Ізраїль відновив постачання води до Сектора Гази, - ЗМІ

Ізраїль відновив водопостачання до Сектора Гази, яке було припинене після нападу бойовиків ХАМАС минулої суботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

Про відновлення водопостачання до Сектора Гази спочатку повідомив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, який заявив американським ЗМІ, що його ізраїльські колеги поінформували його про це.

Високопоставлений ізраїльський посадовець підтвердив цю інформацію.

Як зазначається, Ізраїль не став брати на себе зобов'язання постачати електроенергію і паливо до Гази, оскільки це не передабачено правилами ведення збройного конфлікту.

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