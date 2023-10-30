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Новини
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Франція хоче вислати з країни 39 громадян РФ через радикалізацію

франція

З Франції хочуть видворити 39 громадян Росії через їхню радикалізацію. Міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен вже розпочав обговорення цього питання.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, повідомляє телеканал BFM TV.

За словами глави МВС Франції, у радикалізації підозрюються близько 60 росіян, наразі вони перебувають під адміністративним арештом. 39 з них мають бути вислані за згодою російської влади.

"Ми склали список з 39 громадян Росії, за якими ми особливо стежимо і яких підозрюємо в радикалізації. Ми представили цей список російській владі минулого тижня", - зазначив Дарманен.

Останні були "ідентифіковані" російською владою, і "ми збираємося піти шляхом висилки", уточнив міністр.

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За іншими громадянами Росії ведеться особливий моніторинг, тому вони "не перебувають на волі", зазначив міністр.

"Вони або у в'язницях, або в центрах адміністративного затримання", - додав Дарманен.

Автор: 

росія (65974) Франція (3098)


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Топ коментарі
+5
Краще б 39 000 вислали...
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30.10.2023 14:42 Відповісти
+5
чечнцы - да, а вот враги ли они кадырова неизвестно...
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30.10.2023 14:44 Відповісти
+4
Усих, хто розмовляє "па рузькі", сраною мітлою з цивілізованого світу
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30.10.2023 14:46 Відповісти
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Это чеченцы - и даже враги кадырова. Но это мало что меняет
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30.10.2023 14:40 Відповісти
чечнцы - да, а вот враги ли они кадырова неизвестно...
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30.10.2023 14:44 Відповісти
сьогодні вороги,завтра друзі
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30.10.2023 14:47 Відповісти
Нет, они реально враги Кадырова и в Чечне им угрожает смерть.Там же Средневековье, родовая вражда, и недружественный тейп надо вырезать целиком.
Но то, что они враги Кадырова еще не делает их друзьями людей.
Если две змеи кусают друг друга, то последнее дело считать, что искусанная змея менее опасна, чем змея кусающая. Обе опасны.
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30.10.2023 15:09 Відповісти
якщо поглянути на останє вбивство, яке зіграло роль каталізатора в усьому цьому процесі висилки
то хлопцю 20 років, він в'їхав до Франції у 2012
я думаю, всі ці питання кадирова, рашки, чечні йому глибоко фіолетові
його батько - це інша справа
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30.10.2023 16:07 Відповісти
Краще б 39 000 вислали...
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30.10.2023 14:42 Відповісти
390 000 могли бы повлиять, беда в том что что бы исправить ситацию, помогло бы 3 900 000 ...
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30.10.2023 14:45 Відповісти
Усих, хто розмовляє "па рузькі", сраною мітлою з цивілізованого світу
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30.10.2023 14:46 Відповісти
39??? Это шутка такая?
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30.10.2023 14:50 Відповісти
Хм, підозра-60, а висилають 39.Гадають що решта виправиться?
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30.10.2023 14:51 Відповісти
пишуть за згодою російськой влади, мабуть на інших рашка не згодна
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30.10.2023 15:10 Відповісти
Там всю кадыровскую шоблу с*аной метлой вычистить! Преступность в два раза упадет.
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30.10.2023 14:53 Відповісти
Потрібно не хотіти, а висилати... і не 39, а усіх
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30.10.2023 15:02 Відповісти
Російський радікал, це той що на усе готовий раді калу?
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30.10.2023 15:14 Відповісти
Франція хоче вислати з країни 39 громадян РФ через радикалізацію. Франція ХОЧЕ...

Як говорив один сексуальностурбований студент на дівочій половину гуртожитку "Ми в же тут, ми вже хочемо!"
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30.10.2023 15:15 Відповісти
Має бути «всіх громадян РФ».
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30.10.2023 15:20 Відповісти
А я би не проти щоб із Швейцарії вислали наших ватниць та ватників і бажано у рашку ...
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30.10.2023 15:21 Відповісти
Гоните ВСЮ русню из страны. Нам под шумок с беженцами , ФСБшники просочились.
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30.10.2023 16:44 Відповісти
39? Множте на 1000, якщо не більше. Там повно козломордих.
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30.10.2023 17:33 Відповісти
красавчікі,
всю русню треба висилати назад на парашу,
хай там цілують дупу х@йлу, а не з європи
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31.10.2023 01:20 Відповісти
 
 