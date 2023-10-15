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Кулеба: Працюємо над поверненням Ikea, H&M і Zara в Україну

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевняє, що його відомство докладає зусиль для поверненням Ikea, H&M і Zara в Україну.

Про це він заявив в інтерв’ю Наталі Мосійчук, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Кулеба нагадав, що мережу закладів швидкого харчування McDonald's вдалось повернути в Україну після його телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Кулеба наголосив, що McDonald's в Україні – це сигнал інвесторам, що тут можна працювати.

"Я вважаю, що чим більше тут буде міжнародного бізнесу працювати, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме", – зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не мають стратегії, що робити з Росією, - Кулеба

Кулеба Дмитро (3604) H&M (24) Zara (10) IKEA (24)


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Топ коментарі
+44
Ото проблеми в довбня!
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15.10.2023 17:06
+23
інколи думаю, що вони косять під дібілів, щоб потім на суді не нести відповідальність за свої тотальні пройоби.
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15.10.2023 17:15
+20
"Луч" будемо гнобити,а Ikea, MD будемо вилизувати дупу?
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15.10.2023 17:30
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спочатку росіян з півдня виженіть
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15.10.2023 17:02 Відповісти
О це так завдання для МІД ! ? !

Ви серьезно ?

Магазин дешевого одягу Zara нам потрібен? Замість Перемоги?

Лругих важливих питань нема?!

Не очікував, я цего від Кулеба…
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15.10.2023 23:03 Відповісти
"Zara" - це вам не "Boeing".
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15.10.2023 23:32 Відповісти
А чому не очікували? Зелена команда. Завжди називає нереалістичні гучні цифри
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17.10.2023 04:29 Відповісти
Ото проблеми в довбня!
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15.10.2023 17:06 Відповісти
інколи думаю, що вони косять під дібілів, щоб потім на суді не нести відповідальність за свої тотальні пройоби.
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15.10.2023 17:15 Відповісти
Вони не косять...
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15.10.2023 19:58 Відповісти
Усё зрозуміло, бабки є, а за кордон не усіх чинуш пускають.
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15.10.2023 17:06 Відповісти
Zara

У нас на Поділлі "Зара!" нерідко вживають у значенні "Ага, щас!"
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15.10.2023 17:07 Відповісти
зара зара, то є польське почекай....
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15.10.2023 17:19 Відповісти
зараз... еге ж
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15.10.2023 18:37 Відповісти
Працюєте підвищуючи купуючу спроможність українців? Болтуни
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15.10.2023 17:07 Відповісти
В бажаючих чимало, зараз усі ТЦ забиті народом на вихідних. Інша справа, що у інших містах Zara не працювала, то нахєр вона їм потрібна.
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15.10.2023 17:12 Відповісти
H&M ще у серпні заявили у себе на фб сторінці, що вони повертаються у Київ і Львів у листопаді. На сайтах з пошуку роботи була купа вакансій. Так що тут без кулеби шведи розібралися.
Інша справа - Inditex, їх повернення чекаю більше всього, однак вони хєр відкриються раніше лютого/березня.
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15.10.2023 17:08 Відповісти
Дуже дивну стратегію вони обрали, навіть Макдональдс повернувся
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15.10.2023 17:38 Відповісти
Макдональдс повернувся, бо на Банковій таке не їдять.
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15.10.2023 23:34 Відповісти
Та ну!
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16.10.2023 07:26 Відповісти
бізнес не дуже іде туди де влада краде все що бачить,
і це щє не додаючі ризики війни.
суто бізнес, який не любить ризиків.
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15.10.2023 17:10 Відповісти
Чомусь Boss, Nike, Adidas, Under Armour, Levi's, CK, Tommy Hilfiger працюють. Нікому війна не заважає.
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15.10.2023 17:14 Відповісти
ви не помітили головну причину навмисно? - а війну я не додавав.
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15.10.2023 17:18 Відповісти
В Україні до війни працювали майже всі світові ретейлери і бренди від Brioni до terranova. І нікому твої ризики не заважали.
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15.10.2023 17:25 Відповісти
тобто ви знову не помічяєте головної причини, що
"влада краде все що бачить" ?
зеленеголові непробивні наглухо,
навіть кращя броня в них навколо мозоку ніж в "Абрамса"...
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15.10.2023 17:29 Відповісти
Типу в 2020 чи 2021 не крали? І всі магазини ж працювали...
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15.10.2023 18:14 Відповісти
в кацапів більше крали, але всі бізнеси працювали.
Ikea носом роками крутили, типу в нас корупція, а в кацапів в той час працювали.
Лицемірні шведи.
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15.10.2023 17:44 Відповісти
не треба дивитися на кацапів - на себе треба.
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15.10.2023 17:49 Відповісти
Извините, а товары производят-ли как в рашке или это только торговля ?
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15.10.2023 17:56 Відповісти
Кацапи на іноземців та їх бізнес не тиснули та не чіпали,друг друга жерли та доїли,а їх -ні,вони були поза межою корупції,тому вони там і відкривали заводи та торгівельні мережі.
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15.10.2023 18:10 Відповісти
який ппц. А інших проблем зараз немає? Дібіли.
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15.10.2023 17:13 Відповісти
Ну, відкриття магазинів - це робочі місця для українців і податки в бюджет.
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15.10.2023 17:17 Відповісти
Ну так усе ж неначасі, така риса є в нас, українців, "невгодиш" називається або неначасі іншими словами. З одного боку засуджуються ті, що виїхали закордон працювати, а з іншого відкриті робочі місця - неначасі
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15.10.2023 17:43 Відповісти
Сигнал інвесторам - знищення корупції і прозора система правосуддя!

