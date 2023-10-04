Навесні наступного року можуть з’явитись умови для переговорів між Україною та РФ, - міністр оборони Італії Крозетто
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що навесні 2024 року Україна та РФ можуть сісти за стіл перемовин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Я думаю, що наступна весна може стати часом, коли обидві сторони вичерпають свої ресурси для досягнення прориву, внаслідок чого може відкритися спроба діалогу", – зазначив очільник оборонного відомства Італії
Крозетто також припустив, що вже цієї зими є ймовірною відповідь Росії на нинішній український контрнаступ.
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+26 Психіатрична Лікарня 2
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ну це тобі незрозуміло. А побратими знають що наступна ціль - Токмак. Перерізання південного коридору дасть змогу звільнити половину окупованих територій, більша частини з яких плодючі землі. І найголовніше - це зніме загрозу з усього Півдня.
П.С. нас і так на Заході починают питати де прогрес. Ми маємо звичайно повне моральне право послати їх нах, але проблема в тому що морально право не стріляє, в гармату не заряджається і до пілонів не підвішується.
Наступна ціль - Токмак? це відразу он за тією посадкою біля Роботиного? Можеш провести своїм міфічним "побратимам" курс елементарної математики, згідно якої при поточних темпах вони тільки підійдуть до Токмака років за 5.. Це так, щоб реалістичніше ставили "цілі"... А якщо серйозно, думай, що пишеш.. За безцільними лозунгами чиїсь життя, які можна було б зберегти, якби суспільство ставило питання політичному керівництву, а чи є в нас можливості для досягнення поставлених цілей..
На жаль війна і політика тісно пов'язані, особливо коли в тебе нема замкнутого циклу виробництва зброї і грошей на ВПК.
"Можеш провести своїм міфічним "побратимам" курс елементарної математики"
не можу, я ж не диванний ******, я розумію що таке бойовий дух і як він важливий.
Але якщо тебе нарешті наздожене воєнком - в армії уважно вислухають усі твою мудрі побажання.
в територіальному вимірі Віталій Кличко 12 раундів б'є суперника у 5% дозволеної правилами площі - в щелепу.
"два клаптики землі 10х10 км "
ще 2-3 рази по стільки ж на південь - і Томак наш. Це мінус залізниця орків. І мінус одно з двох основних трас постачання. Ще 10 км за токмак - і наша 155мм арта повністю накриває Мельтополь і останню трасу постачання русні.
"Готовий заплатити її ще раз осінню та зимою за руїни ще пари сіл"
Марічка сьогодні виходить заміж за Івана, отже через три місяці Марічка одружиться ще 90 раз. Статистика і аналітика без розуміння контексту (подолані лінії оборони і забезпечення, доступність і якість резерву москалів) - це ніщо.
"Марічка сьогодні виходить заміж за Івана, отже через три місяці Марічка одружиться ще 90 раз. Статистика і аналітика без розуміння контексту (подолані лінії оборони і забезпечення, доступність і якість резерву москалів) - це ніщо." - чьо *****, що ти несеш, упороте. Є факт - наступальна кампанія 2023 закінчилась для нас кількома селами і десятками тисяч втрачених та скалічених життів. Просте, ****, питання - тебе задовольняє результат і ти готовий це повторити?
Не дарма придумали приказку "дурню півроботи не показують". Іди далі міряй наступ селами й кілометрами - це все що я тобі можу порадити. Русня захопила багато сіл і кілометрів під Бахмутом цього року і навіть більшу частину самого Бахмуту. Але це їм чомусь нічим не допомогло. А наші 10 км і дві прорвані лінії оборони змушують їх перекидати війська аж з-під Лиману і вводити в бій резервну армію на 2 місяці раніше досягнення нею боєздатності. Тупі москалі, вони ж не знають що видатний цензорний експерт дає їм ще 2-3 роки неквапливої оборони тільки до Токмаку.
А ще тупі німці сто років тому підписали капітуляцію хоча хоча знаходились на території Франції з Бельгією. Там же за найгірших розкладів до Берліну ще років 100 оборони було, ну тупииииииє (с)
"А ще тупі німці сто років тому підписали капітуляцію хоча хоча знаходились на території Франції з Бельгією. Там же за найгірших розкладів до Берліну ще років 100 оборони було, ну тупииииииє " - *****, ти поплавлений реконструктор - конч. Яке це відношення має до нас? Ані там на расіє младєнцєв ужє єдят. Двє-трі нєдєлі і ані сдкдутся. А долар па 100 відєл? У ніх нєта шансов.
Ладно, йди *****, мразіна. Бажаю тобі не в твоїй хворій голові "проривати дві лінії оброни", а в реальності, можливо б адекватності додалось. Ну якщо живий би залишився, що наврядчи.
півнику обісцяний, я на нулі хоча б був і тримав там оборону місяцями. Кого і чим ти намагаєшся налякати, чєпуха. Твій рівень - це кукурікання в інтернеті з нульовим розумінням що і для чого робиться. Про війну ти не заєш ніхуа, в аналогії які б могли прояснити щось - не здатен.
