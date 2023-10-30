Внаслідок обстрілів та негоди без світла опинилися споживачі 7 областей, - Міненерго

Через обстріли знеструмлено населені пункти Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.

"Через обстріли на Донеччині знеструмлювалося 16 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Загалом за добу енергетики заживили майже 34 тисячі споживачів. Більшість із них - у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Через негоду умови залишаються знеструмленими 100 населених пунктів у 6 областях – Донецькій, Житомирській, Київській, Харківській, Сумській, Чернігівській. Більшість із них – на Київщині, де знеструмлено 52 населених пункти.

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У Міненерго зазначили, що внаслідок технологічних порушень є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.