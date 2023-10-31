Крім боєприпасів Північна Корея передає Росії 122-мм гаубиці Д-30, - Bild
За інформацією німецького видання Bild, Північна Корея передає Росії не тільки артилерійські снаряди, але й 122-мм гармати Д-30.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Коментуючи любительське TikTok-відео зі станції Шиманівська Амурської області на Далекому Сході РФ, журналіст Bild зауважив, що "російський потяг перевозить дуже-дуже старі артилерійські гармати". "Якщо поглянути уважно на деталі, то помітно, що це не гармати типу Д-30А, які має на озброєні армія РФ, а саме Д-30 оригінального виробництва, тобто ті, що випускалися в 1960-ті роки", - зазначає оглядач.
Раніше в ЄС припускали, що КНДР могла передати РФ вже до 350 тисяч артилерійських снарядів, тоді як європейські партнери України, які пообіцяли передати Києву мільйон снарядів до кінця року, досі спромоглися надіслати менше 300 тисяч.
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Данные на 2016г.
Дата: 5 вересня 2023
Джерело: https://www.dw.com/uk/vasington-prigroziv-phenanu-naslidkami-za-nadanna-zbroi-rf/a-66730006 DW
У нас було 42 млн населення - мінус крим і донбас - це мінус 5 = 38
38 - мінус окуповані теоирторії - це десь 1 млн = 37
37 - 10 - ті шо в ЕС - вони не вернуться дивіться реально = 27
27 - 2 млн депортованих насильно = 25....після війни лишиться 24, а після неї виїде ще 10 і того 14 млн з яких майже всі інваліди старики і т.д
які війни? - ми будем знищені як нація. Це наша лебедина пісня - українці перестають існувати після цієї війни виграєм чи програєм - без різниці
а ядерні ракети є і на параші,
чому шольц мовчить про ескалацію
- Какую?
- Северная Корея будет поставлять России пушки и снаряды!
- Ага! Сначала - пушки и снаряды... А потом и траву!...
- «Траву» нам Талибан поставляет!
- Так то не та трава! Талибскую траву курят А корейскую мы жрать скоро будем!
*
Путін викликає генералів:
- Как у нас проходит переход на северокорейские артиллерийские системы?
- Плохо, Владимир Владимирович! Там же у них и отметки в иероглифах, и таблицы стрельб расписаны ними
- Так пускай учат! Посадить за словари и показать: От сих до сих - до обеда выучить! Приду - проверю! А нет - "пасть порву, моргала выколю!"
стволы на своих как минимум заменят на новые.
ну а "тележки" в переплавку...