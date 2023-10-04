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Італія (1514) переговори з Росією (840)

Навесні наступного року можуть з’явитись умови для переговорів між Україною та РФ, - міністр оборони Італії Крозетто

крозетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що навесні 2024 року Україна та РФ можуть сісти за стіл перемовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Я думаю, що наступна весна може стати часом, коли обидві сторони вичерпають свої ресурси для досягнення прориву, внаслідок чого може відкритися спроба діалогу", – зазначив очільник оборонного відомства Італії

Крозетто також припустив, що вже цієї зими є ймовірною відповідь Росії на нинішній український контрнаступ.

Також читайте: Зеленський про переговори з Путіним: Неможливо прийти до компромісу з брехуном

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Топ коментарі
+26
Клозетто! Твоя спеціалізація - "кушать подано"! Йди на"уй - за руським кораблем!
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04.10.2023 22:09
+21
Ти на чийому боці, клозет? Це ваша мета, затягнути допомогу, щоб дійти до "переговорів" зі здачею територій і надання кацапам можливості за рік-два зібрати сили і вдарити знову?
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04.10.2023 22:09
+15
Війна не зупиниться . ***** не потрібні якісь там - Донбаси і коридори в Крим . Йому не потрібна капітуляція України . Бо Україна тоді всеодно не перестане існувати . Він хоче стерти Україну з лиця Землі . Кацапи щодня , з кожного утюга озвучують свою справжню ціль - знищення України як держави і її народу . То ж - які тут перемовини можна вести , про ЩО ?
На перемовинах кацапня нам лише скаже - не хочете щоб ми вас вбивали , то вбийте себе самі . От і все .
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04.10.2023 23:05
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"не зрозуміло, які цілі"

ну це тобі незрозуміло. А побратими знають що наступна ціль - Токмак. Перерізання південного коридору дасть змогу звільнити половину окупованих територій, більша частини з яких плодючі землі. І найголовніше - це зніме загрозу з усього Півдня.

П.С. нас і так на Заході починают питати де прогрес. Ми маємо звичайно повне моральне право послати їх нах, але проблема в тому що морально право не стріляє, в гармату не заряджається і до пілонів не підвішується.
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05.10.2023 10:26 Відповісти
Начхати, що на Заході думають або питають, нехай самі спробують понаступати без авіації..

Наступна ціль - Токмак? це відразу он за тією посадкою біля Роботиного? Можеш провести своїм міфічним "побратимам" курс елементарної математики, згідно якої при поточних темпах вони тільки підійдуть до Токмака років за 5.. Це так, щоб реалістичніше ставили "цілі"... А якщо серйозно, думай, що пишеш.. За безцільними лозунгами чиїсь життя, які можна було б зберегти, якби суспільство ставило питання політичному керівництву, а чи є в нас можливості для досягнення поставлених цілей..
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05.10.2023 12:22 Відповісти
Це тобі начхати бо не ти в них зброю просиш. Ти з диванчика дивання ставиш, на які ти сам не знайшов часу для побіжного гуглинга.

На жаль війна і політика тісно пов'язані, особливо коли в тебе нема замкнутого циклу виробництва зброї і грошей на ВПК.

"Можеш провести своїм міфічним "побратимам" курс елементарної математики"

не можу, я ж не диванний ******, я розумію що таке бойовий дух і як він важливий.

Але якщо тебе нарешті наздожене воєнком - в армії уважно вислухають усі твою мудрі побажання.
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05.10.2023 17:12 Відповісти
Зверхність, образи маються, а от пояснити, чому моя незгода з наступальними діями, які не приносять результату і забирають найкращих - це мої "мудрі побажання", не зміг... Під час наступальної кампанії 2023 року було відбито руїни кількох сіл, в територіальному вимірі - це два клаптики землі 10х10 км під Роботине та Новосілкою. Це нам коштувало кількох десятків тисяч вбитими та пораненими. Пряме питання - це адекватна ціна чи ні? Готовий заплатити її ще раз осінню та зимою за руїни ще пари сіл?
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05.10.2023 17:34 Відповісти
"в територіальному вимірі "

в територіальному вимірі Віталій Кличко 12 раундів б'є суперника у 5% дозволеної правилами площі - в щелепу.

