У Росії почали вербувати жінок до ПВК, - британська розвідка

Російська державна ПВК почала вербувати жінок на війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані розвідки Великої Британії.

Так, російська державна ПВК вперше цілеспрямовано намагається завербувати на бойові завдання в Україні.

Жінок закликали приєднатися до батальйону "Борз", що входить до складу російської ПВК "Редут", щоб працювати снайперами та операторами БПЛА.

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"Ймовірно, "Редут" безпосередньо фінансується Головним управлінням розвідки Росії", - йдеться в повідомленні.

У березні 2023 міністр оборони РФ Шойгу розповів, що в Україні воюють 1100 жінок, що становить близько 0,3% особового складу ЗС РФ.

Наразі незрозуміло, чи намагатимуться російські війська наслідувати приклад ПВК та надавати жінкам більше бойових ролей.

Зараз російські жінки рідко беруть участь у бойових діях на передовій в Україні, проте під час Другої світової війни в радянських військах існувала сильна традиція жінок-снайперів та інших бойових підрозділів.

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