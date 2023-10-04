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У Херсоні запрацювало Почесне Консульство Грецької Республіки. ФОТО

прокудін

У Херсоні поновило роботу Почесне консульство Грецької Республіки, яке закрилося після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Очолив дипломатичну установу почесний консул Пантелеймон Бумбурас.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Мав честь долучитися до відкриття дипломатичної установи та поспілкуватися з Пантелеймоном Бумбурасом — Почесним Консулом Грецької Республіки у Херсоні. Пан Бумбурас давно став нашим надійним партнером. І завдяки його фонду жителі регіону та військові отримували необхідну допомогу.", - зазначив Прокудін.

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Як розповів очільник ОВА, на зустрічі йшлося про потреби області, у тому числі й ті, які дозволять стабільно пройти опалювальний сезон, пришвидшити процес відбудови та розмінування.

"Дякую всім, хто доклав зусиль, аби консульство запрацювало. Спасибі народові Греції за підтримку. Переконаний, попереду нас чекає плідна співпраця та реалізація вагомих проєктів", - написав Прокудін.

У Херсоні запрацювало Почесне Консульство Грецької Республіки 01
У Херсоні запрацювало Почесне Консульство Грецької Республіки 02
У Херсоні запрацювало Почесне Консульство Грецької Республіки 03
У Херсоні запрацювало Почесне Консульство Грецької Республіки 04

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04.10.2023 17:51 Відповісти
А бомбосховище в них є ?
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04.10.2023 18:14 Відповісти
З Богом
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04.10.2023 18:38 Відповісти
Шапіто...
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04.10.2023 18:40 Відповісти
У нас греків 150 000. Вірмен уже більше 200 000... А ми тут панькаємося з корумпованими жидами яких лишилось близько 20 000. Їх скоро в "зелену книгу України" внесуть, а арахамію - останнього мегрела - в зоопарку будуть показувати...
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04.10.2023 18:43 Відповісти
Оперетка или пир во время чумы. Почётный консул! Жаль нет Остапа. Турецко-поданного Берта Сулейман-оглы! Маслин то хоть наедимся? Или бренди ,Метакса, хоть попьем?
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04.10.2023 21:13 Відповісти
"Почётный консул" - така ж муйня як і сліпий траст. За те дуже пафосно і майже перемога на дипломатичному рівні, насправді черговий схематоз
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04.10.2023 22:50 Відповісти
 
 