"два клаптики землі 10х10 км "

ще 2-3 рази по стільки ж на південь - і Томак наш. Це мінус залізниця орків. І мінус одно з двох основних трас постачання. Ще 10 км за токмак - і наша 155мм арта повністю накриває Мельтополь і останню трасу постачання русні.

"Готовий заплатити її ще раз осінню та зимою за руїни ще пари сіл"

Марічка сьогодні виходить заміж за Івана, отже через три місяці Марічка одружиться ще 90 раз. Статистика і аналітика без розуміння контексту (подолані лінії оборони і забезпечення, доступність і якість резерву москалів) - це ніщо.
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06.10.2023 01:13 Відповісти
"ще 2-3 рази по стільки ж на південь - і Томак наш" - тобто 2-3 роки?)) а якщо серйозніше, ти би ознайомився з такими поняттями як вогневі мішки та розширення флангів) тоді може зрозумів, що не "2-3 рази", а 15-20..
"Марічка сьогодні виходить заміж за Івана, отже через три місяці Марічка одружиться ще 90 раз. Статистика і аналітика без розуміння контексту (подолані лінії оборони і забезпечення, доступність і якість резерву москалів) - це ніщо." - чьо *****, що ти несеш, упороте. Є факт - наступальна кампанія 2023 закінчилась для нас кількома селами і десятками тисяч втрачених та скалічених життів. Просте, ****, питання - тебе задовольняє результат і ти готовий це повторити?
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06.10.2023 01:37 Відповісти
"тебе задовольняє результат і ти готовий це повторити"

Не дарма придумали приказку "дурню півроботи не показують". Іди далі міряй наступ селами й кілометрами - це все що я тобі можу порадити. Русня захопила багато сіл і кілометрів під Бахмутом цього року і навіть більшу частину самого Бахмуту. Але це їм чомусь нічим не допомогло. А наші 10 км і дві прорвані лінії оборони змушують їх перекидати війська аж з-під Лиману і вводити в бій резервну армію на 2 місяці раніше досягнення нею боєздатності. Тупі москалі, вони ж не знають що видатний цензорний експерт дає їм ще 2-3 роки неквапливої оборони тільки до Токмаку.
А ще тупі німці сто років тому підписали капітуляцію хоча хоча знаходились на території Франції з Бельгією. Там же за найгірших розкладів до Берліну ще років 100 оборони було, ну тупииииииє (с)
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06.10.2023 03:28 Відповісти
"Русня захопила багато сіл і кілометрів під Бахмутом цього року і навіть більшу частину самого Бахмуту. " - а, ну ясно, дурачок. А то нам захоплення кількох руїн сіл і "прорив двох ліній оборони" в твоїх хворих фантазіях за 2023 дуже чимось допомогло? І наче ми не кидали під Бахмут все, що в нас було під рукою.
"А ще тупі німці сто років тому підписали капітуляцію хоча хоча знаходились на території Франції з Бельгією. Там же за найгірших розкладів до Берліну ще років 100 оборони було, ну тупииииииє " - *****, ти поплавлений реконструктор - конч. Яке це відношення має до нас? Ані там на расіє младєнцєв ужє єдят. Двє-трі нєдєлі і ані сдкдутся. А долар па 100 відєл? У ніх нєта шансов.
Ладно, йди *****, мразіна. Бажаю тобі не в твоїй хворій голові "проривати дві лінії оброни", а в реальності, можливо б адекватності додалось. Ну якщо живий би залишився, що наврядчи.
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06.10.2023 11:44 Відповісти
"Бажаю тобі не в твоїй хворій голові "проривати дві лінії оброни", а в реальності, можливо б адекватності додалось. Ну якщо живий би залишився, що наврядчи. "

півнику обісцяний, я на нулі хоча б був і тримав там оборону місяцями. Кого і чим ти намагаєшся налякати, чєпуха. Твій рівень - це кукурікання в інтернеті з нульовим розумінням що і для чого робиться. Про війну ти не заєш ніхуа, в аналогії які б могли прояснити щось - не здатен.

