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депортація (704) діти (4934) повернення (204)

19 українських дітей вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій

діти

Команді Save Ukraine вдалося вивезти 19 українських дітей з тимчасово окупованих територій у межах дванадцятої рятувальної місії.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це повідомив засновник та керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

За його словами, загалом команда Save Ukraine уже повернула в Україну 196 дітей.

"Дякуємо усім, хто був поруч з нами й допомагав нам виконувати цю складну, але важливу роботу. Рухаємося далі", - написав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 75 українських дітей постраждали від тортур окупантів, - Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова у звіті заявила, що росіяни з початку повномасштабної війни депортували понад 700 тисяч дітей з України на територію Росії.

Водночас Уповноважена президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук повідомляла, що станом на кінець березня українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей, вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

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Чомусь влада так званих слуг питанням повернення дітей взагалі не займаться, як і багато чим, що потрібно для держави. Чому судять полонених з Азовсталі, а зе мовчать?
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04.10.2023 20:45 Відповісти
Подяка їм за це! Хоть хтось це робить. Звичайно в плани зелених антимайданних ригів повернення дітей не входить
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06.10.2023 03:44 Відповісти
 
 