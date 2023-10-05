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Іспанія готова підтримувати Україну до кінця війни, - прем’єр Санчес
Іспанія розглядає можливість реформи, яка забезпечить підтримку України найближчими роками.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Педро Санчес перед відкриттям саміту Європейського політичного співтовариства.
"Солідарність, єдність і, звісно ж, уся підтримка не лише європейського уряду, а й наших суспільств. Я думаю, що всі європейці підтримують Володимира Зеленського і його країну. І звісно, ми готові підтримати і підтримувати до кінця цієї війни", - сказав він.
Наразі, зазначив прем'єр Іспанії, він думає про реформу, що забезпечить фінансове підґрунтя для спрямування всіх ресурсів на допомогу та підтримку України в найближчі роки.
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Поки не прийде до влади якийсь Санческов, якмй скасує всю допомогу, як це трапилося у Словаччині