А зрозуміти що Украиїні життєво необхідно для власної безпеки відбити свій Південь (набагато більше ніж будь-який Донбасс) і для цього потрібно вийти до Азова, перед тим прорвавши найскладнішу ділянку фронту з багатомісячними укріпленнями - це для тебе імбецила взагалі все одно що хлопчику-дауну пояснювати що йому треба спочатку подужати буквар. А хлопчик-даун такий "нііііі, там же ще 10 років школи попереду, що це мені дааааасть, краще я буду далі пасочки ліпити в пісочниці - так хоч голова не болиииииить"

іди нах, тваинка тупорила, навіщо я взагалі на тебе час витрачав, сиди там і сцись під себе що військомат в двері постукає.
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06.10.2023 12:16 Відповісти
"А зрозуміти що Украиїні життєво необхідно для власної безпеки відбити свій Південь " - так хто сперечається. Ми спробували, результат за 2023 - на південному фронті протяжністю в 200 км, ми в двох місцях відвоювали два клаптики 10х10, При чому ніяких ліній оборони ми не проривали, а тільки підійшли до першої біля Роботиного. По решті фронту позиції як стояли так істоять
Я тобі, *****, питання поставив - десятки тисяч скалічених життів вартували такого результату, і чи ти підтримуєш продовження наступу за таку ціну?
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06.10.2023 12:42 Відповісти
"результат за 2023"

наступ почався в черві, зараз початок жовтня. Меньше 4 місяців це третина року.

"ніяких ліній оборони ми не проривали,"

пруф або на}{уй

"десятки тисяч скалічених життів вартували такого результату,"

пруф або на}{уй
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06.10.2023 15:12 Відповісти
"наступ почався в черві, зараз початок жовтня. Меньше 4 місяців це третина року." - ну ясно, була б твоя воля, погнав би наші бригади і зимою, і весною в "наступ"

""ніяких ліній оборони ми не проривали," - Осінтери на кінець травня класифікували три основні лінії оборони на Півдні. Ми зараз підійшли тільки до першої за Роботиним та біля Вербового. І бог знає, що і скільки вони встигли нарити за останні 4 місяці.

"десятки тисяч скалічених життів вартували такого результату," - ясно, патєрь нєт, фсьо ідьот па плану, всє цєлі будут дастігнути.. Хоч щось би йокнуло щодо полеглих побратимів, коли таке писав. І так мабуть, віл -інфікованих та студентів дозволили мобілізувати від хорошого життя..
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06.10.2023 15:43 Відповісти
"погнав би наші бригади і зимою, і весною"

це тіки рашка може зимою наступати, а у нас коні копита відморожують і зимової гуми на пікапах немає Це кожен експерь з радянською військовою кафедрою за плечима скаже - взимку армії розходяться на зимові квартири.

"Осінтери на кінець травня класифікували три основні лінії оборони на Півдні. Ми зараз підійшли тільки до першої за Роботиним та біля Вербового"

перша - лінія забезпечення з максимальним рівнем мінування. За нею основна - на Вербовому її вже перетнули, в Новопрокоповці перетинаємо.

" І бог знає, що і скільки вони встигли нарити"

спробуй встати з дивану і порити під обстрілами без техніки і вантажних кранів з бетонними плитами. Розкажеш як успіх - може я здивуюсь, бо в нас якось не дуже виходило - на лінію Суровікіна точно не тягнуло принаймні.

