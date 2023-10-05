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Мінагрополітики (1513) сільське господарство (696) Японія (1176)

Японія долучиться до відновлення аграрного сектора України

японія

Україна та Японія створять робочу групу зі стратегії відновлення сільського господарства України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінагрополітики, про це йшлося під час зустрічі заступника міністра аграрної політики та продовольства України Маркіяна Дмитрасевича із генеральним директором Бюро з експорту та міжнародних справ Міністерства сільського, лісового господарства та рибальства Японії Мідзуно Мамайосі.

Як зазначається, сторони обговорили ситуацію у сільському господарстві України.

"За результатами зустрічі прийнято рішення про створення українсько-японської робочої групи зі стратегії відновлення сільського господарства України. Серед основних завдань якої буде, зокрема, запозичення досвіду Японії для відновлення аграрного сектора України; розгляд конкретних заходів підтримки та співпраці з використанням японських технологій та активів; обмін інформацією для сприяння участі приватних компаній Японії у відбудові України", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що перше засідання робочої групи заплановано на кінець жовтня 2023 року.

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Нафіга її відновлювать, коли поляки зі словаками блокують транспортування з одного боку, а рашка з іншого. Шоб елеватори полопалися від збіжжя?
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05.10.2023 17:45 Відповісти
Як усі хочуть відновлювати! А повоювати з кацапами ніхто не хоче?
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05.10.2023 17:50 Відповісти
Велика подяка бандеросамураям,
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05.10.2023 18:05 Відповісти
Якщо б японці розвивали в Україні концепцію реформ Вольфа Ладижинського (дрібне фермерство) - це було б добре, але їм ніхто не дасть цього робити.
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05.10.2023 20:23 Відповісти
 
 