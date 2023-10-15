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Ізраїль відновив постачання води до Сектора Гази, - ЗМІ

ізраїль

Ізраїль відновив водопостачання до Сектора Гази, яке було припинене після нападу бойовиків ХАМАС минулої суботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

Про відновлення водопостачання до Сектора Гази спочатку повідомив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, який заявив американським ЗМІ, що його ізраїльські колеги поінформували його про це. 

Високопоставлений ізраїльський посадовець підтвердив цю інформацію. 

Як зазначається, Ізраїль не став брати на себе зобов'язання постачати електроенергію і паливо до Гази, оскільки це не передабачено правилами ведення збройного конфлікту.

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Ізраїль (1647) Сектор Гази (187) вода (1178)


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Топ коментарі
+37
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15.10.2023 18:42
+15
Обов'язково буде. Чергові кількасот ракет.
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15.10.2023 18:57
+14
Иран и США обменялись угрозами. Иран пригрозил ответить в случае, если Израиль начнет наземную операцию, американский сенатор Грэм пообещал Ирану в этом случае «выбить» его из нефтяного бизнеса.

Пока, правда, всё это носит сугубо ритуальный характер, как обычно бывает у котов, которые орут друг на друга и могут даже дать друг другу по мордасам. Хезболла тоже присоединилась к хору угроз, но и она обменивается с Израилем ударами, которые выглядят достаточно дозированными и не переходящими черту, за которой последует быстрая эскалация.

Конечно, в нервной обстановке любая из сторон может сорваться, но в целом картина остается прежней - ХАМАС не выглядит той организацией, за которую арабский мир впишется без оглядки. ХАМАС создал проблемы многим, и многие не слишком хорошо к нему относятся. Во всяком случае не настолько, чтобы рисковать собой. Арабская солидарность, исламская солидарность - тут без вопросов, но только если это касается лозунгов и речёвок. Когда дело доходит до конкретики, возникают разного рода нюансы.

Скажем, Египет с каждым днем все более внятно артикулирует категорическую невозможность приема беженцев из Газы. Египетская армия создает все более серьезные кордоны на границе, переходит к возведению новых полос отчуждения. Палестинская проблема всех интересует как процесс, но не как результат. (c)
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15.10.2023 18:54
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Тільки по вулицях розіллється...
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15.10.2023 18:41 Відповісти
На цьому все. Операції кінець?
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15.10.2023 18:42 Відповісти
Ні, вони тепер не фашисти,
як москалі
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15.10.2023 18:50 Відповісти
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15.10.2023 18:42 Відповісти
в Україні абсолютно кожен громадянин відповідальний. причому більшість і досі сидить, чекає, поки хтось візьме на себе відповідальність та врятує їх, сердешних шукачів правди.
ось де сором.
сидять по кабаках, відпочивають, ходять у кіно, слухають кацапсячу музичку, мовчки слухають *********, які розповідають про "расчелавечіваніє расіян", мало того, ще й проголосують за подібних покидьків, дай їм шанс проголосувати...ось де сором.
а в Ізраїлі посадові особи відповідають тому, що там суспільство не стане слухати про "расчелавечіваніє ХАМАСА", там не чекають, доки хтось їх врятує, там захід Ізраєлю не забуває, що на сході та півдні війна, і війна там не тільки на передовій та у прикордонних областях, війна там у всієї країни, неважливо де рвуться снаряди та ракети - воює держава.
ізраїльтяни докорінно відрізняються від українців, а не влада Ізраєлю від влади України.
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15.10.2023 19:34 Відповісти
так, за провал підготовки до вторгнення відповідальний в Україні абсолютно кожен громадянин, бо як нам несподівано стало відомо в 19-му році - кожен з нас Президент.
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15.10.2023 20:50 Відповісти
Поки шо Ізраїль чогось чекає.
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15.10.2023 20:57 Відповісти
блінкен везе пропозицію, від якої ізраїль не зможе відмовитись.
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15.10.2023 21:06 Відповісти
То побачимо, вони ізраЇльтяни чи жиди.
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15.10.2023 21:10 Відповісти
ага, це маркер.
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15.10.2023 21:11 Відповісти
невже знову поїде до ***** дєда на палці носити?
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16.10.2023 08:52 Відповісти
Там частина загиблих часом не на рейві (концерті електроної музики) плясала? Так, на всяк випадок... То вони мабуть так з арабами боролись. Методом плясок з бубном?
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16.10.2023 06:55 Відповісти
там, так на всяк випадок, не йшло півтора роки повномасштабне вторгнення.
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16.10.2023 08:48 Відповісти
А говорят что всю воду выпили.
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15.10.2023 18:42 Відповісти
правильно кажуть, бо в крані води все одно не буде
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15.10.2023 20:02 Відповісти
Главное- не забыть лошадиную дозу пургена туда добавить (для начала).
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15.10.2023 18:42 Відповісти
Щоб від вонидла самі передохли?))) Цікаво, каналізація там є?
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15.10.2023 18:49 Відповісти
Представьте себе, есть. Предыдущий прип#здент даже имел свой "офис" в бывшей местной бане. https://besarab.su/photo/pridnestrovskij-realizm/
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15.10.2023 19:02 Відповісти
Блин, я это по ПМРе (в другую ветку надо было всунуть, но ладно).
Но всё равно прикольно, т.к. в Газе и коз уже нет, или затрахали...
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15.10.2023 19:05 Відповісти
зря
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15.10.2023 18:44 Відповісти
Можливо і так.