А зрозуміти що Украиїні життєво необхідно для власної безпеки відбити свій Південь (набагато більше ніж будь-який Донбасс) і для цього потрібно вийти до Азова, перед тим прорвавши найскладнішу ділянку фронту з багатомісячними укріпленнями - це для тебе імбецила взагалі все одно що хлопчику-дауну пояснювати що йому треба спочатку подужати буквар. А хлопчик-даун такий "нііііі, там же ще 10 років школи попереду, що це мені дааааасть, краще я буду далі пасочки ліпити в пісочниці - так хоч голова не болиииииить"
іди нах, тваинка тупорила, навіщо я взагалі на тебе час витрачав, сиди там і сцись під себе що військомат в двері постукає.
Я тобі, *****, питання поставив - десятки тисяч скалічених життів вартували такого результату, і чи ти підтримуєш продовження наступу за таку ціну?
наступ почався в черві, зараз початок жовтня. Меньше 4 місяців це третина року.
"ніяких ліній оборони ми не проривали,"
пруф або на}{уй
"десятки тисяч скалічених життів вартували такого результату,"
пруф або на}{уй
""ніяких ліній оборони ми не проривали," - Осінтери на кінець травня класифікували три основні лінії оборони на Півдні. Ми зараз підійшли тільки до першої за Роботиним та біля Вербового. І бог знає, що і скільки вони встигли нарити за останні 4 місяці.
"десятки тисяч скалічених життів вартували такого результату," - ясно, патєрь нєт, фсьо ідьот па плану, всє цєлі будут дастігнути.. Хоч щось би йокнуло щодо полеглих побратимів, коли таке писав. І так мабуть, віл -інфікованих та студентів дозволили мобілізувати від хорошого життя..
це тіки рашка може зимою наступати, а у нас коні копита відморожують і зимової гуми на пікапах немає Це кожен експерь з радянською військовою кафедрою за плечима скаже - взимку армії розходяться на зимові квартири.
"Осінтери на кінець травня класифікували три основні лінії оборони на Півдні. Ми зараз підійшли тільки до першої за Роботиним та біля Вербового"
перша - лінія забезпечення з максимальним рівнем мінування. За нею основна - на Вербовому її вже перетнули, в Новопрокоповці перетинаємо.
" І бог знає, що і скільки вони встигли нарити"
спробуй встати з дивану і порити під обстрілами без техніки і вантажних кранів з бетонними плитами. Розкажеш як успіх - може я здивуюсь, бо в нас якось не дуже виходило - на лінію Суровікіна точно не тягнуло принаймні.
"ясно, патєрь нєт, фсьо ідьот па плану, всє цєлі будут дастігнути"
в обороні патєрь нет, із 1300 км фронту патєрі тільки під Роботиним - всі десятки тисяч тільки там, це ж очевидно. А в обороні хлопаки як на курорті - будуть ще хоч 5 хоч 10 років стояти, їм по кайфу все. І союзники нас будуть стільки ж підтримувати, а як же - вони ж просто мріють про безкінечну війну і грошей їм нема куди більше витрачати.
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Реєстрація: 26.09.2023-
"савпадєніє...??- нє думаю!"
Хіба ти загнав їх у глухий кут і можеш їм висувати якись умови?
Звісно, якщо окрім Донецької та Луганської областей, віддати кацапам шмат Херсонської та Запорізької області, вони будуть дуже раді, можливо навіть припинять активні бойові дії.
І що далі?
Будемо чекати, коли вони наклепають озброєнь і полізуть захищати «російськомовних», набравши рекрутів на окупованих землях?
Вважаю що поки ***** живий - перемовини неможливі .
ATACMS с кассетной частью даже мосты не уничтожит, а 30 Абрамсов погоды не сделают если 100 Деопардов не смогли.
всі ми бачимо результати цих "переговорів" - ПОВНА КАТАСТРОФА в Україні! з мосКАЛями нема про що "переговорювати"....
А вечную войну без перспектив, видимо, тянуть желающих немного.
Переговори з замороженям конфлікту неминучі.
На перемовинах кацапня нам лише скаже - не хочете щоб ми вас вбивали , то вбийте себе самі . От і все .
то вбийте себе самі: "виберіть в Верховну Раду бойків, арахамій, шуфричів, калєтніків, медведчуків, бужанскіх, дубінскіх, мазурашів, баб юль, литвинів, табачників та інше лайно...." .
От і все ....
Жиріновський перед тим як відкинути копита казав що мовляв - українців перевиховати не можливо і тому вони підлягають тільки знищенню ,, і що навіть росіяни які мешкають в Україні і є громадянами України - росіянами вже вважати не можна .
Скажіть спасибо західним країнам, що руки не заламують, допомогу не прикривають взагалі, щоб йшли домовлятися.
Поки що лише м'яко натякають про ціну продовження війни і що перемагати вже немає чим.
