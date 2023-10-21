УКР
Україна отримала від Канади партію оновлених бронемашин Senator MRAP, - ЗМІ

Українські військові отримали партію оновлених бронемашин канадського виробництва – Senator MRAP.

Про це повідомляє Defence Blog, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Зазначається, що на відміну від попередньої версії, нова бронемашина має покращений протимінний захист, що дає додаткові переваги під час виконання різних завдань на полі бою.

"Почуваєшся безпечніше, коли знаєш, що під ногами спеціальний захист від російських мін", – прокоментував передачу нових бронемашин один з військових.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада надасть Україні черговий пакет допомоги, який міститиме зимову форму та боєприпаси

Машину розробили з урахуванням досвіду використання Senator у військах Сил оборони України під час повномасштабної війни. Військовослужбовці та інженери високо оцінили нові бронемашини, а один з військових фахівців зазначив: "Roshel Senator MRAP - це повністю готовий до війни транспортний засіб".

Senator — канадський бронеавтомобіль, що з 2019 року виготовляється компанією Roshel Defense Solutions. Машину збудовано на шасі Ford F-550.

Машина має броньовані сталевий кузов та скло, здатні витримувати постріли зі зброї 50-го калібру. Senator також має вибухозахищений кузов, тому він може витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобілів мають систему runflat із підкачуванням на ходу.

Автомобіль обладнаний системою захисту від зброї масового ураження, яка може фільтрувати хімічні, біологічні та радіоактивні речовини, генеруючи чисте повітря всередині герметичної кабіни.

Велика подяка канадським друзям за підтримку України,
Щиро дякуємо, друзі.
Только купил их Резников за три цены!
Ото підкажіт' ЗеШмаркле отаке питання - Джастін, бро, навіщо тобі 120 танків Леопард?
Полная пурга про характеристики машины!
Знайди кращі! Там - "під зеленим асфальтом"! Виколупай звідти "Новатори" "Варти" "Козаки" "Барси"
MRAP на гражданском шасси f550 !!! Это просто для лохов!
Я тобі порадив - "Знайди кращі!"
Онцилла
Ты либо дурачок либо тролль! В мире сотни производителей военных машин а выбрали никому не известный шлак!
"Ты либо дурачок либо тролль!" Нам їх дали "просто так" - "за красиві очі" А ми повинні "харчами перебирать"? Тому я тобі, МУДАКУ, і написав "Знайди кращі!"
Какой ты убогий ! Это закупки Резникова!!
Звідки це відомо? Давай аргументи!
Сподіваюсь дійдуть до тих кому потрібні а не до штабних.
Чекаємо фото Притули з цими бронемашинами. А потім фото міністра оборони з ними ж.
Притула, ти навіщо людині у штани насрав?
Друґе питання для Джастіна віс ЗеШарклі - бро, у Канаді ***** руцкіх, а де іхні ґроші, а чому вони жируют'?
Canada Revenue, CIS, та інші аґенціі за моі ґроші, кацапам тут ок, шо за гуйня вопше, yos?
Я другий рік виводжу побратимів на нуль на драній "буханці" і знаю,що ці машини,як і попередні заховають в тилу!!!
А хлопці,які воюють другий рік, будуть кожен день їздити на передок на консервних банках!!!
Ціх машин передали більше тисячі штук ,але на передку я їх не бачив ...Мабуть залишили для розгону демонстрантів...
Слава Україні!!!
