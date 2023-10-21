Вільний світ має згуртуватися заради перемоги України, - президент Литви Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа на зустрічі в столиці Австралії Канберрі із генерал-губернатором Австралії Девідом Херлі обговорив двосторонні відносини, економічну та торговельну співпрацю між Литвою та Австралією, підтримку України та партнерство Австралії й НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Литви.
Як зазначається, під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальших зусиль щодо ізоляції Російської Федерації на міжнародній арені та продовження санкційної політики, що послаблює військовий потенціал агресора.
"У сьогоднішній геополітичній реальності, коли сили зла координують свої зусилля для нападу та знищення волелюбних суспільств у всьому світі, безпека як Євро-Атлантичного, так і Індо-Тихоокеанського регіонів тісно взаємопов'язана… Весь вільний світ має згуртуватися заради перемоги України. Тільки перемога утримає інших потенційних агресорів у світі від спокуси повторити прецедент, який створює Росія", - сказав Науседа.
Крім того, Науседа запросив Австралію приєднатися до реалізовуваних Литвою проєктів щодо відновлення України, а також до ініціативи Литви щодо створення коаліції з розмінування, яка дозволить об'єднати зусилля щодо розмінування звільнених від окупації територій України.
Президент Литви зауважив, що литовсько-австралійське співробітництво, що зміцнюється, відкриває дуже великі можливості для інвестицій і торгівлі, насамперед у галузі наук про життя, фінансові технології та оборонну промисловість. Сторони також обговорили переговори щодо двосторонніх угод між Литвою та Австралією, які дозволять розширити можливості для розвитку бізнес-проєктів, студентських обмінів та громадських зв'язків.
На зустрічі було обговорено партнерство між НАТО та Індо-Тихоокеанським регіоном, яке було закріплене на саміті НАТО у Вільнюсі, та його сприяння зміцненню глобальної безпеки та заснованого на правилах міжнародного порядку. Було відзначено загальну зацікавленість обох регіонів у зниженні залежності від китайського ринку, а також важливість співпраці у створенні стійких ланцюжків постачання ключових технологій та матеріалів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
пишуть шо і Міша Саакашвілі теж гебнявий, бо не кричав в Європі про те що рашка зібрала орків і провокує обстрілами, а віддав наказ атакувати і закономірно обісрався.
всюди гебня, навіть у тебе певно під диваном - теж є 20 "жучків".
Хоча, дивлячись на наших убл..., ой, управлінців, то "теорія змови" аж проситься. Оманливі оманські оманісти(((((
а тут 149 - за новими правилами по поїздили положено і фари вмикати
вуло би набагато краще....
та ше мля 20 років вназад(тОму) положено ближній мір\світ(ло) вмикати по достіженні опреділеного дня осені.
і це вроді логічно.
ти сам то хоч хохол? шо поганого в тому шо коли погана видимість - ТИ бачив краще потенційну небезпеку, як наприклад при обгоні?
правда, клятва то таке, можна і взяти взад піти, якщо балотуватись буде Антиколорадос.
ніхто нічого не забув...
і ні - не жаль, їм нас не жаль, та і нам на них посцяти....
сміюсь з віропітеків. але вони не розуміють своєї..... ммммм "нерозумності" шолі?
я ж кажу - Сталін тупо в кутку курить і плаче від заздрості.
от і все "до копійки". я не люблю несправедливості і лицемірів.
тобто, під це формулювання підходять совки і вірозаври.
хоча, совки реально типу там думали шо буде комунізм і всі будуть мати все.....
Але, була хоч примарна, але ідея.
а тут - "хооооспаті, блаблаблаславіііііі"
тобі не смішно?
шо змінить крик тої чайки шоб понімаєш лі - пораненим стало легше?
та нічого!
в тому ж християнізмі - ============== не треба кричати про те що ти робиш добре - тобто, чайка мала би піти в шпиталь, раз вона з Києва, і допомогти, а не верещати - "хоспатішпасі".
може та чайка просто - товстий чоловічок в спідниці, на джипі, а не, як ти там кажеш - "Дівчинка".
тьху, сорі
от наприклад як Яхве казав шоб іудеї "взяли землю бо бох дав" - різати, вбивати, навіть худобу тих народів шо там жили.
нормально чо. чи може не так там написсано? чи може ти сліпий?
чи може масові вбивства і геноциди в "святому пісь-мі" це не - "величні діяння"?
просто прямо пише, але я х.з. ким треба бути шоб ше навіть сперечатись.
я не думаю шоб коли твоя дочка загинула від руки там скажімо маньяка, ти б сперечався з прокурорами на предмет "а може в 900 сторінках якась помилочка закралась"?
я не знаю, ти просто віриш шо Всесвіту 7000 років?
ну ок, про що можна говорити з ..... ЛССУ-людиною своєрідного складу ума
а як ставитись до людини шо мені про боха і т.д. пише?
Ви в курсі скільки Всесвіту років? - 7000 майже.
ну і шо? тобто, ви, вірячи в явну беліберду, просуваючи її, думаєте шо я маю з повагою ставитись до вас?
А якщо б ви психіатром був, то теж би до базікання хворих ставився б як до чогось зрозумілого і більше того - до того в що сам віриш?
