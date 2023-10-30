Російського олігарха Кузьмічова заарештували у Франції, - ЗМІ
Французька поліція заарештувала російського олігарха одного із засновників LetterOne Group і Alfa Group Олексія Кузьмічова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde.
За даними видання, Кузьмічов був зарештований під час розслідування кримінальної справи про відмивання грошей. У його будинках, у тому числі паризькій квартирі та на віллі в Сен-Тропі, було проведено обшуки.
Відомо, що в обшуках брали участь 60 осіб, включаючи співробітників поліції з Центрального управління боротьби з корупцією та фінансовими та податковими правопорушеннями (OCLCIFF).
Кузьмічов підозрюється у порушенні санкційного законодавства та податкових злочинах. За даними газети, під час обшуків правоохоронці знайшли "пачки грошей".
Топ коментарі
+11 izzabaru
показати весь коментар30.10.2023 21:17 Відповісти Посилання
+4 Сергей121
показати весь коментар30.10.2023 21:09 Відповісти Посилання
+4 Pan Kotskyi
показати весь коментар30.10.2023 21:32 Відповісти Посилання
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Назва Сен-Тропе не відмінюється.
Ви ще почніть писати "в Монаці", "в Монте-Карлі", "в Ріо-де-Жанейрі".
А після обшуків за собою прибрали і підлогу вимили?
А після обшуків до звинувачення пройшло кілька місяців?
Якщо на всі питання відповідь "Ні", то це імітація боротьби з олігархами! Стопцдово! От най спитають у найвеличнішого боневтіка у Всесвіті!
пачки грошей це ж стандартна схема ведення бізнесу на параші