УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4392 відвідувача онлайн
Новини
666 8

Опалювальний сезон в Україні розпочато, дефіциту в енергосистемі немає, - Шмигаль

опалення

Тарифи на опалювальний сезон залишаються без змін.

Про це глава уряду Денис Шмигаль повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Опалювальний сезон розпочався. До тепла поступово підключають усе більше міст. Насамперед місцева влада має включити опалення в школах, лікарнях, дитячих садочках та інших об’єктах соціальної інфраструктури.

В енергетичній системі зараз дефіциту немає. Відключення чи графіки не застосовуються. Але розуміємо, що ворог може накопичувати ракети для масованих ударів, а тому продовжуємо підготовку", - зазначив прем'єр.

Шмигаль заявив, що тарифи на опалювальний сезон залишаються без змін.

"Субсидії продовжуємо автоматично. Всім, хто у вересні отримував субсидію, не потрібно звертатися з новою заявою на опалювальний сезон. Пенсійний фонд все перерахує. Підтримаємо кожну родину, яка зараз потребує допомоги для сплати за житлово-комунальні послуги", - пояснив глава уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві до тепла підключили вже майже 1,5 тисячі житлових будинків

Автор: 

опалювальний сезон (1772) Шмигаль Денис (4778)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А у нас і не думають. Будуть тягнути кота за хвоста до 1 листопада. Люди вмикають обігрівачі і в вечірній час в мережі напруга просідає 190 вольт.
показати весь коментар
20.10.2023 17:03 Відповісти
скрізь так, діліть навпіл, все що ця срана влада каже.
показати весь коментар
20.10.2023 17:09 Відповісти
А тарифы снизить в два раза зебилам обещали?
показати весь коментар
20.10.2023 17:13 Відповісти
В Одесі завтра 26-28 обіцяють, в Ізмаїлі 30-32. Та весь наступний тиждень не нижче 18. Сподіваюся мізків вистачить не вмикати зараз нашому регіону.
показати весь коментар
20.10.2023 17:13 Відповісти
Де почали, то вже призупинили. А де не починали, то так й не почали. Потепління прийшло.
показати весь коментар
20.10.2023 17:16 Відповісти
Шмигаль не помітив дефіциту електроенергії ні в урядовому кварталі, ні в себе вдома.
показати весь коментар
20.10.2023 17:22 Відповісти
в нас поки тепло, й завтра теж, можна ще жити без опалення...
показати весь коментар
20.10.2023 17:34 Відповісти
 
 