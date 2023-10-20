Опалювальний сезон в Україні розпочато, дефіциту в енергосистемі немає, - Шмигаль

Тарифи на опалювальний сезон залишаються без змін.

Про це глава уряду Денис Шмигаль повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Опалювальний сезон розпочався. До тепла поступово підключають усе більше міст. Насамперед місцева влада має включити опалення в школах, лікарнях, дитячих садочках та інших об’єктах соціальної інфраструктури.



В енергетичній системі зараз дефіциту немає. Відключення чи графіки не застосовуються. Але розуміємо, що ворог може накопичувати ракети для масованих ударів, а тому продовжуємо підготовку", - зазначив прем'єр.

Шмигаль заявив, що тарифи на опалювальний сезон залишаються без змін.

"Субсидії продовжуємо автоматично. Всім, хто у вересні отримував субсидію, не потрібно звертатися з новою заявою на опалювальний сезон. Пенсійний фонд все перерахує. Підтримаємо кожну родину, яка зараз потребує допомоги для сплати за житлово-комунальні послуги", - пояснив глава уряду.