"ясно, патєрь нєт, фсьо ідьот па плану, всє цєлі будут дастігнути"

в обороні патєрь нет, із 1300 км фронту патєрі тільки під Роботиним - всі десятки тисяч тільки там, це ж очевидно. А в обороні хлопаки як на курорті - будуть ще хоч 5 хоч 10 років стояти, їм по кайфу все. І союзники нас будуть стільки ж підтримувати, а як же - вони ж просто мріють про безкінечну війну і грошей їм нема куди більше витрачати.
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06.10.2023 17:08 Відповісти
Ні ми, не союзники "не мріють" про безкінечну війну, але це не означає, що потрібно суїциднутися на мінних полях. Окей, якщо я помиляюся - буду тільки радий. Якщо ні - ми просто відзеркалили російський "переломний наступ на Бахмут", от тільки людей у нас не так багато..
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06.10.2023 17:37 Відповісти
Vladyslav 4a832b47
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Реєстрація: 26.09.2023-

"савпадєніє...??- нє думаю!"
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04.10.2023 23:25 Відповісти
дааа, боти, ані вєздє...
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04.10.2023 23:27 Відповісти
Сєпари вже навчились гугл транслейтом користуватися 😁 чого Ви дивуєтеся
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04.10.2023 23:34 Відповісти
А про що ти зібрався говорити з кацапами?
Хіба ти загнав їх у глухий кут і можеш їм висувати якись умови?
Звісно, якщо окрім Донецької та Луганської областей, віддати кацапам шмат Херсонської та Запорізької області, вони будуть дуже раді, можливо навіть припинять активні бойові дії.
І що далі?
Будемо чекати, коли вони наклепають озброєнь і полізуть захищати «російськомовних», набравши рекрутів на окупованих землях?
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04.10.2023 23:18 Відповісти
Доволі недолугі висновки щодо мого посту. Я ні про які переговори не писав, і не вважаю їх можливими, росіяни прийшли звісно не за огризками пари областей, а за реставрацією своєї імперії. Я скоріш про те, що ми союзники не надають нам військової переваги над росіянами, і рано чи пізно нам доведеться грати від оборони. І краще це зробити зараз, а не класти чиїхось чоловіків та синів без результату в наступі.
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04.10.2023 23:31 Відповісти
Коли сторони вичерпають ресурси , настане період вимушеного затишшя , за час якого ресурси знову будуть накопичуватися для слідуючих наступів , всього лиш . І все почнеться знову , по кругу .
Вважаю що поки ***** живий - перемовини неможливі .
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04.10.2023 22:26 Відповісти
Знову чергова недованга зі своїм особливо цінним мнєнієм вилізла. Нічого нового. Нехай Путіну острів Капрі подарують. Там Максім Горькій жив деякий час, отже то русская зємля по поняттям росіян.
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04.10.2023 22:26 Відповісти
Сказав що ні чого не сказав!!!! Навіщо взагалі відкривати пельку коли в голові саме сміття!!!
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04.10.2023 22:27 Відповісти
Эта консерва фсбшная никак не угомонится. Отдайте кацапам Сицилию в знак скорейшего начала переговоров
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04.10.2023 22:29 Відповісти
ну, конечно, после "специальной военной операции" РФ, для нее наступит период специальных военных контрибуций, и специальных военных репараций. вот размеры этих выплат Украине и будем обсуждать. других тем для переговоров нет, и не будет.
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04.10.2023 22:40 Відповісти
Отвоевав лишь десяток сёл, с позиции силы никаких контрибуций добиться не выйдет.
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04.10.2023 22:44 Відповісти
рашистская линия обороны уже трещит по швам, и до весны еще много чего может измениться. Abrams уже в Украине, ATACMS и F-16 на подходе.
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04.10.2023 22:56 Відповісти
Она уже 4 месяца трещит и трещит, если верить онолитегам и обозревателям, никак не треснет. В реальности там впереди ждёт ещё в 5 раз больше окопов и укреплений, если открыть карту. А так же стросятся ещё новые.
ATACMS с кассетной частью даже мосты не уничтожит, а 30 Абрамсов погоды не сделают если 100 Деопардов не смогли.
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04.10.2023 23:02 Відповісти
кацапчег, ты что, пришел сюда восхвалять армию оккупанта? ну, так быстро улетишь в бан! а по поводу того чего там ждет и строится, так и в харьковской области, не говоря уже про херсонскую, тоже была "непробиваемая" оборона, и где она сейчас? то-то же...
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04.10.2023 23:24 Відповісти
Абрамс гарний танк, але 30 штук? Втрати тільки за вересень приблизно такі. F-16, а саме версія про яку говорять, погоди не змінить, а просто посилить ПСУ.
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04.10.2023 23:21 Відповісти
не ссы бот, все будет - Украина!
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04.10.2023 23:27 Відповісти
На відміну від тебе "не бота", державну мову знаю хоча би
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04.10.2023 23:44 Відповісти
...хоча б. гугль-переводчик тебя подвел, лапотник лахтинский
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04.10.2023 23:52 Відповісти
Тут не кружок правопису. Але для тебе, старої кошолки, і так підійде.
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05.10.2023 00:12 Відповісти
Нелох Боневтік вже все "переговорив" з мосКАЛями ще до початку вторгнення в лютому 2022-ого. а до нього "переговорювався" з кацапнею Порошко, а до Порошка - янукОвоч.....

