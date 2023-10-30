Ватикан підтримує українську формулу миру, - держсекретар Паролін
Державний секретар Святого Престолу П’єтро Паролін у зверненні до учасників третьої зустрічі щодо української "формули миру" на Мальті запевнив у вирішенні гуманітарних питань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.
За його словами, попередні дві зустрічі щодо "формули миру" у Данії та Саудівській Аравії – це "похвальні зусилля, які заслуговують на підтримку", оскільки заохочують "не розглядати збройне протистояння як неминучий інструмент для вирішення конфліктів".
"Заклик до миру з безпрецедентною наполегливістю поновлював Папа Франциск, як у своїх незліченних виступах, так і через дії на підтримку України… Пошук рішення – це відповідальність не лише України, але й спільна відповідальність", – зазначив Паролін.
Він додав, що потрібні ще більші та креативні "зусилля на всіх рівнях", оскільки Україна поки не може захистити цілісність своєї території, забезпечити громадянам безпеку й необхідні для життя речі, а також досягти миру.
Паролін запевнив у підтримці "у вирішенні гуманітарних питань, як-то продовольча безпека та збереження довкілля", а також готовність "продовжувати свої зусилля, спрямовані на полегшення страждань українського народу та повернення полонених і дітей в Україну".
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https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=591&page=42 Буа-Гільбер :"...Лицар Храму втрачає, як ти справедливо сказала, свої суспільні права і можливість самостійної діяльності, проте він стає членом такої могутньої корпорації, перед якою навіть трони починають здригатися. Так одна краплина дощу, що впала в море, стає складовою того непереборного океану, який підточує скелі й поглинає королівські флотилії. Така ж усеосяжна сила нашої грізної ліги, і я далеко не останній із членів цього могутнього ордену. Я один із головних очільників у ньому і можу сподіватися з часом отримати жезл Великого Магістра. Лицарі Храму не задовольняються тим, що можуть наступити п'ятою на шию розпростертого монарха. Це може зробити і всякий ченець, який взуває мотузяні туфлі. Ні, наші важкі стопи піднімуться східцями тронів, і наші залізні рукавички видиратимуть скіпетри із рук вінценосців...".
Це був Орден Тамплієрів.
Зараз Орден Мальтійців керує платформою обговорення нашого майбутнього.
І вашого також.
"монахи ватиканського манастиря"
За такої підтримки й гори можна звернути!
виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України
виведення російських військ і припинення бойових дій.
27 сентября, свой 483-й день рождения отмечала одна из самых загадочных и могущественных организаций со времен Средневековой Европы - Общество Иисуса, орден святого Игнатия, или Сообщество иезуитов. Благодаря своим принципам и девизам («Цель оправдывает средства» и «К вящей славе Божией»), иезуиты за короткий срок стали могущественнейшей церковной организацией, которая вмешивалась во все сферы жизни католических стран. Считая, что для достижения основной цели позволительно совершать вообще любые поступки, вплоть до преступлений, «игнатианцы» стали грозным оружием, личным спецназом папы римского. К концу XVIII века иезуиты успели насолить всем без исключения королевским домам Европы, и папа Климент XIV осенью 1773 года (ровно 250 лет назад) запретил деятельность ордена.
Вообще, 40-летний запрет пошел Обществу Иисуса только на пользу. После возобновления деятельности иезуиты перестали активно вмешиваться в светскую жизнь государств. Они сосредоточились на миссионерской деятельности, а также на просветительстве и добились впечатляющих успехов. В настоящее время учебные заведения иезуитов считаются одними из лучших не только среди церковных, но и среди общеобразовательных. А десять лет назад, в марте 2013 года, впервые в истории католической церкви папой римским стал монах-иезуит Хорхе Марио Бергольо. После избрания он принял имя Франциск.
Ота папська заборона виходить була про людське око. А самі єзуїти нікуди не ділися, просто стали добре маскуватися і діяти більш таємно ніж явно. Приклад із ******** папою - в точку. Одним із свідчень присутності святого духа в людині є якась доля мудрості. У цього індивідуума, що відзивається на кличку папа, вочевидь не видно присутності Святого Духа анітрохи.
виведення російських військ і припинення бойових дій.