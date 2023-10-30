Ватикан підтримує українську формулу миру, - держсекретар Паролін

Державний секретар Святого Престолу П’єтро Паролін у зверненні до учасників третьої зустрічі щодо української "формули миру" на Мальті запевнив у вирішенні гуманітарних питань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

За його словами, попередні дві зустрічі щодо "формули миру" у Данії та Саудівській Аравії – це "похвальні зусилля, які заслуговують на підтримку", оскільки заохочують "не розглядати збройне протистояння як неминучий інструмент для вирішення конфліктів".

"Заклик до миру з безпрецедентною наполегливістю поновлював Папа Франциск, як у своїх незліченних виступах, так і через дії на підтримку України… Пошук рішення – це відповідальність не лише України, але й спільна відповідальність", – зазначив Паролін.

Він додав, що потрібні ще більші та креативні "зусилля на всіх рівнях", оскільки Україна поки не може захистити цілісність своєї території, забезпечити громадянам безпеку й необхідні для життя речі, а також досягти миру.

Паролін запевнив у підтримці "у вирішенні гуманітарних питань, як-то продовольча безпека та збереження довкілля", а також готовність "продовжувати свої зусилля, спрямовані на полегшення страждань українського народу та повернення полонених і дітей в Україну".

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