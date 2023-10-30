Франція хоче вислати з країни 39 громадян РФ через радикалізацію
З Франції хочуть видворити 39 громадян Росії через їхню радикалізацію. Міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен вже розпочав обговорення цього питання.
Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, повідомляє телеканал BFM TV.
За словами глави МВС Франції, у радикалізації підозрюються близько 60 росіян, наразі вони перебувають під адміністративним арештом. 39 з них мають бути вислані за згодою російської влади.
"Ми склали список з 39 громадян Росії, за якими ми особливо стежимо і яких підозрюємо в радикалізації. Ми представили цей список російській владі минулого тижня", - зазначив Дарманен.
Останні були "ідентифіковані" російською владою, і "ми збираємося піти шляхом висилки", уточнив міністр.
За іншими громадянами Росії ведеться особливий моніторинг, тому вони "не перебувають на волі", зазначив міністр.
"Вони або у в'язницях, або в центрах адміністративного затримання", - додав Дарманен.
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Но то, что они враги Кадырова еще не делает их друзьями людей.
Если две змеи кусают друг друга, то последнее дело считать, что искусанная змея менее опасна, чем змея кусающая. Обе опасны.
то хлопцю 20 років, він в'їхав до Франції у 2012
я думаю, всі ці питання кадирова, рашки, чечні йому глибоко фіолетові
його батько - це інша справа
Як говорив один сексуальностурбований студент на дівочій половину гуртожитку "Ми в же тут, ми вже хочемо!"
всю русню треба висилати назад на парашу,
хай там цілують дупу х@йлу, а не з європи