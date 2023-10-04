Навесні наступного року можуть з’явитись умови для переговорів між Україною та РФ, - міністр оборони Італії Крозетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що навесні 2024 року Україна та РФ можуть сісти за стіл перемовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Я думаю, що наступна весна може стати часом, коли обидві сторони вичерпають свої ресурси для досягнення прориву, внаслідок чого може відкритися спроба діалогу", – зазначив очільник оборонного відомства Італії

Крозетто також припустив, що вже цієї зими є ймовірною відповідь Росії на нинішній український контрнаступ.

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