У Молдові заблокують 31 інтернет-портал, керований з РФ
Служба інформації та безпеки Молдови (SIS) заблокує 31 інтернет-портал в країні, 21 з яких безпосередньо керується з Росії.
Про це заявив глава SIS Александру Мустяце на брифінгу 30 жовтня, якого цитує видання Newsmaker, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Мустяце пов’язав заблоковані сайти з олігархами-втікачами Іланом Шором і Владом Плахотнюком.
"Очевидно, що в національному медіапросторі можна поставити знак рівності між злочинною групою Плахотнюка і злочинною групою Шора. Їхні дії в сукупності з усім гібридним арсеналом Росії спрямовані проти Молдови. Сьогоднішнім рішенням Нацкомісії з надзвичайних ситуацій держава захищає наш інформаційний простір", - зазначив глава SIS.
Указ з інформацією про те, які портали заборонили в Молдові, обіцяли опублікувати пізніше протягом дня.
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