Окупанти минулої доби майже 100 разів обстріляли Херсонщину, є постраждалі

Протягом минулої доби росіяни випустили 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, С60, авіації та БПЛА по території Херсонської області. По місту Херсон ворог випустив 40 снарядів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу у Бериславському районі; підприємство у Херсонському районі; підприємство у Херсоні", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко зазначив, що ураження зафіксовані у Херсоні, Інженерному, Наддніпрянському, Садовому, Степанівці та Зеленівці.

Вночі противник здійснив артилерійський обстріл Інженерного та Садового.

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