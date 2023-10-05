УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11306 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
455 2
Іспанія (879) Санчес (50)

Іспанія готова підтримувати Україну до кінця війни, - прем’єр Санчес

санчес,педро

Іспанія розглядає можливість реформи, яка забезпечить підтримку України найближчими роками.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Педро Санчес перед відкриттям саміту Європейського політичного співтовариства.

"Солідарність, єдність і, звісно ж, уся підтримка не лише європейського уряду, а й наших суспільств. Я думаю, що всі європейці підтримують Володимира Зеленського і його країну. І звісно, ми готові підтримати і підтримувати до кінця цієї війни", - сказав він.

Наразі, зазначив прем'єр Іспанії, він думає про реформу, що забезпечить фінансове підґрунтя для спрямування всіх ресурсів на допомогу та підтримку України в найближчі роки.

Також читайте: Зеленський і прем’єр-міністр Іспанії Санчес обговорили продовження оборонної співпраці

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дякую, ще б 73% клінічних ідіотів, що доповзли до вавививерження та іржуть, вивезли б десь на Марс...
показати весь коментар
05.10.2023 12:55 Відповісти
Ага
Поки не прийде до влади якийсь Санческов, якмй скасує всю допомогу, як це трапилося у Словаччині
показати весь коментар
05.10.2023 14:10 Відповісти
 
 