УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11080 відвідувачів онлайн
Новини
1 754 26

Блінкен планує вдруге за тиждень відвідати Ізраїль

блінкен,ентоні

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує повторний візит до Ізраїлю після турне по шести арабських країнах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Другий за тиждень візит Блінкена до Ізраїлю запланований на понеділок – після його візиту до Каїра, де відбулись переговори з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сіссі.

Речник Держдепу Метью Міллер повідомив журналістам, які подорожували з Блінкеном, що глава відомства повертається до Тель-Авіва "для подальших консультацій з ізраїльськими офіційними особами". Міллер не уточнив деталей.

Також Блінкен провів зустріч зі спадкоємним принцом і прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.

Перед цим Ентоні Блінкен відвідував Ізраїль 12 жовтня та запевнив прем’єра Ізраїлю у підтримці з боку Вашингтона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен розширив програму візиту на Близький Схід: відвідає ще чотири країни

Автор: 

Ізраїль (1647) Блінкен Ентоні (1157)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
якщо Ізраїль піддастся лібералістичним та демократичним цінностям...то буде кіздєц. Кожен тиран в світі побачить ,що можна робити з тією грьобаною демократією,що завгодно..І війни починати,і захоплювати чужі території на свій смак та розсуд.
показати весь коментар
15.10.2023 21:04
+4
Однозначно. Впевнений, що сьогодні вранці погода НЕ була причиною того, що відклали початок операції.
показати весь коментар
15.10.2023 21:30
+3
В Израиль Блинкен приезжает
Чтобы помочь
А в Украину - чтобы напомнить президенту Украины
Нехорошо ****...ь у армии
Особенно у своей
Особенно во время войны
А президент Украины так этого и не понял
Я не удивилюсь
Если обещанные нам танки Абрамс поедут в Израиль
И туда же полетят обещанные нам F- 16
Трудно союзникам с нашими ворами
показати весь коментар
15.10.2023 20:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так уже переезжай туда совсем
показати весь коментар
15.10.2023 20:20 Відповісти
Чому б ні, краєвидна держава з непоганим рівнем життя, не те що гнила лишньохромосоме піде.рація чи відсталий рабський бульбостан
показати весь коментар
15.10.2023 20:24 Відповісти
З Ізраїля в Ізраїль їзде..
показати весь коментар
15.10.2023 20:22 Відповісти
по тому, що буде відбуватись в ізраїлі, ми зможемо оцінити перспективи розвитку міжнародної ситуації відносно України.
показати весь коментар
15.10.2023 20:24 Відповісти
Значить, сподобалось.
Не пам'ятаю хто з відомих казав: "Одна лише "гефілте фіш" варта того, щоб прийняти юдейство!"
)))
показати весь коментар
15.10.2023 20:32 Відповісти
Короп дуже смачна риба, але з великим мінусом - кістлява. І два найкращі способи її застосування, які цей мінус прибирають - єврейський та китайський. Євреї м'якоть коропа молотять у м'ясорубці двічі, допоки не вийде однорідна, гладка маса, а потім ще 2 години варять. А китайці роблять дрібну насічку до хребта і смажать у дуже гарячому маслі, поки кісточки не розчиняться. І те, і це дуже смачно.
показати весь коментар
15.10.2023 21:11 Відповісти
я так карасики дрібні смажу...як сємочки потім хрумаю..
ойц...і нашо ,ви мені нагадали про рибалку..
показати весь коментар
15.10.2023 21:25 Відповісти
В Израиль Блинкен приезжает
Чтобы помочь
А в Украину - чтобы напомнить президенту Украины
Нехорошо ****...ь у армии
Особенно у своей
Особенно во время войны
А президент Украины так этого и не понял
Я не удивилюсь
Если обещанные нам танки Абрамс поедут в Израиль
И туда же полетят обещанные нам F- 16
Трудно союзникам с нашими ворами
показати весь коментар
15.10.2023 20:39 Відповісти
Баброва, строчішь по методичке з Кремля?

Яка б тема не була -
лайнуй Україну «корупцією».

