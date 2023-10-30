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У Молдові заблокують 31 інтернет-портал, керований з РФ

цензура,інтернет

Служба інформації та безпеки Молдови (SIS) заблокує 31 інтернет-портал в країні, 21 з яких безпосередньо керується з Росії.

Про це заявив глава SIS Александру Мустяце на брифінгу 30 жовтня, якого цитує видання Newsmaker, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Мустяце пов’язав заблоковані сайти з олігархами-втікачами Іланом Шором і Владом Плахотнюком.

"Очевидно, що в національному медіапросторі можна поставити знак рівності між злочинною групою Плахотнюка і злочинною групою Шора. Їхні дії в сукупності з усім гібридним арсеналом Росії спрямовані проти Молдови. Сьогоднішнім рішенням Нацкомісії з надзвичайних ситуацій держава захищає наш інформаційний простір", - зазначив глава SIS.

Указ з інформацією про те, які портали заборонили в Молдові, обіцяли опублікувати пізніше протягом дня.

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Автор: 

інтернет (2018) Молдова (2086)


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Топ коментарі
+4
Краще скажи чи є у кацапів расєйская рєспубліка. Ну вони ж себе позиціонують як федерація. Татари, карели, чеченці, якути і т.д у них є історична землю, а де кацапська расьєйська?
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30.10.2023 13:53 Відповісти
+3
Давно пора, что это они только сейчас проснулись?
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30.10.2023 14:01 Відповісти
+3
У зв'язку з подіями останнього десятиліття, та враховуючи досвід України, їм давно вже було потрібно, вогнем випалювати, ВСЕ!, що пов'язано з орками,та їх грьобаним миром,
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30.10.2023 14:32 Відповісти
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Молдова перетворюється на таку собі південну "країну Балтії". Принаймні, у царині русофобії.
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30.10.2023 13:36 Відповісти
як можна боятися гівно? ("фобія" - це боязнь)
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30.10.2023 15:53 Відповісти
Сьогодні "фобія" має також значення "огида, відраза".
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30.10.2023 16:00 Відповісти
Вас підманули "фобія" має одне й теж значення з часів появи давньогрецькоїь мови!
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30.10.2023 17:52 Відповісти
Ех, доведеться тепер правити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%97 Вікіпедію .
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30.10.2023 17:54 Відповісти
А разве есть такая страна и такой народ?
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30.10.2023 13:46 Відповісти
Краще скажи чи є у кацапів расєйская рєспубліка. Ну вони ж себе позиціонують як федерація. Татари, карели, чеченці, якути і т.д у них є історична землю, а де кацапська расьєйська?
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30.10.2023 13:53 Відповісти
Звісно що ні.
Тож беріть триколор, заходьте у будівлю за адресою м. Кишинів, бульвар Штефана чел Маре, 154, встановлюйте його на даху і проголошуйте себе єнєрал-губєрнатором Бессарабського краю.
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30.10.2023 14:13 Відповісти
Давно пора, что это они только сейчас проснулись?
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30.10.2023 14:01 Відповісти
У зв'язку з подіями останнього десятиліття, та враховуючи досвід України, їм давно вже було потрібно, вогнем випалювати, ВСЕ!, що пов'язано з орками,та їх грьобаним миром,
показати весь коментар
30.10.2023 14:32 Відповісти
 
 