Ах оставь.тє
сорі, ну просто якщо ти прийшов в палеонт. музей і весело фоткаєшся і дивуєшся шо природа зробила 200млн. років тому, а потім йдеш в церкву і радісно слухаєш мантри попа про "бох сотворіл зємлю, блаблабла, 5000 лєт взад, ной і кофчєг - всє звєрі умєстілісь"...... то ти псих.
вибач, не поєднується просто - 200млн. років і 7000 років.
ок?
Чи може я псих, котрий не розуміє такої смішної дисфузії чи як там? м?
"думаєте шо я маю з повагою ставитись до вас?" -- Ви мені ні ворог, але навіть ворога, можна поважати! (с), ),,-- Це з приводу виховання,),
далі,) -- я, не псіхіатор,), Але навіть псіхіатор, якщо він Псіхіатор!,), намагається Зрозуміти!,Зробить Висновок!,та ДОПОМОГТИ!, своєму клієнтові,,та Вирішити питання, пов'язаними із покращенням якості Його життя взагалі!, --- Що,робите ви???? -- СЕРЕТЕ!, Це все,нащо ви спроможні???),
Ви не розумієте чому Люди ходять у храм?? і не зрозумієте, тому що - не Вірите,),, Ну не засмучуйтесь,), Це всього лише - Питання Часу! ,),
мені здається шо ви ще й не активний відвідувач початкової школи.
і так - в Писсанині прямо пише родовід - від "Адама" і до решти персонажів.
на самий крайняк - саме людству 7000 років, що теж дууууже напрошує вчених бути спаленими, хіба ні?
слухай, ну блін, якщо релігія вважає норм. читати на проповідях про рабів і там різні побивання камінням, то мені наприклад смішно. а в Корані там взагалі примушують рожалок ходити в мішках і обрізАють.
ну, не думаю, якщо ти баба, шо хотіла би в такому скрепно-релігійному Афганістані жити?
так шо будь-яка релігія це в першу чергу = "ти щось робиш так і так", бо "там древній пасун овець написав, почувши "глас боха"(може просто нанюхався кізяків, або копитом получив по рилу)"
шо тут спорити то? любА релігія - це бабло для жреців і опущення для "ширнармас".
то саме і комунізм, але, "до "честі"" кровопивць, "комунізм" все ж таки, не така і примарна ідея.
"її пащупать мона - вот, вот она, надо тока подождать)))"
Добре),,перейдемо на"ти",), --- "І все ж, дорогі браття, не забувайте, що для Бога, один день як тисяча років і тисяча років як один день,," 2 Петра 3:8, --- Це лише один невеличкий приклад того, що все що написано,треба розуміти,зовсім по іншому, та щоб не вступати у довгу дискуусію, скажу так--все символічно, А все інще --уривки з контексту, без аналізу подій та дій, які їм передували,), Про це можно довго балакати,),скажу тількі що, Віра--Це далеко не "жреці"попи та мурзи та усяка інща земна хрінь!!!, яка дійсно усіх вибач найобує!!),,та стриже бабло!,,),якіі є! самі головні-- як ти кажеш-Ліцеміри!, бо то саме про них казав Іісус!--"Горе вам, вчителі закону і фарисеї, лицеміри, тому що ви закриваєте перед людьми двері в небесне Царство. Ви самі не входите і тих, хто хоче увійти, не пускаєте," - Матвій 23:13--- ,,,,,далі буде,),
тобто тобі не здається підозрілим шо римляни жодної згадки про ісуса не зоставили??
подумаєш - годував стадо биків здорових п.ятьма рибами і хлібами, та і саме те що тисячі биків по пустелі бігають в окупованій провінції = ах оставьтє? Так?
ну це смішно. А ще воскресіння підгнивших трупів - дрібниця, римляни навіть уваги не звернули. Тут навіть нижче нуля ймовірність шо римляни на таке не звернули уваги.
ось із чого треба виходити, а не сперечатись про казочки, які могли в голову прийтитільки реальним маньякам - типу вирізати всіх, дівчаток лишити для себе, а домашню худобу - теж вирізати, бо нашому вождю говорящий кущ сказав шо дає нам цю землю.
Блєск! просто зразок для наслідування, правда?
до речі, за канонами, той же яхве=т.з. "ісус". тобто сталін на їх фоні - просто *******.
по-моєму в канадах не було голосування - чо тобі так пече то шо ..... стадо вибрало цього шанпанзе?
ти сам то ходив і голосував? за Трампа? ну так сиди і не кричи шо тут маси вибрали оце Г.
просто ви пишеш - блаблабла - "а у вас такоє, а надо болєє лучше!!!!"
Так приїдь і зроби.
Як була якась "міністеркиня", приїхала і попрацювала і тікала звідсіля.
шо я не так то сказав?
шо може якщо ти там на Бруклінщині, то ....
закрий пердак.
sorry
ну, якщо ти не Шапошников, правда він дуже, цілком заслужено, але часто ********** зашквари мусорів.
шо саме обідне - не вибачається після явних "перегибів". я то не мусор, проклинаю мєнтів, але справедливість люблю. оп, прямо блін передвиборна кампанія, получилась. трамп пойме. - проти злих, і за хороших.