всі ми бачимо результати цих "переговорів" - ПОВНА КАТАСТРОФА в Україні! з мосКАЛями нема про що "переговорювати"....
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04.10.2023 22:41 Відповісти
Верно,но капитулировать Зе. будет в лучшем случае Лукашенко иди какому небудь кацапскому председателю колхоза.
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04.10.2023 22:41 Відповісти
Условия эти заключаются в том, что на поле боя достичь ничего не удалось и видимо уже не удастся.
А вечную войну без перспектив, видимо, тянуть желающих немного.
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04.10.2023 22:43 Відповісти
Чуда не сталося,контрнаступу без панування в повітрі та масованих ударів по оперативних та військових тилах ворога не буває.
Переговори з замороженям конфлікту неминучі.
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04.10.2023 22:43 Відповісти
Але і дебіли, не хочете зараз дати по зубам кацапні, то будете в майбутньому вигрібати🤦🤦🤦
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04.10.2023 22:49 Відповісти
Місцеві українські боягузи вже чекають не дочекаються переговорів. Думають війна зупиниться. Або думають втечуть з країни під час короткого перемир'я. Наївні люди...
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04.10.2023 22:52 Відповісти
Війна не зупиниться . ***** не потрібні якісь там - Донбаси і коридори в Крим . Йому не потрібна капітуляція України . Бо Україна тоді всеодно не перестане існувати . Він хоче стерти Україну з лиця Землі . Кацапи щодня , з кожного утюга озвучують свою справжню ціль - знищення України як держави і її народу . То ж - які тут перемовини можна вести , про ЩО ?
На перемовинах кацапня нам лише скаже - не хочете щоб ми вас вбивали , то вбийте себе самі . От і все .
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04.10.2023 23:05 Відповісти
На перемовинах кацапня нам лише скаже - не хочете щоб ми вас вбивали ,

то вбийте себе самі: "виберіть в Верховну Раду бойків, арахамій, шуфричів, калєтніків, медведчуків, бужанскіх, дубінскіх, мазурашів, баб юль, литвинів, табачників та інше лайно...." .

