УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16422 відвідувача онлайн
Новини Підтримка Україні
1 819 16

Ватикан підтримує українську формулу миру, - держсекретар Паролін

ватикан,паролін

Державний секретар Святого Престолу П’єтро Паролін у зверненні до учасників третьої зустрічі щодо української "формули миру" на Мальті запевнив у вирішенні гуманітарних питань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

За його словами, попередні дві зустрічі щодо "формули миру" у Данії та Саудівській Аравії – це "похвальні зусилля, які заслуговують на підтримку", оскільки заохочують "не розглядати збройне протистояння як неминучий інструмент для вирішення конфліктів".

"Заклик до миру з безпрецедентною наполегливістю поновлював Папа Франциск, як у своїх незліченних виступах, так і через дії на підтримку України… Пошук рішення – це відповідальність не лише України, але й спільна відповідальність", – зазначив Паролін.

Він додав, що потрібні ще більші та креативні "зусилля на всіх рівнях", оскільки Україна поки не може захистити цілісність своєї території, забезпечити громадянам безпеку й необхідні для життя речі, а також досягти миру.

Паролін запевнив у підтримці "у вирішенні гуманітарних питань, як-то продовольча безпека та збереження довкілля", а також готовність "продовжувати свої зусилля, спрямовані на полегшення страждань українського народу та повернення полонених і дітей в Україну".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Учасники зустрічі щодо Української формули миру на Мальті домовилися провести "установчий Глобальний саміту миру"

Ватикан (167) допомога і підтримка (1165) Формула миру (96)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Українська формула миру така ж нейтральна як і китайска. З нею згодятся усі.Навіть Московія. Але миру після цуього не буде.
показати весь коментар
30.10.2023 21:30 Відповісти
+3
Ні, московія без бою не погодиться на українську формулу миру, оскільки українська формула миру включає:

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України

виведення російських військ і припинення бойових дій.
показати весь коментар
30.10.2023 21:52 Відповісти
+2
Нуу, якщо оту формулу миру підтримує даже прикацаплений Вати-кан то це вже щось негаразд для України в тій формулі.
показати весь коментар
30.10.2023 21:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Паролін - неофіційний представник мацкви?
показати весь коментар
30.10.2023 21:19 Відповісти
Оон+Ватикан=...(в конце на "он")...
показати весь коментар
30.10.2023 21:24 Відповісти
Дивовижно, як монахи ватиканського манастиря, систематично переоцінюють свою вагу у встановленні миру. Вони мабуть і очільників нашої УГКЦ втомили своїми заходами у цьому напряму.
показати весь коментар
30.10.2023 21:24 Відповісти
Вальтер Скотт "Айвенго"(Події роману відбуваються в https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XII столітті , у https://uk.wikipedia.org/wiki/1194 1194 році)
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=591&page=42 Буа-Гільбер :"...Лицар Храму втрачає, як ти справедливо сказала, свої суспільні права і можливість самостійної діяльності, проте він стає членом такої могутньої корпорації, перед якою навіть трони починають здригатися. Так одна краплина дощу, що впала в море, стає складовою того непереборного океану, який підточує скелі й поглинає королівські флотилії. Така ж усеосяжна сила нашої грізної ліги, і я далеко не останній із членів цього могутнього ордену. Я один із головних очільників у ньому і можу сподіватися з часом отримати жезл Великого Магістра. Лицарі Храму не задовольняються тим, що можуть наступити п'ятою на шию розпростертого монарха. Це може зробити і всякий ченець, який взуває мотузяні туфлі. Ні, наші важкі стопи піднімуться східцями тронів, і наші залізні рукавички видиратимуть скіпетри із рук вінценосців...".
Це був Орден Тамплієрів.
Зараз Орден Мальтійців керує платформою обговорення нашого майбутнього.
І вашого також.
"монахи ватиканського манастиря"
показати весь коментар
31.10.2023 01:52 Відповісти
Ватикан підтримує українську формулу миру