Але євреї вже точно не дурні, тож вони дадуть собі раду вирішити як їм треба поступати з ХАМАСом і квазідержавою "Палестина".

У всякому випадку не мені їх критикувати!
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15.10.2023 19:17 Відповісти
цікаво в кого це хватило сили нагнути Ізраїль? і не несіт муйню про правила ведення війн, переможець завжди правий.
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15.10.2023 18:47 Відповісти
Сказали большие дяди.
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15.10.2023 18:57 Відповісти
Путін знову обманув Бібі Натаньяху.
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15.10.2023 19:00 Відповісти
Под американским давлением пришлось дать воду.
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15.10.2023 20:06 Відповісти
"Если в кране есть вода, значит..." (с)
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15.10.2023 18:47 Відповісти
Воду хай дають.А паливо і електрика дикунам не потрібні.Діди так жили і їм веліли.Всі бездуховні блага цивілізації шкідливі.А верблюди і мули і без палива та електрики себе почувають
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15.10.2023 18:47 Відповісти
Може, хочаб, з системи водоочищення? І воду дали (усілякі "х'юменси" та "менсвотчі" будуть щасливі), але є н'юанс
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15.10.2023 18:48 Відповісти
Цікаво, за ту безплатну воду (тобто, гуманітарка) буде хоч якась подяка?
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15.10.2023 18:50 Відповісти
Обов'язково буде. Чергові кількасот ракет.
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15.10.2023 18:57 Відповісти
вибачайте схоже ось і той що "нагнув" Ізраїль
На думку міністра закордонних справ Китаю Вана Ї, дії Ізраїлю щодо відбиття нападу терористів ХАМАС "вийшли за рамки самооборони". Він закликає дослухатися до позиції ООН та припинити "колективне покарання народу Гази
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15.10.2023 18:51 Відповісти
Иран и США обменялись угрозами. Иран пригрозил ответить в случае, если Израиль начнет наземную операцию, американский сенатор Грэм пообещал Ирану в этом случае «выбить» его из нефтяного бизнеса.

Пока, правда, всё это носит сугубо ритуальный характер, как обычно бывает у котов, которые орут друг на друга и могут даже дать друг другу по мордасам. Хезболла тоже присоединилась к хору угроз, но и она обменивается с Израилем ударами, которые выглядят достаточно дозированными и не переходящими черту, за которой последует быстрая эскалация.

Конечно, в нервной обстановке любая из сторон может сорваться, но в целом картина остается прежней - ХАМАС не выглядит той организацией, за которую арабский мир впишется без оглядки. ХАМАС создал проблемы многим, и многие не слишком хорошо к нему относятся. Во всяком случае не настолько, чтобы рисковать собой. Арабская солидарность, исламская солидарность - тут без вопросов, но только если это касается лозунгов и речёвок. Когда дело доходит до конкретики, возникают разного рода нюансы.

