Якщо Україна отримає від союзників необхідну зброю, то завершить справу щодо агресії РФ, - Сунак

Якщо західні союзники нададуть Україні всі необхідні інструменти у боротьбі проти російської агресії, українці зможуть завершити свою справу.

Про це на конференції Консервативної партії заявив глава британського уряду Ріші Сунак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу сказати наступне нашим союзникам: якщо ми дамо Президенту Зеленському необхідні інструменти, українці завершать свою справу", - зазначив прем'єр.

За словами Сунака, саме Британія взяла на себе світову ініціативу щодо допомоги Україні.

"Ми були першою країною, яка відправила західні бойові танки до Києва. Нині більше десятка країн послідували за нами. Ми були першою країною, яка відправила зброю великої дальності до Києва. Потім Франція й США послідували. Ми були першою країною, яка домовилася про тренування українських пілотів. Нині більше десятка країн послідували за нами", - зазначив Сунак.

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