Двох українців затримали за перевезення нелегалів польські прикордонники
Про затримання двох громадян України й громадянина Росії за підозрою у сприянні перевезенню нелегальних мігрантів повідомила прикордонна служба Польщі.
Про це пише Європейська правда, інформує Цензор.НЕТ.
За даними польських прикордонників, 29 жовтня до Польщі незаконно потрапити намагалися 94 особи, в тому числі громадяни Сирії, Сомалі і Ємену.
В одному з пунктів пропуску група мігрантів незаконно перетнула річку Пшевлока, в іншому - група з близько 20 осіб - закидала польські патрулі камінням.
"3 осіб затримано за пособництво – 2 громадян України та громадянина Росії", - йдеться у повідомленні прикордонної служби Польщі.
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