Скажем, Египет с каждым днем все более внятно артикулирует категорическую невозможность приема беженцев из Газы. Египетская армия создает все более серьезные кордоны на границе, переходит к возведению новых полос отчуждения. Палестинская проблема всех интересует как процесс, но не как результат. (c)
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15.10.2023 18:54 Відповісти
Еххх...
Не потішуся спогляданням таранки з філістімлян...
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15.10.2023 18:57 Відповісти
Филистимляне давно часть еврейского ДНК. Евреи же были кочевниками как арабы. Напали на племя, мужчин вырезали, женщин взяли себе в племя.
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15.10.2023 19:15 Відповісти
ты все перепутал, любитель аллаха!
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15.10.2023 21:12 Відповісти
Библию почитай. Вспомни Моисея и Иисуса Навина. Моисей буквально вырезал племена, а Навин совершил первый задокументированный геноцид. Хотя я думаю что там все преувеличено, а те евреи были вот как современные палестинцы. Налетели, пограбили и все. Так как история не подтверждает там что Израиль что-то из себя представлял в то время.
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15.10.2023 21:18 Відповісти
Вообще реальная история Израиля, которая задокументированна, это автономия в составе государства Селевкидов. Иранской империи того времени. Вот они там пытались навязать иудеям эллинизм, а те устроили восстания и начали иудизация вместо этого. Когда все кто жил на той территории стали евреями. Войну они проиграли, но добились автономии, так как государство Селевкидов было слабое. Вот вся их великая история.
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15.10.2023 21:40 Відповісти
"- а не прекратят обстрелы, включим и газ!"
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15.10.2023 19:08 Відповісти
А модна у ту воду для ХАМАСу дуст залити...
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15.10.2023 19:18 Відповісти
Иран евреев налякал и они здулись
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15.10.2023 19:18 Відповісти
Херню спорол.
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15.10.2023 20:09 Відповісти
https://t.me/voynareal/74923 Кадри перехоплення системою ПРО «Залізний Купол» ракет, випущених із сектора Газа у центрі Ізраїлю, зокрема Тель-Авіву
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15.10.2023 19:20 Відповісти
Молодцы израильтяне!
Кран включили - и у всех орущих за мирных палестинцев
Нет возможности вопить о негуманности Израиля
Мне вот интересно
А почему никто во время 2 Мировой
Не вопил про немецких детей в Берлине и Дрездене
Которые просто разнесли авиаударами
Уверена - там погибло много немецких детей
А они могли бы быть живы
Ходить в школу
Кататься на самокате
Есть немецкие шпикачки
И все бы у этих немецких детей было хорошо
Но Гитлер и родители этих детей
Напали на полмира
В итоге - мертвые немецкие дети
Как говорил Христос
Кто пришёл к нам с мечом
Тот от меча и погибнет
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15.10.2023 19:20 Відповісти
Уничтожение Чечни Россией тоже поддерживаешь?
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15.10.2023 20:04 Відповісти
Чечня на Россию не нападала. Так что аналогия неуместна.
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15.10.2023 20:15 Відповісти
Как бы аналогия один в один. Россия говорила что чеченцы террористы, насилуют детей и прочее. И пошли на войну. Вся та пропаганда которую ведет Израиль последнюю неделю буквально сделана по тем лекалам, что возвращает в конец 90ых.
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15.10.2023 20:22 Відповісти
Россия буквально ту же историю пыталась продать с нами в 22 году. Что Украина там агрессор, а Россия просто защищает людей. Потому что раньше на это покупались.
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15.10.2023 20:24 Відповісти
Ну да, в отличии от Израиля, где нападение имеет реально
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15.10.2023 20:58 Відповісти
Деточка, говорить она могла что угодно. В случае с Израилем мы имеем факты, а отнюдь не пропаганду. Так что как уже было сказано - ЛЮБАЯ аналогия неуместна!
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15.10.2023 20:56 Відповісти
"Кто пришёл к нам с мечом