Тим більш продовження війни це не гарантія повернення хоч чогось, тільки гарантовані смерті.
А не отримувати чужу зброю і вирішувати скільки вас повинні утримувати. Забезпечуйте себе самі і зброєю, і гарантіями, тоді можете воювати хоч до скону, ніхто точно тоді не буде вам заважати.
І саме так, це було суверенне рішення твоєї держави, заради якої ти так розпинаєшся, позбутись ядерної зброї. Хто дійсно не хоче його позбуватись той суверенним рішенням до сих пір його має і не віддає попри будь-який тиск.
Також суверенне рішення твоєї держави було розпродати величезні арсенали найбільшого угрупування в Європі. Тут навіть наяких "гарантів" не приплести, бо дійсно самі, все самі розтащили. І політиків, які обеззброїли армію, двічі спровокували захоплення значних шматків теріторій обрали.
А тепер бач гаранти повинні за рубаху рвати. А вони що півтора роки роблять? Це вже наглість чекати того ж безкінечно.
Чи ви збираєтесь до захоплення Москви воювати, ну щоб вже точно нічого такого не було? Бо поки що ви лише відтерміновуєте час, купуючи його людськими тілами і не більше. В кого вони скоріше закінчаться можна побачити по кількості населення.
Ви розумієте що росія розпочала війну не з за того шматка території яку зараз окупувала, а щоб захопити всю Україну. То про що вони будуть розмовляти?
Якби росія спати не могла мріяла захопити всю Україну, то десь в період 2014-16 могла б спокійно це здійснити. Мабуть не настільки хотіла.
Накачування України зброєю навіть без продовження війни закладено у західних країн у планах. Тож досить бути корупційним дном, оброюйтесь, будуйте свої аналоги лінії Суровікіна і буде у росії значно меньше бажання захопити всю Україну, а головне і можливостей.
А щоб не стало це питання повторно через 5-10 років, коли росія поверне військовий потенціал, то потрібно не байдики бити і чекати, що партнери врятують чи у НАТУ візьмуть, а як я вже сказав озброюватись і будувати окопи там де можуть атакувати.
Тоді в гіршому разі отримаєте те, що зараз вже і так маєте, тобто знову бодання по полям та безлюдним селам і сантиметрові наступи. А в кращому нічого не станеться просто.
І зараз Україна вже внаслідок вторгнення, знову, стала слабшою, а росія - посилилася за рахунок України. І в разі чергового нападу росії, стартові умови для України будуть ще гірші, ніж вони були 24.02.22 року. А росія, в разі укладання з нею будь-яких "договорів", "заморозок" - вона максимально використає цей час на відновлення й посилення своїх збройних сил, та для посилення, через своїх агентів, своєї ж підривної діяльності в Україні.
росії не можна давати в принципі жодних можливостей для перепочинку, а підтримка України з боку союзників має бути - максимальна.
Розмови ж про те, що мовляв, "краще треба готуватися" - це загальні слова ні про що. І казати таке на тлі того, що Україна тотально просякнута ворожою (про)російською агентурою, котра узурпувала під себе в Україні практично всю владу - це верх блюзнірства, цинізму та скотства. Бо, щоби до чогось, хоч якось "підготуватися", всю цю шоблу, котра здавала (й продовжував здавати) Україну росії - треба прямо зараз витягати з їх "кабінетів" - і судити, та розстрілювати, прилюдно - на стадіонах та майданах, (як свого часу зробив той же таки Карл Густав Манергейм більше ста років тому).
І будь-хто, хто говорить Україні про якісь "перемовини" з росією, в даній ситуації - є сам посібником та співучасником злодія. Як і той, хто, декларуючи свою, буцімто, "прихільність демократичним цінностям", під різними приводами не надає достатньої підтримки Україні.
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, наумавих, акстів, ревенків, кілінічей, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....
дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
все іде по-плану.... по-оманському плану....на жаль...
але 73% виборців України хотіли "па-пріколу"....
А так Зєля пропонував путіну переговори і закликав його аж до 21 вересня 2022 року. путя ігнорив ігнорив, а потім щей реіерендум провів і "включив до складу рашки" анексовані території. З тих пір Зєля зарікся що ніяких переговорів.
То про що цей італієць гваздить? Не буде *********** ні в однієї із сторін то це привід для переговорів? Ні. Кожен залишиться при своєму, а війна перейде в позиційну в такому випадку.
А ******* війна - це перша за увесь час людства,
де масово застосовується така ******* зброя.
Де воювали ті генерали та експерти? Тільки на диванах
та в ресторанах. Хай посидять в окопі, або в бліндажі
під ракетно- артелерийським(152-204 мм) обстрілом.
А як ломати укріплення, полосу оброни і інші інженерні
споруди? То теорія , а в житті все бува непередбачинно.
Ні путіну ні зеленському завершення війни в найближчі роки не потрібно. Обидва хочуть бути при владі, а не у в'язниці.