Де "мльярдні інвестиції" з Оману, ОАЕ, про які тринділо одне нікчемне з подарунковим дипломом юриста? А це було ще до повномаштабного вторгнення! І щось я не бачив оголошень про недостачу "інвест-нянь" для супроводу інвесторів

Просто черговий вкид від Банкової про те, що "ми готові (красти, пиляти, дерибанити) до фінансових вливань (в "зелені" офшори, гаманці, схованки) від партнерів України".
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15.10.2023 17:15 Відповісти
Поработай лучше над отправкой зимнего секонд хенда из Европы для людей в прифронтовой полосе.
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15.10.2023 17:15 Відповісти
Зрадники далі розвалюють Україну.
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15.10.2023 17:16 Відповісти
Міністр закордонних справ України турбуєтся про IKEA- Так і повинно бути, особливо під час війні, під чутким керівництвом ЄрмакоОПи
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15.10.2023 17:17 Відповісти

Кулеба: Працюємо над поверненням Ikea, H&M і Zara


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15.10.2023 17:17 Відповісти
Купівельна спроможність населення і ємкість українського ринку під час війни ніяка. Товари таких виробників зараз не актуальні. За час війни, наприклад, собі жодної модної шмотки не купив. Краще б міністр переймався залученням виробників зброї до створення підприємств в Україні.
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15.10.2023 17:21 Відповісти
Недавнє весілля у Львові за 1 млн. дол говорить про зворотнє
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15.10.2023 17:26 Відповісти
И сколько их было?
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15.10.2023 19:41 Відповісти
Коли шмотками забита шафа, можна потерпіти. А коли пара джинсів на хазяйстві, а одні подерлись, сидіти дома і ждати поки висохнуть?
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15.10.2023 21:42 Відповісти
Ха! Я старий домашній "барбос". Потреби в шмотках мінімальні - аби зручно. За парканом в приватному секторі мене чужі не бачить, а свої не вибагливі.
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15.10.2023 22:16 Відповісти
якась фігня під час війни
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15.10.2023 17:21 Відповісти

Спочатку турни єрмака, що сидить на твоєму місці, а ти десь в стороні. Займись своїм ділом, а повернення бізнесу залиш бізнесменам.
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15.10.2023 17:22 Відповісти
Что с иеббалом Ильича ?
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16.10.2023 00:02 Відповісти
"Тоні, а що взагалі за непорядок, що це за таке ставлення до нас?"
Це новітня дипломатія.Хтось ще здивований послами і послицями з непотрібу?
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15.10.2023 17:26 Відповісти
А Ікеї в Україні і не було...тільки інтернет магазин
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15.10.2023 17:29 Відповісти
Ні, вони з великими потугами все ж відкрили магазинчик на Петрівці)
Щось їм все так важко давалось тут.
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15.10.2023 17:43 Відповісти
Напевно, до світла ніяк не могли підключитися)))
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15.10.2023 19:43 Відповісти
Коли українцям хатинку до мережі підключають, то просять 5 000 доларів, а с такої фірми і 100 000 дол. візьмуть.
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15.10.2023 19:55 Відповісти
Не бреши, так було десь до 2016, а тепер 23 тис.грн і підключають в любій сраці, ставлячи стовби.
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21.10.2023 09:00 Відповісти
"Луч" будемо гнобити,а Ikea, MD будемо вилизувати дупу?
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15.10.2023 17:30 Відповісти
Грім-2, система ППО-ПРО Кільчень, БПЛА та дрони - це і нахрін кровавому режиму зеленского не потрібно - гинуть та калічяться інші. Скіки зрадників наплодила Україна.
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15.10.2023 17:36 Відповісти
У нас выходит для части жителей актуально возвращение ZARA, а часть из за войны простейшего не имеет
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15.10.2023 17:38 Відповісти
Є такі люди, що не можуть по розміру підібрати одяг, а в ZARA на любу фігуру є. Мені так розказувала родичка. Сама ніколи там не бувала.
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15.10.2023 21:48 Відповісти
я, взагалі, ніхера не зрозумів!!!
міністр закордонних справ, є представник закордонних бізнесових компаній в україні???
****, докерувались!!!
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15.10.2023 17:38 Відповісти
Торговий агент. "Канадська компанія."
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16.10.2023 00:04 Відповісти
Зелені істоти сподіваються, що пасіонарну частину населення, яка є найбільшою загрозою для них, виб'ють на війні, тому забили болт на армію. Чим більше загине вояків тим спокійніше для виродків.
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15.10.2023 17:46 Відповісти
Шо, шо ти робиш, брехло плісняве?