Тот от меча и погибнет"
Вообще-то, эти слова говорил не Иисус Христос, а сценарист Александр Павленко ртом актёра Николая Черкасова в роли Александра Невского.
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16.10.2023 09:25 Відповісти
https://t.me/voynareal/74920 Набої у мішкчках з-під рису, так по-китайськи дивно перевозилась зброя та амуніція, які переправлялися до сектору Газа На відео те, що вже конфісковано ЦАХАЛом.
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15.10.2023 19:23 Відповісти
Нафіга?
Дики звірі лише батіг розуміють.
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15.10.2023 19:27 Відповісти
Такими темпами скоро будуть постачати порох і вибухівку для ракет.
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15.10.2023 19:28 Відповісти
Воду подали в южной части сектора куда просили уехать детей женщин стариков и гражданских не связанных с «хамас» . Сухопутная операция вот вот начнётся , надеюсь в этот раз всем тварям наступит писец
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15.10.2023 19:44 Відповісти
А как определили, что они не поддерживают хамас ?
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15.10.2023 20:10 Відповісти
Потому что на Юге находятся те, что послушались приказа из Тель-Авива временно переселиться с Севера на Юг
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15.10.2023 21:00 Відповісти
Хамас первые сбежали, отсидятся и опять за своё. Вы бы для разнообразия почитали что пишут те кто поддерживают хамас, эти радикальные муслимы самые натуральные фашисты и их необходимо искоренять любой ценой пока не поздно
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15.10.2023 22:19 Відповісти
Джейк Салливан - большой любитель паРашки в администации Белого Дома, хочет очередной договорничек пропихнуть, вопрос в том, что там було обещано кремлевскому упырю за посреднечество в этом!?
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15.10.2023 19:46 Відповісти
Якщо Ізраїль не атакуватиме територію Ірану, то Тегеран не втручатиметься в конфлікт Тель-Авіва та угруповання ХАМАС, - таку заяву зробила влада Ірану
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15.10.2023 19:51 Відповісти
Іран через ООН попередив Ізраїль, що йому доведеться втрутитися, якщо ЦАХАЛ розпочне наземну операцію в Газі, - ЗМІ ...... а это было раньше сегодня
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15.10.2023 19:55 Відповісти
У Лівані в штаб-квартиру ООН влучила ракета. Обійшлося без жертв
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15.10.2023 20:14 Відповісти
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15.10.2023 20:17 Відповісти
не знаю кто ,но Бис
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15.10.2023 20:18 Відповісти
https://t.me/voynareal/74926 Ізраїльські тг-канали стверджують, що на кадрах робота лазерної ППО Ізраїлю
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15.10.2023 20:41 Відповісти
ЗАЧЕМ!?!?!?
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15.10.2023 20:47 Відповісти
Ви шановний пишете речі , в яких ви не розумієте . Зараз почався проєкт будівниства великої стоянки Аза с добрим пляжем . А ще до вас запитання , чому в школах Ази ,весь час дітлохам розповідали про ненвість що до Євреїв , що їх надо усіх вбивати . А в нашіх школах навпоки , що арабів треба кохати як себе . Що ви на це скажете
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15.10.2023 20:48 Відповісти
Хотя бы поменяли воду на заложников
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15.10.2023 21:39 Відповісти
Воду дали только южной половине Газы. А из северной уже выселили на юг миллион арабов - чтобы Хамасу не за кем было прятаться. Под каждой школой, мечетью и больницей там или склад или боевая точка Хамаса. Скоро из северной Газы нас удивит поток открытий чудных. А потом процесс будет повторён на юге.
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15.10.2023 21:40 Відповісти
А коли обидві половинки будуть зачищені - тоді шо? Ізраїль буде тримати там війська і контролювати двохмільонну агломерацію як колись намагалися? Чи звалять, побудують паркан, натикають туди камер і будуть чекати наступного разу? Як видумаєте?
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16.10.2023 00:12 Відповісти
Поселения в Газу вернут - для контроля на месте, как раньше было. Прорвавшись на Синай (обычная такса Хамаса и египетских погранцов - 1000$ на семью, а так - бесплатно), палестинцы в массе своей предпочтут не возвращаться. Да и некуда особо будет. Получат компнсацию и разъедуться по миру. Какая-то часть - вернётся. Получат местное самоуправление. Всё зависит, насколько успешно и быстро пройдёт война.
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16.10.2023 01:02 Відповісти
Останній раз, для не ботів бубочки, який боїться що після Української перемоги, йому нікуди буде з'їба**сь (не з'їбе**ся). Чому само всіх ***е той ізраїль. Чому всім пофіг на Нашу Відчизняну Війну (проти русні)?. Чому нікто не хвилюється про потенційний конфлікт в Тайвані? Чому всім насрати на конфлікти в Африканський країнах??? Чому всім насрати на гуманітарну кризу в Гаїті, яка вже триває десяткі років? Але, від сраного їзраїлю, якому насрати на нас, ****боти - раптово обісцялись. Та насрати на них!!!
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15.10.2023 22:45 Відповісти
Евреи правильно сделали. не надо уподобляться звероподбным существам. За свои престступлния в данном случае должны отвечать террористы, а не мирняк. Если Израиль даст воду и эл,эн - только плюсы заработает, тогда можно и в Газу заходить. А если нет, то евреи НИ ЧЕМ не будут отличаться от арабов террористов.
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15.10.2023 22:48 Відповісти
Да ЇБА*ТИ у рот ваших євреєв. Тут вже ДВА РОКИ своя війна. Пішли вони нах*й!!!
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16.10.2023 00:40 Відповісти
Во первых, не наших, а ващих (Зеленский например ), во вторых, да, почти 2 года войно НО почему НЕ тербовали от Байдена Ленд Лиз за который проголосовал Конгрес USA ? Вам что оружие не нужно ? И в третьих, совершенно верно, не нужно лезть в еврейские проблемы, нужно думать что теперь делать дальше на фронте. Мой совет - убрать Ермака для начала, создать новое Правительство национального доверия или спасения.
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16.10.2023 01:17 Відповісти
Какие молодцы!!!!
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15.10.2023 23:12 Відповісти
Дивне рішення. Хоч подавате воду, хоч подавайте шампанське, хоч відсмоктуйте в них кожну середу - вони все одно хочуть шоб ви всі, разом з дітьми і домашніми тваринами якомога швидше померли.
Але мабудь великим дядям видніше...
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16.10.2023 00:09 Відповісти
 
 