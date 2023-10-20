УКР
Президент Латвії Рінкевич: Хочемо ми цього чи ні, Європа повинна озброюватися

рінкевич

Країни ЄС і НАТО мають збільшити свої потужності оборонної промисловості, щоб виробляти необхідне озброєння для себе і для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив президент Латвії Едгард Рінкевич.

"Хочемо ми цього чи ні, Європа повинна озброюватися", – сказав Рінкевич, наголосивши, що гасел буде недостатньо і це означатиме витрати.

У п'ятницю, 20 жовтня латвійський президент проведе переговори з єврокомісаром із внутрішнього ринку Тьєрі Бретоном про розвиток військової індустрії.

Зокрема, обговорюватимуть можливості залучення інвестицій за програмою підтримки виробництва боєприпасів, сприяння спільним закупівлям в оборонній індустрії та прогрес у реалізації угоди ЄС, що має на меті прискорити спільні закупівлі та постачання для України артилерійських снарядів.

дуже правильні слова. Слава ЗСУ!
20.10.2023 14:44 Відповісти
Всегда лучше постелить соломку....
20.10.2023 14:44 Відповісти
Можете не озброюватися. Можете натомість навазелинювати сраки. КОму шо більше подобається.
20.10.2023 14:45 Відповісти
Ну если Европа до сих пор не поняла что нужно вооружаться и удерживать варварскую россию-то у меня для Европы плохие новости. Пусть собственную историю изучат:там и про варваров и про вандалов и про то как неоднократно менее развитые цивилизации и народы делали просвещенной Европы много горя
20.10.2023 14:48 Відповісти
для себе і для Украине" это добре. Одна фишка, как скоро простые налогоплательщики вопросы начнут задавать, а сколько уже для них можно. Пора и о себе подумать, для себя в первую очередь, а уж остатки может быть можно и на них. Слышал, что уже вроде как задают, но пока это не массово.
20.10.2023 14:56 Відповісти
Європі не звикати воювати-
Але ті, хто будить лева-
Мають знати-
В нього зуби, лапи та кігті сталеві...
20.10.2023 14:59 Відповісти
Неужели доходит. Не верю. Пока кто-то не нападет на них - будут беспокоится. Безхребетные.
20.10.2023 15:02 Відповісти
Давно пора.
20.10.2023 15:39 Відповісти
 
 