От і все ....
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04.10.2023 23:33 Відповісти
Гадаю - Бойки , Арахамії і Дубінські їм теж не потрібні . Їх теж буде знищено . Спочатку ними може й покористуються за призначенням ( як презервативом ) , а потім - амінь . Як вже було з домбасятиною , з захарченком та іншими зрадниками .
Жиріновський перед тим як відкинути копита казав що мовляв - українців перевиховати не можливо і тому вони підлягають тільки знищенню ,, і що навіть росіяни які мешкають в Україні і є громадянами України - росіянами вже вважати не можна .
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04.10.2023 23:51 Відповісти
Спочатку ними може й покористуються за призначенням ( як презервативом ) , а потім - амінь .... і "призначать" нових на кшталт азірових, медінскіх, погребінскіх, савченок, рубанів....і так ще років 100-200....
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05.10.2023 09:05 Відповісти
Цензорята такі безкомпромісні і категоричні. Скільки з вас вже оновило в дані в ТЦК? Скільки пішло на фронт добровольцямі, незламні?
Скажіть спасибо західним країнам, що руки не заламують, допомогу не прикривають взагалі, щоб йшли домовлятися.
Поки що лише м'яко натякають про ціну продовження війни і що перемагати вже немає чим.
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04.10.2023 22:54 Відповісти
Як ти втікло у Францію, то не думай, що всі такі
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04.10.2023 23:00 Відповісти
Молодець що ти не втікло. Але мабуть на цьому всі твої заслуги закінчуються. Як і у самого головного, який любить розказувати, що він не втік.
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04.10.2023 23:04 Відповісти
А ти про мої заслуги цить, це ти тут смердиш про ТЦК з Франції, а не я
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04.10.2023 23:09 Відповісти
Так це була відповідь тим хто смердить "ні!!!! ніяких перемовин! Віддайте самі шмат землі, а ми будемо воювати з голою дупою, уряяя!!!!"
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04.10.2023 23:16 Відповісти
Ну так ти людям це скажи із захоплених територій, а ще краще почни з себе: може, своє майно віддаси орку якомусь для початку
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04.10.2023 23:21 Відповісти
Я скажу людям на захоплених теріторіях, що вони там на цеп не приковані і можуть поїхати звідти, як поїхали мої родичі з Лівобережжя. І що їх небажання звідти їхати не повинно коштувати сотень і тисяч життів, які потрібно покласти аби їх повернути.
Тим більш продовження війни це не гарантія повернення хоч чогось, тільки гарантовані смерті.
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04.10.2023 23:37 Відповісти
Ага, а гарантії іншим з незахоплених Ви теж дасте? Чи після того як (уйло покладе маленького зморщеного на усі переговорні домовленості заберете всіх до Франції?
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04.10.2023 23:45 Відповісти
Ніхто вам ніяких гарантій не дасть ніде у світі, це не казка. У вас своя країна і якщо хочите робити суверенні рішення, то будьте готові за них відповідати самі.
А не отримувати чужу зброю і вирішувати скільки вас повинні утримувати. Забезпечуйте себе самі і зброєю, і гарантіями, тоді можете воювати хоч до скону, ніхто точно тоді не буде вам заважати.
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04.10.2023 23:51 Відповісти
бот розповідає тут щось про "суверенні рішення", але скромно мовчить, як в України "гаранти безпеки", "суверенно", виламуючи нам руки, забрали в нас ядерний арсенал, та не менш "суверенно" примусили нас знищити як наші ракети так і носії до цих ракет.
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05.10.2023 00:06 Відповісти
Бота ти лише в зеркалі побачиш, хамло.
І саме так, це було суверенне рішення твоєї держави, заради якої ти так розпинаєшся, позбутись ядерної зброї. Хто дійсно не хоче його позбуватись той суверенним рішенням до сих пір його має і не віддає попри будь-який тиск.
Також суверенне рішення твоєї держави було розпродати величезні арсенали найбільшого угрупування в Європі. Тут навіть наяких "гарантів" не приплести, бо дійсно самі, все самі розтащили. І політиків, які обеззброїли армію, двічі спровокували захоплення значних шматків теріторій обрали.
А тепер бач гаранти повинні за рубаху рвати. А вони що півтора роки роблять? Це вже наглість чекати того ж безкінечно.
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05.10.2023 00:15 Відповісти
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05.10.2023 07:59 Відповісти
Вже навіть сили немає щось відповідати, сидіть у Франції собі і не пхайте носа сюди, а ми самі вирішимо свої справи без таких як Ви
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05.10.2023 08:58 Відповісти
А навіщо тоді московії йти на переговори, хіба що для перегрупування та збільшення армії. А потім дочекавшись сприятливої політичної ситуації продовжити війну, в якій в України взагалі можливо не буде підтримки - приклад 2014 рік коли навіть касок не давали, навпаки нашвидку будували ПП2 щоб позбавити країну від заробітку на транзиті.
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04.10.2023 23:34 Відповісти
А якщо буде "перемога" і повернення кордонів 91-го чи хоча б Криму, щось заважає потім все одно "дочекавшись сприятливої політичної ситуації продовжити війну, в якій в України взагалі можливо не буде підтримки "?

