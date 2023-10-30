УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16422 відвідувача онлайн
Новини
7 932 11

Російського олігарха Кузьмічова заарештували у Франції, - ЗМІ

кузьмічов

Французька поліція заарештувала російського олігарха одного із засновників LetterOne Group і Alfa Group Олексія Кузьмічова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde.

За даними видання, Кузьмічов був зарештований під час розслідування кримінальної справи про відмивання грошей. У його будинках, у тому числі паризькій квартирі та на віллі в Сен-Тропі, було проведено обшуки.

Відомо, що в обшуках брали участь 60 осіб, включаючи співробітників поліції з Центрального управління боротьби з корупцією та фінансовими та податковими правопорушеннями (OCLCIFF).

Кузьмічов підозрюється у порушенні санкційного законодавства та податкових злочинах. За даними газети, під час обшуків правоохоронці знайшли "пачки грошей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні арештовано всі активи російських олігархів Фрідмана, Авена та Косогова на понад 17 млрд грн

арешт (2536) олігарх (933) росія (65974) Франція (3098)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
на віллі в Сен-Тропі
***********
Назва Сен-Тропе не відмінюється.
Ви ще почніть писати "в Монаці", "в Монте-Карлі", "в Ріо-де-Жанейрі".

показати весь коментар
30.10.2023 21:17 Відповісти
+4
"правоохоронці знайшли "пачки грошей" - так вони ж всі нумізмати і колекціонери, а не якісь там... отета всьо
показати весь коментар
30.10.2023 21:09 Відповісти
+4
Не полінувався, щойно перевірив. Гугл перекладач "на вилле в Сен-Тропе" перекладає :"на віллі в Сен-Тропі" (ну "борошно" ж, оці нескінченні переклади з французької/англійської через росязик, ви ж розумієте).
показати весь коментар
30.10.2023 21:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"правоохоронці знайшли "пачки грошей" - так вони ж всі нумізмати і колекціонери, а не якісь там... отета всьо
показати весь коментар
30.10.2023 21:09 Відповісти
Ніт - це для підпалювання сигар .
показати весь коментар
31.10.2023 01:53 Відповісти
Садовий напружився
показати весь коментар
30.10.2023 21:17 Відповісти
на віллі в Сен-Тропі
***********
Назва Сен-Тропе не відмінюється.
Ви ще почніть писати "в Монаці", "в Монте-Карлі", "в Ріо-де-Жанейрі".

показати весь коментар
30.10.2023 21:17 Відповісти
Не полінувався, щойно перевірив. Гугл перекладач "на вилле в Сен-Тропе" перекладає :"на віллі в Сен-Тропі" (ну "борошно" ж, оці нескінченні переклади з французької/англійської через росязик, ви ж розумієте).
показати весь коментар
30.10.2023 21:32 Відповісти
До слова, як вже відміняти, то мабуть буде "в Монті-Карлі" та "в Ріі-де-Жанейрі"?
показати весь коментар
30.10.2023 21:36 Відповісти
Накаркаете...
показати весь коментар
30.10.2023 21:49 Відповісти
І тепер труситимемо по повній
показати весь коментар
30.10.2023 22:34 Відповісти
А при обшука взуття знімали?
А після обшуків за собою прибрали і підлогу вимили?
А після обшуків до звинувачення пройшло кілька місяців?

Якщо на всі питання відповідь "Ні", то це імітація боротьби з олігархами! Стопцдово! От най спитають у найвеличнішого боневтіка у Всесвіті!
показати весь коментар
30.10.2023 23:00 Відповісти
шо це французи розійшлись,
пачки грошей це ж стандартна схема ведення бізнесу на параші
показати весь коментар
31.10.2023 01:06 Відповісти
- Русофобия, сплошная, - сказала машка захарова, прочитав новость, и налила стакан водки до краёв...
показати весь коментар
31.10.2023 05:44 Відповісти
 
 