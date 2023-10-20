Президент Латвії Рінкевич: Хочемо ми цього чи ні, Європа повинна озброюватися

Країни ЄС і НАТО мають збільшити свої потужності оборонної промисловості, щоб виробляти необхідне озброєння для себе і для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив президент Латвії Едгард Рінкевич.

"Хочемо ми цього чи ні, Європа повинна озброюватися", – сказав Рінкевич, наголосивши, що гасел буде недостатньо і це означатиме витрати.

У п'ятницю, 20 жовтня латвійський президент проведе переговори з єврокомісаром із внутрішнього ринку Тьєрі Бретоном про розвиток військової індустрії.

Зокрема, обговорюватимуть можливості залучення інвестицій за програмою підтримки виробництва боєприпасів, сприяння спільним закупівлям в оборонній індустрії та прогрес у реалізації угоди ЄС, що має на меті прискорити спільні закупівлі та постачання для України артилерійських снарядів.