За такої підтримки й гори можна звернути!
показати весь коментар
30.10.2023 21:25 Відповісти
Мля , Ватікан зараз не абиякий авторитет серед лівих інтелектуалів, це тих , що за Хамас волають.
показати весь коментар
30.10.2023 21:29 Відповісти
Українська формула миру така ж нейтральна як і китайска. З нею згодятся усі.Навіть Московія. Але миру після цуього не буде.
показати весь коментар
30.10.2023 21:30 Відповісти
Ні, московія без бою не погодиться на українську формулу миру, оскільки українська формула миру включає:

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України

виведення російських військ і припинення бойових дій.
показати весь коментар
30.10.2023 21:52 Відповісти
Китай та Московія, та і Зеля взагалі не мають на увазі Крим і взагалі кордони 1991 року.
показати весь коментар
31.10.2023 08:11 Відповісти
Нуу, якщо оту формулу миру підтримує даже прикацаплений Вати-кан то це вже щось негаразд для України в тій формулі.
показати весь коментар
30.10.2023 21:36 Відповісти
Ватікан нічого не говорив про цю формулу миру на попередніх зустрічах в Данії та Саудівській Аравії... А зараз заговорив. чого б це? може тому, що ху йло справді здохло і тепер ті десятки чи навіть сотні лярдів доларів, які сховані на рахунку ху йла в ватіканському банку, Ватікан захоче залишити собі.. )
показати весь коментар
30.10.2023 22:04 Відповісти
Коли наступний "хресний хід" у парі "вбивця-жертва"? Замість звичайної особи жіночої статі від московії можете взяти бородату - це як раз буде відповідати останнім подіям на Північному Кавказі. А ту, що (на думку Ватикану) буде зображати Україну - рясно облийте кров'ю...
показати весь коментар
30.10.2023 21:45 Відповісти
novayagazeta.eu

27 сентября, свой 483-й день рождения отмечала одна из самых загадочных и могущественных организаций со времен Средневековой Европы - Общество Иисуса, орден святого Игнатия, или Сообщество иезуитов. Благодаря своим принципам и девизам («Цель оправдывает средства» и «К вящей славе Божией»), иезуиты за короткий срок стали могущественнейшей церковной организацией, которая вмешивалась во все сферы жизни католических стран. Считая, что для достижения основной цели позволительно совершать вообще любые поступки, вплоть до преступлений, «игнатианцы» стали грозным оружием, личным спецназом папы римского. К концу XVIII века иезуиты успели насолить всем без исключения королевским домам Европы, и папа Климент XIV осенью 1773 года (ровно 250 лет назад) запретил деятельность ордена.

Вообще, 40-летний запрет пошел Обществу Иисуса только на пользу. После возобновления деятельности иезуиты перестали активно вмешиваться в светскую жизнь государств. Они сосредоточились на миссионерской деятельности, а также на просветительстве и добились впечатляющих успехов. В настоящее время учебные заведения иезуитов считаются одними из лучших не только среди церковных, но и среди общеобразовательных. А десять лет назад, в марте 2013 года, впервые в истории католической церкви папой римским стал монах-иезуит Хорхе Марио Бергольо. После избрания он принял имя Франциск.
показати весь коментар
30.10.2023 21:50 Відповісти
у лозунгу "мета оправдує будь-які засоби" абсолютно нема нічого християнського. Бо там порушені всі заповіді Сина Божого. Який наказував судити саме по ділам (засобам) а не по словам (мета).
Ота папська заборона виходить була про людське око. А самі єзуїти нікуди не ділися, просто стали добре маскуватися і діяти більш таємно ніж явно. Приклад із ******** папою - в точку. Одним із свідчень присутності святого духа в людині є якась доля мудрості. У цього індивідуума, що відзивається на кличку папа, вочевидь не видно присутності Святого Духа анітрохи.
показати весь коментар
30.10.2023 22:25 Відповісти
Так. Все йде до Зе-формули миру. Перемовини і заморозка.
показати весь коментар
30.10.2023 22:18 Відповісти
виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України

виведення російських військ і припинення бойових дій.
показати весь коментар
30.10.2023 22:29 Відповісти
 
 