Чи ви збираєтесь до захоплення Москви воювати, ну щоб вже точно нічого такого не було? Бо поки що ви лише відтерміновуєте час, купуючи його людськими тілами і не більше. В кого вони скоріше закінчаться можна побачити по кількості населення.
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04.10.2023 23:42 Відповісти
Не Україну треба змушувати до переговорів, а росію. В західних країн достатньо можливостей та засобів щоб досягти цього і без "спалення кремля".
Ви розумієте що росія розпочала війну не з за того шматка території яку зараз окупувала, а щоб захопити всю Україну. То про що вони будуть розмовляти?
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04.10.2023 23:56 Відповісти
Не збирається ніхто ії змушувати і не буде, ви що цього не бачите? Підтримка за останні місяці тільки зменшується, в США бюджет підтримки України взагалі не прийнятий, у предвиборній кампанії Україна з'їде взагалі на третій план, а у деяких єевропейських країн зростає скепсис і виграють популісти. Ну як при таких вводних можна марити про якесь "змушення".
Якби росія спати не могла мріяла захопити всю Україну, то десь в період 2014-16 могла б спокійно це здійснити. Мабуть не настільки хотіла.
Накачування України зброєю навіть без продовження війни закладено у західних країн у планах. Тож досить бути корупційним дном, оброюйтесь, будуйте свої аналоги лінії Суровікіна і буде у росії значно меньше бажання захопити всю Україну, а головне і можливостей.
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05.10.2023 00:07 Відповісти
А навіщо тоді переговори, адже "лінії суровікіна" самі себе не захистять.
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05.10.2023 00:16 Відповісти
Є різниця - чи буде москва посилена захопленими в України людьми та територіями, ресурсами, логістикою і т.п., а чи не буде. Навіть найменший успіх в Україні завжди дає московії перевагу над Україною, чого, з огляду на перспективу, в принципі допускати вже не можна.
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05.10.2023 00:10 Відповісти
Вже не стоїть питання захоплення України. А лише частини захоплених теріторій, які Україна все одно не здатна повернути.
А щоб не стало це питання повторно через 5-10 років, коли росія поверне військовий потенціал, то потрібно не байдики бити і чекати, що партнери врятують чи у НАТУ візьмуть, а як я вже сказав озброюватись і будувати окопи там де можуть атакувати.
Тоді в гіршому разі отримаєте те, що зараз вже і так маєте, тобто знову бодання по полям та безлюдним селам і сантиметрові наступи. А в кращому нічого не станеться просто.
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05.10.2023 00:22 Відповісти
Це завжди історія саме про знищення України росією (або руками росії)
І зараз Україна вже внаслідок вторгнення, знову, стала слабшою, а росія - посилилася за рахунок України. І в разі чергового нападу росії, стартові умови для України будуть ще гірші, ніж вони були 24.02.22 року. А росія, в разі укладання з нею будь-яких "договорів", "заморозок" - вона максимально використає цей час на відновлення й посилення своїх збройних сил, та для посилення, через своїх агентів, своєї ж підривної діяльності в Україні.
росії не можна давати в принципі жодних можливостей для перепочинку, а підтримка України з боку союзників має бути - максимальна.
Розмови ж про те, що мовляв, "краще треба готуватися" - це загальні слова ні про що. І казати таке на тлі того, що Україна тотально просякнута ворожою (про)російською агентурою, котра узурпувала під себе в Україні практично всю владу - це верх блюзнірства, цинізму та скотства. Бо, щоби до чогось, хоч якось "підготуватися", всю цю шоблу, котра здавала (й продовжував здавати) Україну росії - треба прямо зараз витягати з їх "кабінетів" - і судити, та розстрілювати, прилюдно - на стадіонах та майданах, (як свого часу зробив той же таки Карл Густав Манергейм більше ста років тому).
І будь-хто, хто говорить Україні про якісь "перемовини" з росією, в даній ситуації - є сам посібником та співучасником злодія. Як і той, хто, декларуючи свою, буцімто, "прихільність демократичним цінностям", під різними приводами не надає достатньої підтримки Україні.
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05.10.2023 08:43 Відповісти
ще раз повторюсь:

