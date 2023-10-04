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Велика Британія (5334) Сунак Ріші (182)

Якщо Україна отримає від союзників необхідну зброю, то завершить справу щодо агресії РФ, - Сунак

ріші,сунак

Якщо західні союзники нададуть Україні всі необхідні інструменти у боротьбі проти російської агресії, українці зможуть завершити свою справу.

Про це на конференції Консервативної партії заявив глава британського уряду Ріші Сунак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу сказати наступне нашим союзникам: якщо ми дамо Президенту Зеленському необхідні інструменти, українці завершать свою справу", - зазначив прем'єр.

За словами Сунака, саме Британія взяла на себе світову ініціативу щодо допомоги Україні.

"Ми були першою країною, яка відправила західні бойові танки до Києва. Нині більше десятка країн послідували за нами. Ми були першою країною, яка відправила зброю великої дальності до Києва. Потім Франція й США послідували. Ми були першою країною, яка домовилася про тренування українських пілотів. Нині більше десятка країн послідували за нами", - зазначив Сунак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сунак прокоментував інформацію про направлення Британією в Україну військових інструкторів: "Це на довгострокову перспективу"

Автор: 
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Топ коментарі
+13
Респект Великої Брітаніі!

United we stand.
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04.10.2023 16:36
+8
Так в чому справа?
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04.10.2023 16:42
+6
Один одного закликають і ніхто нічого не робить.
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04.10.2023 16:51
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Респект Великої Брітаніі!

United we stand.
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04.10.2023 16:36 Відповісти
Хтось там сьогодні на Цензорі писав, що GB мовчить. Ось вам: коротку і по суті
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04.10.2023 16:39 Відповісти
Так в чому справа?
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04.10.2023 16:42 Відповісти
А якщо не отримає? От тут і є проблемка...
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04.10.2023 16:44 Відповісти
Коли передадуть ATACMS з касетними боєчастинами, то можна буде зачистити всі аеродроми в Криму від рашистської авіації (схема цілей - https://twitter.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1709284492244869568?t=4aApAUQyUQ7fJ0qvXL7z-Q&s=19 тут ), а це означає, що висадка десантних диверсійних груп на узбережжя півострову буде можлива не лише вночі, а й у світлу пору доби.
Та і форсування Дніпра великими силами і наступ на Перекоп тоді видається реальним сценарієм.
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04.10.2023 16:49 Відповісти
Один одного закликають і ніхто нічого не робить.
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04.10.2023 16:51 Відповісти
ТА. ТИ. ШО.
Війскові ЗСУ воюють твоїм диваном, аби "не ти то все кінець"....
А може почитаєш скільки й чого надали союзники Україні перш ніж щось писати?
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04.10.2023 20:21 Відповісти
То чому не надаєте необхідну зброю? Півтори року тягомотної війни на знищення українського народу - скільки ще потрібно смертей, щоб ви там усі роздуплилися? Скільки можна чути пустопорожні заклики і гасла? Або давайте зброю, або признайте, що у вас самих ні хріна немає, тому й не даєте.
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04.10.2023 17:05 Відповісти
у них е все щоб розмазати кацапню ще рік тому - не говорячи вже про те скільки стоїть по арсеналам- базам- складам законсервованої, і такої ,що уже сьогодні та вчора помагала б нашим Воїнам, та суттево зменшила наші втрати....
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04.10.2023 18:27 Відповісти
Перш ніж щось писати почитайте скільки й чого надали союзники Україні.
А свій необхідний запас НІХТО роздавати не буде.
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04.10.2023 20:23 Відповісти
Давайте , якщо вам потрібне закінчення війни. Тільки не зеленому, а ЗСУ! Зелені половину роздерибанять!
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04.10.2023 17:08 Відповісти
Краще б розказували, що будуть робити через 10 уявних років, якщо не нададуть...
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04.10.2023 17:12 Відповісти
Порожні слова.
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04.10.2023 17:13 Відповісти
це слова- чи щось уже усвідомлюете.....
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04.10.2023 18:25 Відповісти
Велика подяка Британським платникам податків, та іньшим з країн котрі допомогають Україні.
Нажаль ЗЕкоМанда й досі не спроможня виготовляти достатньо зброї, амуніції, транспорту, техніки військової, снарядів, мін й т.п., тільки можуть млродерити й на камери вчити іньших "як треба" робити.....
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04.10.2023 20:26 Відповісти
у них же все оружие закончилось вчера
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05.10.2023 00:46 Відповісти
 
 