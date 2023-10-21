Україна отримала від Канади партію оновлених бронемашин Senator MRAP, - ЗМІ

Українські військові отримали партію оновлених бронемашин канадського виробництва – Senator MRAP.

Про це повідомляє Defence Blog, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Зазначається, що на відміну від попередньої версії, нова бронемашина має покращений протимінний захист, що дає додаткові переваги під час виконання різних завдань на полі бою.

"Почуваєшся безпечніше, коли знаєш, що під ногами спеціальний захист від російських мін", – прокоментував передачу нових бронемашин один з військових.

Машину розробили з урахуванням досвіду використання Senator у військах Сил оборони України під час повномасштабної війни. Військовослужбовці та інженери високо оцінили нові бронемашини, а один з військових фахівців зазначив: "Roshel Senator MRAP - це повністю готовий до війни транспортний засіб".

Senator — канадський бронеавтомобіль, що з 2019 року виготовляється компанією Roshel Defense Solutions. Машину збудовано на шасі Ford F-550.

Машина має броньовані сталевий кузов та скло, здатні витримувати постріли зі зброї 50-го калібру. Senator також має вибухозахищений кузов, тому він може витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобілів мають систему runflat із підкачуванням на ходу.

Автомобіль обладнаний системою захисту від зброї масового ураження, яка може фільтрувати хімічні, біологічні та радіоактивні речовини, генеруючи чисте повітря всередині герметичної кабіни.