5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, наумавих, акстів, ревенків, кілінічей, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
все іде по-плану.... по-оманському плану....на жаль...

але 73% виборців України хотіли "па-пріколу"....
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05.10.2023 09:13 Відповісти
Ну тоді продовжуйте закидувати тілами, купуючи цим час, аби не визнавати, що де-факто перемоги не буде. Побачимо куди це вас заведе.
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05.10.2023 12:34 Відповісти
Хіба що як віддамо (уйлу шмат Італії
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04.10.2023 22:58 Відповісти
Який стіл перемовин, якщо путін офіційно в міжнародному розшуку? Сідати за стіл переговорів з тим хто переховується від міжнародного правосуддя? Оце він гонить. В тім і раніше ми чули такі подібні голоси час від часу. А пам'ятаєте як президент Чехії Павел казав що в України буде лише 1 шанс до вересня цього року? Потім правда він вже казав до кінця осені, а потім до кінця року.
А так Зєля пропонував путіну переговори і закликав його аж до 21 вересня 2022 року. путя ігнорив ігнорив, а потім щей реіерендум провів і "включив до складу рашки" анексовані території. З тих пір Зєля зарікся що ніяких переговорів.
То про що цей італієць гваздить? Не буде *********** ні в однієї із сторін то це привід для переговорів? Ні. Кожен залишиться при своєму, а війна перейде в позиційну в такому випадку.
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04.10.2023 22:58 Відповісти
Війна на жаль буде і далі йти, бо ніхто не хоче поступатися. А це .... чергова політична недованга з особливо цінним мнєнієм. Були вже такі і раніше. Навіть коментувати їх нема чого.
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04.10.2023 23:02 Відповісти
Не можна вірити людині, коли вона не тримала зброю.
А ******* війна - це перша за увесь час людства,
де масово застосовується така ******* зброя.
Де воювали ті генерали та експерти? Тільки на диванах
та в ресторанах. Хай посидять в окопі, або в бліндажі
під ракетно- артелерийським(152-204 мм) обстрілом.
А як ломати укріплення, полосу оброни і інші інженерні
споруди? То теорія , а в житті все бува непередбачинно.
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04.10.2023 23:06 Відповісти
Наівні европеці.
Ні путіну ні зеленському завершення війни в найближчі роки не потрібно. Обидва хочуть бути при владі, а не у в'язниці.
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04.10.2023 23:15 Відповісти
***** нічого не буде. Стадо настільки зомбоване, що навіть нищівну поразку усякі ********* перетворять на блискучу перемогу. А от Зєльцу і шоблі - так, прийде рахунок за усе, що вони "********", якщо не втече.
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05.10.2023 00:54 Відповісти
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04.10.2023 23:29 Відповісти
Тільки на умовах України.
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05.10.2023 00:05 Відповісти
"Не можна домовлятись про мир з тими, хто прийшов тебе вбити" -Голда Меєр. Унітазу варто прочитати і запам'ятати слова МУДРОЇ ЖІНКИ
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05.10.2023 06:23 Відповісти
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