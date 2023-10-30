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Новини Війна
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У Росії почали вербувати жінок до ПВК, - британська розвідка

жінки,окупанти,арміярф

Російська державна ПВК почала вербувати жінок на війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані розвідки Великої Британії.

Так, російська державна ПВК вперше цілеспрямовано намагається завербувати на бойові завдання в Україні.

Жінок закликали приєднатися до батальйону "Борз", що входить до складу російської ПВК "Редут", щоб працювати снайперами та операторами БПЛА.

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"Ймовірно, "Редут" безпосередньо фінансується Головним управлінням розвідки Росії", - йдеться в повідомленні.

У березні 2023 міністр оборони РФ Шойгу розповів, що в Україні воюють 1100 жінок, що становить близько 0,3% особового складу ЗС РФ.

Наразі незрозуміло, чи намагатимуться російські війська наслідувати приклад ПВК та надавати жінкам більше бойових ролей.

Зараз російські жінки рідко беруть участь у бойових діях на передовій в Україні, проте під час Другої світової війни в радянських військах існувала сильна традиція жінок-снайперів та інших бойових підрозділів.

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Автор: 

армія рф (17784) жінки (632) зовнішня розвідка (477)


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Топ коментарі
+2
Раз дітей народжувать не хочуть - хай хоч якусь користь "матушке-Рассєє" приносять
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30.10.2023 11:37 Відповісти
+2
Мендельной внешности!
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30.10.2023 12:13 Відповісти
+1
ЧВК ВАГИНА
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30.10.2023 11:35 Відповісти
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ЧВК ВАГИНА
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30.10.2023 11:35 Відповісти
Штурмовая рота "Мокрощелки". Будут штурмовать пенисы ванькам.
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30.10.2023 11:37 Відповісти
этих из юнармии сформируют не путай
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30.10.2023 11:38 Відповісти
ЧВК "Дырки лаптестана"
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30.10.2023 13:33 Відповісти
Раз дітей народжувать не хочуть - хай хоч якусь користь "матушке-Рассєє" приносять
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30.10.2023 11:37 Відповісти
Потраплять у військо - змусять. Разом із забороною на аборти та можливістю на "дємбєль" тільки через вагітність - цілком реально.
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30.10.2023 11:41 Відповісти
шалав набирають, таке вже було в історії воєн
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30.10.2023 11:46 Відповісти
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30.10.2023 11:48 Відповісти
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30.10.2023 11:50 Відповісти
Модельной внешности.
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30.10.2023 11:57 Відповісти
Мендельной внешности!
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30.10.2023 12:13 Відповісти
Російська державна ПВК

Ну все правильно оскільки російська держава приватизована "группой лиц", то державна приватна военна компанія, це цілком логічно
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30.10.2023 12:02 Відповісти
Ну і як їх відрізняти?
""
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30.10.2023 13:01 Відповісти
На ранковому огляді...
- Пілоткі к асмотру!
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30.10.2023 13:32 Відповісти
"Ета женщіни ,с каторимі за так?"))
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30.10.2023 13:36 Відповісти
 
 