Рухайся за руським кораблем, ку&ва!
показати весь коментар
15.10.2023 23:14 Відповісти
https://t.me/voynareal/74926 Ізраїльські тг-канали стверджують, що на кадрах робота лазерної ППО Ізраїлю
показати весь коментар
15.10.2023 20:40 Відповісти
как тебе такое ,Маск ?
показати весь коментар
15.10.2023 20:43 Відповісти
скоріш за все, підсвітка лазерна цілі.
Ага...меч джедаїв з Зоряних війн
показати весь коментар
15.10.2023 21:00 Відповісти
"14-й канал: лазерная система ПРО "Щит света" будет развернута на границах Израиля раньше намечавшегося срока

время публикации: 15 Октября 2023 г

https://www.newsru.co.il/israel/15oct2023/magen_or_123.html

https://www.newsru.co.il/israel/15oct2023/magen_or_123.html
Фото: кадр из видео министерства обороны Вечером в субботу, 14 октября, в эфире 14-го телеканала было объявлено о планах по разворачиванию лазерной системы противоракетной обороны "Щит света" ("Маген Ор") значительно раньше, чем первоначально было намечено.

При этом более точные временные рамки не указывались.

Напомним, что согласно пятилетнему плану развития ЦАХАЛа, развертывание первых лазерных систем на границе с сектором Газы планировалось в 2025 году, а на границе с Ливаном - в 2027 году.

Введение в строй систем, предназначенных для борьбы с ракетами малого радиуса действия и с минометными снарядами, и имеющих низкую стоимость отдельного выстрела (в отличие от системы ПРО "Железный купол", каждый пуск которой стоит десятки тысяч долларов), должно кардинально изменить ситуацию с ракетной угрозой Израилю.

В 2019 году министерство обороны Израиля сообщило о прорыве в работе над лазерными системами ПРО. Разработка наземной системы была поручена концерну "Рафаэль", разработка системы воздушного базирования - концерну "Эльбит".

В марте 2022 года министерство представило новую лазерную систему "Щит света", а в апреле того же года опубликовало видео с испытаний системы, способной сбивать на расстоянии до десяти километров различного рода цели - беспилотные летательные аппараты, минометные снаряды и ракеты и противотанковые ракеты.

В декабре 2022 года американский оборонный концерн Lockheed Martin присоединился к израильскому оборонному концерну "Рафаэль" в работе над проектом по разработке системы "Маген Ор".

В мае 2023 года концерн "Рафаэль" представил в Сингапуре морскую версию системы "Маген Ор".
показати весь коментар
15.10.2023 21:31 Відповісти
Иран сказал если его трогать не будут .он вмешиваться не будет
показати весь коментар
15.10.2023 20:52 Відповісти
Его прадед, писатель Меер Блинкин родился в Переяславе Киевской губернии. А родственники по матери венгерские евреи. Он не чужой Израилю.
показати весь коментар
15.10.2023 21:04 Відповісти
Єгипет запечатав виїзд з Гази, Ізраїль перекрив єдине КПП, арабські країни відмовляються приймати біженців з Гази, США у шоці від кількості можливих загиблих та вмовляють Ізраїль, бо зобов'язані підтримувати.
Євреї чогось вичікують, чи грошей, вмовлять, капітуляції, бо про погану погоду вже казали.
показати весь коментар
15.10.2023 20:51 Відповісти
якщо Ізраїль піддастся лібералістичним та демократичним цінностям...то буде кіздєц. Кожен тиран в світі побачить ,що можна робити з тією грьобаною демократією,що завгодно..І війни починати,і захоплювати чужі території на свій смак та розсуд.
показати весь коментар
15.10.2023 21:04 Відповісти
Є вислів англійця, може Черчіля : Демократія - дуже погана річ, але нічого кращого люди не вигадали.
показати весь коментар
15.10.2023 21:08 Відповісти
так звичайно...хотів якраз це дописати але думаю що всі знають цей вислів..
А є ще вислів-його приписують Беніто Муссоліні "Демократія-це форма правління,яка дає іллюзію народу,що він є господар"
показати весь коментар
15.10.2023 21:12 Відповісти
Будет давить на Израиль чтоб с арабами "где-то по-середине"
показати весь коментар
15.10.2023 21:10 Відповісти
Однозначно. Впевнений, що сьогодні вранці погода НЕ була причиною того, що відклали початок операції.
показати весь коментар
15.10.2023 21:30 Відповісти
"хороший рузскій" Невзоров: "https://t.me/nevzorovtv/11156 Основная мощь Израиля не в Моссаде и не в Цахале, а в той еврейской корневой системе, которая пронизывает весь мир и способна влиять на всё ."
показати весь коментар
15.10.2023 21:44 Відповісти
 
 