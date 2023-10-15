Кулеба: Працюємо над поверненням Ikea, H&M і Zara в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевняє, що його відомство докладає зусиль для поверненням Ikea, H&M і Zara в Україну.

Про це він заявив в інтерв’ю Наталі Мосійчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кулеба нагадав, що мережу закладів швидкого харчування McDonald's вдалось повернути в Україну після його телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Кулеба наголосив, що McDonald's в Україні – це сигнал інвесторам, що тут можна працювати.

"Я вважаю, що чим більше тут буде міжнародного бізнесу працювати, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме", – зазначив він.

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