводив війська, закрив оборонні проекти, набудував доріг до кордону з Лаптєстаном, наставив кротів на ключові посади, дозволив маніяку зайти на атомні станції ( це мабуть такий прояв сили по-Зєлєбєнськи) , то єдиний метод боротьби проти бандюка з ядерною зброєю - це назвати його СЛАБАКОМ. На думку осла-бідоносця це повинно зупинити терориста.
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04.10.2023 16:53 Відповісти
Кинути за грати ,по політичних мотивах,захисника Харкова,Дудіна,і офіцера ГРУ Романа Червінського,це прояв слабкості,і дія не гідна нормальної людини ,тим більше президента,віддай наказ смотрящему Татарову про звільнення з буцегарні героїв України.
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04.10.2023 16:59 Відповісти
путин не применит ЯО , он боится виселицы
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04.10.2023 17:55 Відповісти
Зате чотири рази втекти від повістки, то прояв справжньої сили.
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04.10.2023 18:08 Відповісти
твой опыт будет оценен
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04.10.2023 18:11 Відповісти
Німець Яша, йди *****. Мене лише місяць тому звільнили у відставку по досягненню граничного віку. До 60 років я служив у Збройних Силах. Які ви сміливі з-за кордону гавкати. Приїдь сюди, гімно.
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04.10.2023 18:19 Відповісти
не репетуй
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04.10.2023 18:49 Відповісти
пнх путінська наволоч
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05.10.2023 06:52 Відповісти
Зелі треба лякати людей ядерною небезпекою, бо ніхто не схвалить його бажання сісти з Путлером за стіл переговорів.
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04.10.2023 18:17 Відповісти
пуйло дістане останній козир...із труселей.
Буде лякати ядерною пукалкою..
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04.10.2023 19:19 Відповісти
...не тянуть с превентивным ударом,по болотам мацковии....
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04.10.2023 19:44 Відповісти
 
 