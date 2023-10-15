Блінкен планує вдруге за тиждень відвідати Ізраїль
Держсекретар США Ентоні Блінкен планує повторний візит до Ізраїлю після турне по шести арабських країнах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.
Другий за тиждень візит Блінкена до Ізраїлю запланований на понеділок – після його візиту до Каїра, де відбулись переговори з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сіссі.
Речник Держдепу Метью Міллер повідомив журналістам, які подорожували з Блінкеном, що глава відомства повертається до Тель-Авіва "для подальших консультацій з ізраїльськими офіційними особами". Міллер не уточнив деталей.
Також Блінкен провів зустріч зі спадкоємним принцом і прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.
Перед цим Ентоні Блінкен відвідував Ізраїль 12 жовтня та запевнив прем’єра Ізраїлю у підтримці з боку Вашингтона.
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Не пам'ятаю хто з відомих казав: "Одна лише "гефілте фіш" варта того, щоб прийняти юдейство!"
)))
ойц...і нашо ,ви мені нагадали про рибалку..
Чтобы помочь
А в Украину - чтобы напомнить президенту Украины
Нехорошо ****...ь у армии
Особенно у своей
Особенно во время войны
А президент Украины так этого и не понял
Я не удивилюсь
Если обещанные нам танки Абрамс поедут в Израиль
И туда же полетят обещанные нам F- 16
Трудно союзникам с нашими ворами
Яка б тема не була -
лайнуй Україну «корупцією».
Рухайся за руським кораблем, ку&ва!
Ага...меч джедаїв з Зоряних війн
время публикации: 15 Октября 2023 г
https://www.newsru.co.il/israel/15oct2023/magen_or_123.html
https://www.newsru.co.il/israel/15oct2023/magen_or_123.html
Фото: кадр из видео министерства обороны Вечером в субботу, 14 октября, в эфире 14-го телеканала было объявлено о планах по разворачиванию лазерной системы противоракетной обороны "Щит света" ("Маген Ор") значительно раньше, чем первоначально было намечено.
При этом более точные временные рамки не указывались.
Напомним, что согласно пятилетнему плану развития ЦАХАЛа, развертывание первых лазерных систем на границе с сектором Газы планировалось в 2025 году, а на границе с Ливаном - в 2027 году.
Введение в строй систем, предназначенных для борьбы с ракетами малого радиуса действия и с минометными снарядами, и имеющих низкую стоимость отдельного выстрела (в отличие от системы ПРО "Железный купол", каждый пуск которой стоит десятки тысяч долларов), должно кардинально изменить ситуацию с ракетной угрозой Израилю.
В 2019 году министерство обороны Израиля сообщило о прорыве в работе над лазерными системами ПРО. Разработка наземной системы была поручена концерну "Рафаэль", разработка системы воздушного базирования - концерну "Эльбит".
В марте 2022 года министерство представило новую лазерную систему "Щит света", а в апреле того же года опубликовало видео с испытаний системы, способной сбивать на расстоянии до десяти километров различного рода цели - беспилотные летательные аппараты, минометные снаряды и ракеты и противотанковые ракеты.
В декабре 2022 года американский оборонный концерн Lockheed Martin присоединился к израильскому оборонному концерну "Рафаэль" в работе над проектом по разработке системы "Маген Ор".
В мае 2023 года концерн "Рафаэль" представил в Сингапуре морскую версию системы "Маген Ор".
Євреї чогось вичікують, чи грошей, вмовлять, капітуляції, бо про погану погоду вже казали.
А є ще вислів-його приписують Беніто Муссоліні "Демократія-це форма правління,яка дає іллюзію народу,що він є господар"