Ізраїль відновив постачання води до Сектора Гази, - ЗМІ
Ізраїль відновив водопостачання до Сектора Гази, яке було припинене після нападу бойовиків ХАМАС минулої суботи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.
Про відновлення водопостачання до Сектора Гази спочатку повідомив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, який заявив американським ЗМІ, що його ізраїльські колеги поінформували його про це.
Високопоставлений ізраїльський посадовець підтвердив цю інформацію.
Як зазначається, Ізраїль не став брати на себе зобов'язання постачати електроенергію і паливо до Гази, оскільки це не передабачено правилами ведення збройного конфлікту.
Топ коментарі
+37 Перехватчик
показати весь коментар15.10.2023 18:42
+15 Pan Kotskyi
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+14 Виталий #548501
показати весь коментар15.10.2023 18:54
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як москалі
ось де сором.
сидять по кабаках, відпочивають, ходять у кіно, слухають кацапсячу музичку, мовчки слухають *********, які розповідають про "расчелавечіваніє расіян", мало того, ще й проголосують за подібних покидьків, дай їм шанс проголосувати...ось де сором.
а в Ізраїлі посадові особи відповідають тому, що там суспільство не стане слухати про "расчелавечіваніє ХАМАСА", там не чекають, доки хтось їх врятує, там захід Ізраєлю не забуває, що на сході та півдні війна, і війна там не тільки на передовій та у прикордонних областях, війна там у всієї країни, неважливо де рвуться снаряди та ракети - воює держава.
ізраїльтяни докорінно відрізняються від українців, а не влада Ізраєлю від влади України.
Но всё равно прикольно, т.к. в Газе и коз уже нет, или затрахали...
Але євреї вже точно не дурні, тож вони дадуть собі раду вирішити як їм треба поступати з ХАМАСом і квазідержавою "Палестина".
У всякому випадку не мені їх критикувати!
На думку міністра закордонних справ Китаю Вана Ї, дії Ізраїлю щодо відбиття нападу терористів ХАМАС "вийшли за рамки самооборони". Він закликає дослухатися до позиції ООН та припинити "колективне покарання народу Гази
Пока, правда, всё это носит сугубо ритуальный характер, как обычно бывает у котов, которые орут друг на друга и могут даже дать друг другу по мордасам. Хезболла тоже присоединилась к хору угроз, но и она обменивается с Израилем ударами, которые выглядят достаточно дозированными и не переходящими черту, за которой последует быстрая эскалация.
Конечно, в нервной обстановке любая из сторон может сорваться, но в целом картина остается прежней - ХАМАС не выглядит той организацией, за которую арабский мир впишется без оглядки. ХАМАС создал проблемы многим, и многие не слишком хорошо к нему относятся. Во всяком случае не настолько, чтобы рисковать собой. Арабская солидарность, исламская солидарность - тут без вопросов, но только если это касается лозунгов и речёвок. Когда дело доходит до конкретики, возникают разного рода нюансы.
Скажем, Египет с каждым днем все более внятно артикулирует категорическую невозможность приема беженцев из Газы. Египетская армия создает все более серьезные кордоны на границе, переходит к возведению новых полос отчуждения. Палестинская проблема всех интересует как процесс, но не как результат. (c)
Не потішуся спогляданням таранки з філістімлян...
Кран включили - и у всех орущих за мирных палестинцев
Нет возможности вопить о негуманности Израиля
Мне вот интересно
А почему никто во время 2 Мировой
Не вопил про немецких детей в Берлине и Дрездене
Которые просто разнесли авиаударами
Уверена - там погибло много немецких детей
А они могли бы быть живы
Ходить в школу
Кататься на самокате
Есть немецкие шпикачки
И все бы у этих немецких детей было хорошо
Но Гитлер и родители этих детей
Напали на полмира
В итоге - мертвые немецкие дети
Как говорил Христос
Кто пришёл к нам с мечом
Тот от меча и погибнет
Тот от меча и погибнет"
Вообще-то, эти слова говорил не Иисус Христос, а сценарист Александр Павленко ртом актёра Николая Черкасова в роли Александра Невского.
Дики звірі лише батіг розуміють.
Але мабудь великим дядям видніше...