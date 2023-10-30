В Україні повністю відновлено понад 800 пошкоджених Росією медзакладів, - МОЗ

В Україні повністю відновили 411 об’єктів медичних закладів, пошкоджених унаслідок збройної агресії РФ, ще 412 об’єктів відновили частково.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

За даними МОЗ, загалом російські загарбники пошкодили в Україні 1455 обʼєктів медзакладів, ще 190 зруйнували вщент. Окупанти атакують лікарні, пологові, амбулаторії тощо.

Найбільших втрат зазнали медзаклади Харківської, Донецької, Миколаївської, Київської та Чернігівської областей.

Також від початку повномасштабної війни російські війська знищили 253 автомобілі екстреної медичної допомоги, 103 пошкодили, ще 125 захопили.

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"Попри це в Україні тривають роботи з відновлення медичних закладів, які були пошкоджені ворогом. У першу чергу йдеться про обʼєкти на деокупованих територіях, які внаслідок ворожих обстрілів та бомбардувань зазнали невеликих ушкоджень", – наголосили в МОЗ.

Найбільше відновлених медзакладів, за даними міністерства, у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях.

У МОЗ зазначили, що відновлення медичної інфраструктури є пріоритетом для МОЗ. Роботи з відбудови триватимуть.

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