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Новини Війна
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Україна та Ізраїль - це два театри однієї війни, - Кулеба

кулеба

Україна та Ізраїль - це два театри однієї війни, по той бік лінії фронту перебувають ті самі дійові особи - РФ та Іран.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що ж, ми вважаємо, що Україна та Ізраїль - це два театри однієї війни. Такого висновку ми доходимо, коли дивимося на те, хто стоїть по інший бік лінії фронту, і бачимо тих самих дійових осіб. Ми бачимо Росію, ми бачимо Іран, і це залишає дуже мало місця для іншої інтерпретації", - сказав Кулеба на пресконференції з чинним головою ОБСЄ Буяром Османі.

За словами очільника МЗС України, загальний сигнал, який отримує Київ від партнерів, полягає в тому, що підтримка України продовжуватиметься, а "підтримка Ізраїлю розпочнеться у світлі подій на місцях". Міністр зазначив, що "в жодному з цих конфліктів ми не можемо дозволити собі програти".

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Як наголосив глава МЗС України, світ сповнений криз, які слідують одна за одною. "Але нові кризи не мають затьмарювати попередні кризи, тому що у світі все взаємозалежне", - сказав Кулеба.

Автор: 

Ізраїль (1647) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
Кулеба! Ти дибіл!
Інтенсивність та різномаїття бойових дій, рівень втрат, арсенал та номенклатура зброї, яку застосовує рашистський кацапстан, знищення мирного населення та інфрастурктури України кацапськими окупантами співрозмірні із Другою світовою.
До речі, я не чув, щоби Ізраїль офіційно вказав до цього моменту на кацапстан як на ворога
Війна рашистського кацапстану проти України у жодне порівняння із атаками ХАМАСу за вказівками кремля на Державу Ізраїль
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16.10.2023 16:58
+5
Я бачу ці довбні за Ізраїль більш переживають ніж за Україну!
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16.10.2023 17:15
+4
Українські біженці пишуть,що зескот зібрав з них по 400 євро за квиток,щоб перевести з палестини додому.Якшо це правда(в чому я не сумніваюсь)-то зескот несе для українців одну ганьбу по світу.
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16.10.2023 16:55
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Українські біженці пишуть,що зескот зібрав з них по 400 євро за квиток,щоб перевести з палестини додому.Якшо це правда(в чому я не сумніваюсь)-то зескот несе для українців одну ганьбу по світу.
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16.10.2023 16:55 Відповісти
Ви хотіли сказати наш владний ZEскот? І оцей клоун-міністр від МЗС мовчить про цей подвиг? А батькам ZVO легше-вони стипендією оплатять ?
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16.10.2023 17:03 Відповісти
Тоді якого біса у Києві досі функціонує іранське посольство?
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16.10.2023 16:57 Відповісти
Кулеба! Ти дибіл!
Інтенсивність та різномаїття бойових дій, рівень втрат, арсенал та номенклатура зброї, яку застосовує рашистський кацапстан, знищення мирного населення та інфрастурктури України кацапськими окупантами співрозмірні із Другою світовою.
До речі, я не чув, щоби Ізраїль офіційно вказав до цього моменту на кацапстан як на ворога
Війна рашистського кацапстану проти України у жодне порівняння із атаками ХАМАСу за вказівками кремля на Державу Ізраїль
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16.10.2023 16:58 Відповісти
Не знаю - как там в Израиле
А меня украинский военный театр одного актера
Достал
Пора поменять исполнителя главной роли
Того,который треники снял
И надел сталинский китель
Уже возомнил себя генералиссимусом
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16.10.2023 17:08 Відповісти
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16.10.2023 17:20 Відповісти
Я бачу ці довбні за Ізраїль більш переживають ніж за Україну!
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16.10.2023 17:15 Відповісти
Диагноз: "кулеба головнрго мозку".
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16.10.2023 17:24 Відповісти
мі с табой два бєрєга у адной рекі, треба ж відпрацьовувать мій оклад, ги-ги.
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16.10.2023 17:35 Відповісти
Кулеба це не прізвище - це частина тіла.
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16.10.2023 17:46 Відповісти
Израиль сам по себе. Им срать на Украину, разве за 600 дней не стало это видно? Недавно столкнулись 2 зерновоза. Украинский шел в Испанию, а российский в Израиль. То есть, иудейцы скупают наше краденное зерно у кацапов. Дроновая программа РФ - еврейского происхождения. Еще и в лице Зе плюнули в лицо каждому украинцу во время войны. О военных преступлениях против гражданских палестинцев говорить не принято, поэтому, и я не буду говорить.
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16.10.2023 18:26 Відповісти
Только вот цены на билет разные сильно в эти театры. Где дешёвые сказать тебе Дима? Или ты билеты и там продаешь и здесь?
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16.10.2023 23:31 Відповісти
 
 