Рашисти обстріляли 4 райони Харківщини, поранено жінку, пошкоджено будинки

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у смт Борова Ізюмського району о 06:30 ранку до медиків звернулася 65-річна жінка, що отримала поранення під час обстрілу селища. Госпіталізована у середньому стані.

Близько 22:45 смт Борова знову перебувало під ворожим обстрілом.

"У c. Глушківка Куп'янського району обстрілами окупантів пошкоджено приватний житловий будинок, гараж та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено багатоквартирний та приватний житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що через удар керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок.

У с. Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу загинула свійська худоба.

За даними очільника регіону, у с. Кам'янка Ізюмського району 14-річний хлопець наступив на міну типу "Пелюстка" та зазнав мінно-вибухової травми. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

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