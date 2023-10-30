Російського олігарха Кузьмічова заарештували у Франції, - ЗМІ

Французька поліція заарештувала російського олігарха одного із засновників LetterOne Group і Alfa Group Олексія Кузьмічова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde.

За даними видання, Кузьмічов був зарештований під час розслідування кримінальної справи про відмивання грошей. У його будинках, у тому числі паризькій квартирі та на віллі в Сен-Тропі, було проведено обшуки.

Відомо, що в обшуках брали участь 60 осіб, включаючи співробітників поліції з Центрального управління боротьби з корупцією та фінансовими та податковими правопорушеннями (OCLCIFF).

Кузьмічов підозрюється у порушенні санкційного законодавства та податкових злочинах. За даними газети, під час обшуків правоохоронці знайшли "пачки грошей".

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