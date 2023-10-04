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біженці (1762) Польща (8255)

У Польщі наступного року планують скасувати допомогу для українських біженців

біженці

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер повідомив, що з наступного року країна почне скорочувати допомогу для українців, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю PAP.

"Ці рішення, які було прийнято після початку війни в Україні, мають тимчасовий характер… У зв’язку з тим, що ці рішення поступово втрачатимуть чинність, оскільки так прописано в законі, вони не продовжуватимуться", - повідомив Мюллер.

Він зазначив, що рішення, прописані в законі про допомогу українцям, втратять чинність у першому кварталі наступного року, висловивши сподівання, що "просто не буде потреби їх продовжувати".

Згідно з опублікованим у середу опитуванням центру Pollster для видання Super Express, на питання, чи Польща й надалі повинна фінансово підтримувати громадян України, 60% громадян Польщі відповіли негативно, 26% виступили за подальшу підтримку українців, а 14% не визначилися з цього приводу.

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Як повідомлялося, українці сплатили податків до казни Польщі на мільярд злотих.

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Топ коментарі
+28
Не перестачаємо за все дякувати Зеленського !
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04.10.2023 18:04
+19
Тим, тупая скатіна, що саме Польща рятувала українських громадян, коли їх вбивала раша.
Ти тупая скатіна і нехай тобі твої слвоа стануть поперед твоєї дурної пельки, яка порівняла парашу з Польщею.
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04.10.2023 18:22
+18
потужний зелений здобуток!
а зелена хунта у відповідь припинить підтримку польских біженців в Україні
коли розуму нема від слова "зовсім" - не треба злазити зі сцени
і пертися в президенти...
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04.10.2023 18:08
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я как бы себя хорошо обеспечил. Работать надо было нормально и не зависеть от пенсии. Презираю людей, которую ищут шару
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07.10.2023 00:20 Відповісти
Это где ж такая работа есть а любезный? Жопой торговать? Ну это только ты так умеешь….
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09.10.2023 15:58 Відповісти
тебе виднее чем ты торгуешь
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10.10.2023 00:17 Відповісти
Znachit vidvoriat polsogo posla? Gruzinskogo posla vidvorili za pedderjku ukrainskix bejenzev i za otkritie ukrainskoi shkoli v gruzii
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04.10.2023 21:20 Відповісти
А чому тупориле чмо мовчить тепер? Це все результат дій безтолкового вилупка.
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04.10.2023 21:43 Відповісти
Не понимаю, откуда зрада. Украинцы не обладают русскоязычной челюстью, очень быстро осваивают язык страны пребывания. Школьники уже через 6 месяцев уже осваивают государственный язык и без особых проблем учатся в нормальных школах. Малятки вообще за 3 месяца успевают в детском саду. Все, кто хочет работать, а ничего не делать и деньги получать - то все с работой. В стране большая нехватка не только рабочих, но и инженеров. Да, месяцев 6 помощь нужна, но она уже идёт из налогов уже работающих украинцев. Так поступления от налогов с украинцев превышают расходы на помощь, то разница идёт и на военную помощь Украине. Конечно, есть особые случаи - многодетные семьи, инвалиды и т.д., но это решаемые проблемы. Весь этот шум только предвыборная компания: потребность в помощи сокращается и эти освободившиеся средства втюхиваются местной вате как заслуга политиков, сокращающих помощь беженцам из Украины.
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04.10.2023 21:52 Відповісти
Не мели чушь про 3 месяца,6 месяцев.
Здесь по 30 лет живут и нехера язык не знают.
Это как Крамаров собирался переводчиком работать,английский мы уже знаем.
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05.10.2023 04:43 Відповісти
Для дитини реально вивчити за 6 місяців мову на рівні навчання в звичайній школі. Я бачив такі приклади. Залежить від дитини. Деякі нідерландську вчили за пів року, деякі за рік, особо обдаровані сиділи по два роки в ньюкамерс школі і не знали ні слова. Але в середньому в порівнянні з дорослими діти вивчали мову надзвичайно швидко.
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05.10.2023 10:28 Відповісти
Рабы разбежались по Европам. Из казны нечего красть. До дому , поповнювати казну.
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04.10.2023 22:13 Відповісти
Хтось очікував від ляхів щось іншого?
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04.10.2023 23:19 Відповісти
І що ви очікували після виступу свого президента в ООН? Якщо Tusk приймає владу в Польщі, у вас є гарантія на повторення 2014 року. Коли німці та французи (формат ********) змусили українських політиків (під загрозою смерті, заявив Р -Сікорський) у Мінську, щоб укласти перемир'я з Росією. Ось як ви втратили частину країни. Коли Туск повернеться до уряду в Польщі, він допоможе в 2014 році, що Росія отримає більше. Це жорстока правда.
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05.10.2023 14:14 Відповісти
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