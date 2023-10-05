Японія долучиться до відновлення аграрного сектора України

Україна та Японія створять робочу групу зі стратегії відновлення сільського господарства України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінагрополітики, про це йшлося під час зустрічі заступника міністра аграрної політики та продовольства України Маркіяна Дмитрасевича із генеральним директором Бюро з експорту та міжнародних справ Міністерства сільського, лісового господарства та рибальства Японії Мідзуно Мамайосі.

Як зазначається, сторони обговорили ситуацію у сільському господарстві України.

"За результатами зустрічі прийнято рішення про створення українсько-японської робочої групи зі стратегії відновлення сільського господарства України. Серед основних завдань якої буде, зокрема, запозичення досвіду Японії для відновлення аграрного сектора України; розгляд конкретних заходів підтримки та співпраці з використанням японських технологій та активів; обмін інформацією для сприяння участі приватних компаній Японії у відбудові України", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що перше засідання робочої групи заплановано на кінець жовтня 2023 року.

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