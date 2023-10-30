Франція хоче вислати з країни 39 громадян РФ через радикалізацію

З Франції хочуть видворити 39 громадян Росії через їхню радикалізацію. Міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен вже розпочав обговорення цього питання.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, повідомляє телеканал BFM TV.

За словами глави МВС Франції, у радикалізації підозрюються близько 60 росіян, наразі вони перебувають під адміністративним арештом. 39 з них мають бути вислані за згодою російської влади.

"Ми склали список з 39 громадян Росії, за якими ми особливо стежимо і яких підозрюємо в радикалізації. Ми представили цей список російській владі минулого тижня", - зазначив Дарманен.

Останні були "ідентифіковані" російською владою, і "ми збираємося піти шляхом висилки", уточнив міністр.

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За іншими громадянами Росії ведеться особливий моніторинг, тому вони "не перебувають на волі", зазначив міністр.

"Вони або у в'язницях, або в центрах адміністративного затримання", - додав Дарманен.