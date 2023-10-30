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Двох українців затримали за перевезення нелегалів польські прикордонники

кордон,польща,польський

Про затримання двох громадян України й громадянина Росії за підозрою у сприянні перевезенню нелегальних мігрантів повідомила прикордонна служба Польщі.

Про це пише Європейська правда, інформує Цензор.НЕТ.

За даними польських прикордонників, 29 жовтня до Польщі незаконно потрапити намагалися 94 особи, в тому числі громадяни Сирії, Сомалі і Ємену.

В одному з пунктів пропуску група мігрантів незаконно перетнула річку Пшевлока, в іншому - група з близько 20 осіб - закидала польські патрулі камінням.

"3 осіб затримано за пособництво – 2 громадян України та громадянина Росії", - йдеться у повідомленні прикордонної служби Польщі.

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Автор: 

кордон (4817) нелегали (384) Польща (8620)


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А як ці з Африки потрапили в Україну??? Дуже цікавить де вони перетнули кордон, це не з Білорусі випадково???
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30.10.2023 11:26 Відповісти
Сподіваюсь, поляки крутануть яйла на 360 цим українцям.
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30.10.2023 11:29 Відповісти
"Про затримання двох громадян України й громадянина Росії за підозрою..." Джерело:
Жодна війна не стане на заваді взаємовигідному україно-російському діловому співробітництву!
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30.10.2023 11:50 Відповісти
А в Украину они как попали? О_о из Йемена, Сомали и Сирии. Может это на польско-беларусской границе?
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30.10.2023 12:01 Відповісти
Не тому Тищенку наваляли? Гроші взяв, а схема вже не працює.
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30.10.2023 13:54 Відповісти
 
 