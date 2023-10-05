Окупанти протягом доби обстрілювали житлові квартали населених пунктів Херсонщини, вночі вдарили з авіації по Бериславському району
За минулу добу противник здійснив 78 обстрілів Херсонщини, випустивши 445 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА, два з них - ракетні. По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу в Херсоні. Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - йдеться в повідомленні
Близько 03:00 5 вересня армія РФ вдарила з авіації по Одрадокам'янці та Миколаївці Бериславського району. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...