Уряд Швеції пообіцяв сприяти поверненню IKEA та H&M в Україну, - Порошенко

2.10.2023

Петро Порошенко у Швеції провів зустрічі з керівництвом Ріксдагу, представниками всіх парламентських партій та ключовими міністрами шведського уряду та розповів про підсумки візиту.
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15.10.2023 17:46 Відповісти
кулєба шукає себе в нових справах і тепер за сумісництвом працює міністром харчової і легкої промисловості? Бо з посадою речника єрмака у закордонних справах якось не склалося!
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15.10.2023 17:48 Відповісти
Зачем? Я лично слышал что есть кому и в Украине делать то что и вот эти компаним
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15.10.2023 17:51 Відповісти
И швец и жнец, универсальный министр.Всемудачи.
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15.10.2023 17:57 Відповісти
Вже всі питання вирішені, що вирішили Ikea, H&M і Zara повертати?
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15.10.2023 18:00 Відповісти
поки що ви, курви офісно-преЗЕдентські, працюєте цілодобово над знищненням КБ Луч, Павлоградського хімічного заводу, КБ Південне та української оборонки загалом ...
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15.10.2023 18:07 Відповісти
Мабуть кокс !
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15.10.2023 18:43 Відповісти
Як же без ікеї? світильник в розбомблену хату де купить? (сарказм, іронія)
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15.10.2023 18:31 Відповісти
Пане Кулебо, а що ж у нас змінилося щоб приходили інвестори? Схеми ті самі, судді ті самі, прокурори ті самі. Вся влада і місцева і державна та сама. А ще ви хочете щоб з усім цим кодлом корупціонерів і бандитів нас у ЄС прийняли. Вся прогресивна молодь виїхала закордон. Я співчуваю тим інвесторам які наважаться сюди зайти.
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15.10.2023 18:33 Відповісти
Вважаю, що "неначасі", бо ж "воювати будуть усі", не буде кому і коли працювати в цих закладах, купувати теж....
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15.10.2023 18:39 Відповісти
Народу як раз тільки шмоток від ZARи і не вистачає для повного щастя...
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15.10.2023 18:47 Відповісти
там где коррупция, там нет бизнеса
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15.10.2023 18:48 Відповісти
А до війни хіба в Україні не було корупції? Так чому тоді ікеа, зара, H&M працювали?
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15.10.2023 22:06 Відповісти
Клімкін це ти цього бройлера в МЗС витягнув??? Він же не знає чим йому на посаді займатися!!! Він же взагалі нічого не робить… ну скажи Кулєба на яух тобі та Zara??? Ти з АТАСАМами ті H&M часом не поплутав??? Ну як тут не матюкатися????????
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15.10.2023 18:58 Відповісти
А Клімкін теж не діпломат, але вчитель математики. У нас нема професіональних дипломатів років 14.
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15.10.2023 19:50 Відповісти
Ікеї тут не особливо й було, бо конкурент нашим товстосумам
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15.10.2023 19:49 Відповісти
Дипломати світового рівня - залючають стратегічні та військові союзи ...
Дипломатія шапіто - секонд хенд і збірка меблів
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15.10.2023 20:01 Відповісти
поверніть роботу людям з гідною зарплатою і всякі ікеї самі повернуться
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15.10.2023 20:04 Відповісти
Скільки у тебе була "гідна зарплата"?
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15.10.2023 22:05 Відповісти
Хто працює? МЗС у нас ніщо. Кулєба манекен, якому ОПа каже що можна сказати. ОПа працює тільки над схематозами, бореться з журналістами та опозицією, і намагається втримати рейтинг Зеленского. Все.
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15.10.2023 20:21 Відповісти
Чув ще ательє по пошиву вечірніх ****** переїхала до Польші.
Їх теж треба повертати вже.
TIU як повернете? Припортові теж будете викупити після розпродажу?
Комедні.
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15.10.2023 20:21 Відповісти
#уйово працюєте!!!
Зюзя своїм гундосеням розлякав всіх західних партнерів.
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15.10.2023 21:24 Відповісти
похоже проблем у нас больше нет, осталось только уговаривать бизнесы вернуться. Понавыбирали, *****...
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15.10.2023 21:55 Відповісти
А як загорнув -після мого дзвінка Блінкену МД повернувся. Промокашка Дерьмака нагадує про своє існування. Відать, з Дерьмаком разговарівать перестали.
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16.10.2023 01:01 Відповісти
Міністр закордонних справ здорової людини: добивається працюючих санкцій і унеможливлює лазівкок по санкціям, тисне на граничну ціну за барель до 30$ і обмежені об'єми закупівель, замість 70$ без обмежень об'ємів, добивається реалістичних сценаріїв забезпечення безпеки, вступу до НАТО починаючи з контрольованої території
Міністр закордонних справ курця: братішки, я вам китайського ширпотрєба приніс
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16.10.2023 03:12 Відповісти
 
 