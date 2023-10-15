Кулеба: Працюємо над поверненням Ikea, H&M і Zara в Україну
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевняє, що його відомство докладає зусиль для поверненням Ikea, H&M і Zara в Україну.
Про це він заявив в інтерв’ю Наталі Мосійчук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Кулеба нагадав, що мережу закладів швидкого харчування McDonald's вдалось повернути в Україну після його телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Кулеба наголосив, що McDonald's в Україні – це сигнал інвесторам, що тут можна працювати.
"Я вважаю, що чим більше тут буде міжнародного бізнесу працювати, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме", – зазначив він.
Топ коментарі
+44 tornvald
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+23 Ustym Karmaliuk
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+20 Перехватчик
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Ви серьезно ?
Магазин дешевого одягу Zara нам потрібен? Замість Перемоги?
Лругих важливих питань нема?!
Не очікував, я цего від Кулеба…
У нас на Поділлі "Зара!" нерідко вживають у значенні "Ага, щас!"
Інша справа - Inditex, їх повернення чекаю більше всього, однак вони хєр відкриються раніше лютого/березня.
і це щє не додаючі ризики війни.
суто бізнес, який не любить ризиків.
"влада краде все що бачить" ?
зеленеголові непробивні наглухо,
навіть кращя броня в них навколо мозоку ніж в "Абрамса"...
Ikea носом роками крутили, типу в нас корупція, а в кацапів в той час працювали.
Лицемірні шведи.
Де "мльярдні інвестиції" з Оману, ОАЕ, про які тринділо одне нікчемне з подарунковим дипломом юриста? А це було ще до повномаштабного вторгнення! І щось я не бачив оголошень про недостачу "інвест-нянь" для супроводу інвесторів
Просто черговий вкид від Банкової про те, що "ми готові (красти, пиляти, дерибанити) до фінансових вливань (в "зелені" офшори, гаманці, схованки) від партнерів України".
Кулеба: Працюємо над поверненням Ikea, H&M і Zara
Спочатку турни єрмака, що сидить на твоєму місці, а ти десь в стороні. Займись своїм ділом, а повернення бізнесу залиш бізнесменам.
Це новітня дипломатія.Хтось ще здивований послами і послицями з непотрібу?
Щось їм все так важко давалось тут.
міністр закордонних справ, є представник закордонних бізнесових компаній в україні???
****, докерувались!!!
Уряд Швеції пообіцяв сприяти поверненню IKEA та H&M в Україну, - Порошенко
2.10.2023
Петро Порошенко у Швеції провів зустрічі з керівництвом Ріксдагу, представниками всіх парламентських партій та ключовими міністрами шведського уряду та розповів про підсумки візиту.
Дипломатія шапіто - секонд хенд і збірка меблів
Їх теж треба повертати вже.
TIU як повернете? Припортові теж будете викупити після розпродажу?
Комедні.
Зюзя своїм гундосеням розлякав всіх західних партнерів.
Міністр закордонних справ курця: братішки, я вам китайського ширпотрєба приніс