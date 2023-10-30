Двох українців затримали за перевезення нелегалів польські прикордонники

Про затримання двох громадян України й громадянина Росії за підозрою у сприянні перевезенню нелегальних мігрантів повідомила прикордонна служба Польщі.

Про це пише Європейська правда, інформує Цензор.НЕТ.

За даними польських прикордонників, 29 жовтня до Польщі незаконно потрапити намагалися 94 особи, в тому числі громадяни Сирії, Сомалі і Ємену.

В одному з пунктів пропуску група мігрантів незаконно перетнула річку Пшевлока, в іншому - група з близько 20 осіб - закидала польські патрулі камінням.

"3 осіб затримано за пособництво – 2 громадян України та громадянина Росії", - йдеться у повідомленні прикордонної служби Польщі.

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