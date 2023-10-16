Україна та Ізраїль - це два театри однієї війни, - Кулеба

Україна та Ізраїль - це два театри однієї війни, по той бік лінії фронту перебувають ті самі дійові особи - РФ та Іран.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що ж, ми вважаємо, що Україна та Ізраїль - це два театри однієї війни. Такого висновку ми доходимо, коли дивимося на те, хто стоїть по інший бік лінії фронту, і бачимо тих самих дійових осіб. Ми бачимо Росію, ми бачимо Іран, і це залишає дуже мало місця для іншої інтерпретації", - сказав Кулеба на пресконференції з чинним головою ОБСЄ Буяром Османі.

За словами очільника МЗС України, загальний сигнал, який отримує Київ від партнерів, полягає в тому, що підтримка України продовжуватиметься, а "підтримка Ізраїлю розпочнеться у світлі подій на місцях". Міністр зазначив, що "в жодному з цих конфліктів ми не можемо дозволити собі програти".

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Як наголосив глава МЗС України, світ сповнений криз, які слідують одна за одною. "Але нові кризи не мають затьмарювати попередні кризи, тому що у світі все взаємозалежне", - сказав Кулеба.