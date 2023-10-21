Вільний світ має згуртуватися заради перемоги України, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа на зустрічі в столиці Австралії Канберрі із генерал-губернатором Австралії Девідом Херлі обговорив двосторонні відносини, економічну та торговельну співпрацю між Литвою та Австралією, підтримку України та партнерство Австралії й НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Литви.

Як зазначається, під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальших зусиль щодо ізоляції Російської Федерації на міжнародній арені та продовження санкційної політики, що послаблює військовий потенціал агресора.

"У сьогоднішній геополітичній реальності, коли сили зла координують свої зусилля для нападу та знищення волелюбних суспільств у всьому світі, безпека як Євро-Атлантичного, так і Індо-Тихоокеанського регіонів тісно взаємопов'язана… Весь вільний світ має згуртуватися заради перемоги України. Тільки перемога утримає інших потенційних агресорів у світі від спокуси повторити прецедент, який створює Росія", - сказав Науседа.

Крім того, Науседа запросив Австралію приєднатися до реалізовуваних Литвою проєктів щодо відновлення України, а також до ініціативи Литви щодо створення коаліції з розмінування, яка дозволить об'єднати зусилля щодо розмінування звільнених від окупації територій України.

Президент Литви зауважив, що литовсько-австралійське співробітництво, що зміцнюється, відкриває дуже великі можливості для інвестицій і торгівлі, насамперед у галузі наук про життя, фінансові технології та оборонну промисловість. Сторони також обговорили переговори щодо двосторонніх угод між Литвою та Австралією, які дозволять розширити можливості для розвитку бізнес-проєктів, студентських обмінів та громадських зв'язків.

На зустрічі було обговорено партнерство між НАТО та Індо-Тихоокеанським регіоном, яке було закріплене на саміті НАТО у Вільнюсі, та його сприяння зміцненню глобальної безпеки та заснованого на правилах міжнародного порядку. Було відзначено загальну зацікавленість обох регіонів у зниженні залежності від китайського ринку, а також важливість співпраці у створенні стійких ланцюжків постачання ключових технологій та матеріалів.

