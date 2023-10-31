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Крім боєприпасів Північна Корея передає Росії 122-мм гаубиці Д-30, - Bild

шойгу,ким,кндр,чен,ин

За інформацією німецького видання Bild, Північна Корея передає Росії не тільки артилерійські снаряди, але й 122-мм гармати Д-30.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Коментуючи любительське TikTok-відео зі станції Шиманівська Амурської області на Далекому Сході РФ, журналіст Bild зауважив, що "російський потяг перевозить дуже-дуже старі артилерійські гармати". "Якщо поглянути уважно на деталі, то помітно, що це не гармати типу Д-30А, які має на озброєні армія РФ, а саме Д-30 оригінального виробництва, тобто ті, що випускалися в 1960-ті роки", - зазначає оглядач.

Раніше в ЄС припускали, що КНДР могла передати РФ вже до 350 тисяч артилерійських снарядів, тоді як європейські партнери України, які пообіцяли передати Києву мільйон снарядів до кінця року, досі спромоглися надіслати менше 300 тисяч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снаряди з КНДР допоможуть Росії зберегти інтенсивність артвогню в осяжному майбутньому, - ISW

Автор: 

боєприпаси (2294) КНДР (1250) зброя (7526)


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Топ коментарі
+6
А вот и расейское ипсо
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31.10.2023 01:58 Відповісти
+5
К сожалению, там за оружие следят. Да, это оружие является "морально устаревшим", но оно в более менее хорошем техническом состоянии и оно выполняет свою функцию - убивает.
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31.10.2023 01:29 Відповісти
+4
КНДР доведеться "заплатити ціну" в разі постачання озброєнь Росії для війни проти України, застеріг радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Дата: 5 вересня 2023

Джерело: https://www.dw.com/uk/vasington-prigroziv-phenanu-naslidkami-za-nadanna-zbroi-rf/a-66730006 DW
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31.10.2023 01:18 Відповісти
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Усі справи треба доводити до кінця. Недобиті в 1953р комуністи дали себе знати в 2023р
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31.10.2023 01:04 Відповісти
Трохи помилилися з проміжком часу: якби на Нюрбернгському процессі засудили не тільки фашизм та нацизм, а й комунізм, то не було б дуже багато воєн і жертв протистояння "зажерливих капіталістів" (результат перемоги - Південна Корея чи та ж Японія) та "світлоносних комуністів" (результат - КНДР чи той же Китай)
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31.10.2023 01:17 Відповісти
на Нюрбернгському процессі комуністи не могли засудити комунізм, тобто самих себе
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31.10.2023 01:42 Відповісти
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31.10.2023 01:08 Відповісти
Погано. Заліза там багато і дешево. З іншого боку хто півтора роки тому міг подумати що сьогодні "вторая армія міра" буде побиратись по бомжарням.
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31.10.2023 01:09 Відповісти
А може і не так погано, бо якщо там реальний металобрухт це може прискорити процес утилізації ваньок
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31.10.2023 01:15 Відповісти
К сожалению, там за оружие следят. Да, это оружие является "морально устаревшим", но оно в более менее хорошем техническом состоянии и оно выполняет свою функцию - убивает.
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31.10.2023 01:29 Відповісти
Википедия пишет шо у рашки законсервировано и находится на хранении 4400 шт. Д-30 .
Данные на 2016г.
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31.10.2023 09:27 Відповісти
Більшість наявних у армії КНДР артилерійських систем є клонами радянських і китайських гармат, тож мають ідентичні калібри, відповідно ********** до них можуть без жодних проблем застосовуватися артилеристами РФ, зокрема в 122- і 152-міліметрових артсистемах.
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31.10.2023 01:11 Відповісти
Не всі - країна чучхе має артилерію калібрів яких не було ні в совка ні в китайців ( 175 чи 170 мм гармати до прикладу - хз чи вони штатівські гармати якось скопіювали чи використали розробки нацистів). Крім того 152 калібр не означає шо ці снаряди до всіх гармат подібного калібру підходять - снарядом від Д - 20 не вистрелиш з Гіацинту.
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31.10.2023 01:49 Відповісти
Круговорот говна в природе. Сначала совок передал эти пушки кндр, а теперь кндр возвращает эти пушки совку2.0
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31.10.2023 01:13 Відповісти
як варіант вони вже відпрацювали свій ресурс на полігонах на навчаннях, тепер віддають.
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31.10.2023 08:50 Відповісти
КНДР доведеться "заплатити ціну" в разі постачання озброєнь Росії для війни проти України, застеріг радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Дата: 5 вересня 2023

Джерело: https://www.dw.com/uk/vasington-prigroziv-phenanu-naslidkami-za-nadanna-zbroi-rf/a-66730006 DW
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31.10.2023 01:18 Відповісти
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31.10.2023 01:21 Відповісти
думаю в майбутньому Україна матиме повне моральне право розябувати і КНДР і Китай після того як рашка розпадеться
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31.10.2023 01:33 Відповісти
Ви про шо????
У нас було 42 млн населення - мінус крим і донбас - це мінус 5 = 38

38 - мінус окуповані теоирторії - це десь 1 млн = 37

37 - 10 - ті шо в ЕС - вони не вернуться дивіться реально = 27

27 - 2 млн депортованих насильно = 25....після війни лишиться 24, а після неї виїде ще 10 і того 14 млн з яких майже всі інваліди старики і т.д

які війни? - ми будем знищені як нація. Це наша лебедина пісня - українці перестають існувати після цієї війни виграєм чи програєм - без різниці
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31.10.2023 01:41 Відповісти
А вот и расейское ипсо
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31.10.2023 01:58 Відповісти
Интересно, хто ж останеца.?
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31.10.2023 09:30 Відповісти
По факту - КНДР за військовою міццю зараз сильніше чим весь ЕС. Просто факт. Скільки вона дає РФ > чим те шо нам дає ЕС. Зрозуміло шо потенціали економік неспіврозмірні - відповідь проста ЕС пофіг
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31.10.2023 01:38 Відповісти
бо більше нічого путнього там немає,
а ядерні ракети є і на параші,

чому шольц мовчить про ескалацію
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31.10.2023 01:41 Відповісти
- Папа! Новость хочешь?

- Какую?

- Северная Корея будет поставлять России пушки и снаряды!

- Ага! Сначала - пушки и снаряды... А потом и траву!...

- «Траву» нам Талибан поставляет!

- Так то не та трава! Талибскую траву курят А корейскую мы жрать скоро будем!

*
Путін викликає генералів:
- Как у нас проходит переход на северокорейские артиллерийские системы?
- Плохо, Владимир Владимирович! Там же у них и отметки в иероглифах, и таблицы стрельб расписаны ними
- Так пускай учат! Посадить за словари и показать: От сих до сих - до обеда выучить! Приду - проверю! А нет - "пасть порву, моргала выколю!"
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31.10.2023 05:59 Відповісти
Жуть ух и **¥чки.Да эстетика мать этики!
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31.10.2023 06:09 Відповісти
Недобиті комуністи виявились у співвідношеннібільшими союзниками московії ніж нам європа.
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31.10.2023 06:26 Відповісти
Как оказалось сложно НАТО конкурировать с Северной Кореей. И смех и слезы.
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31.10.2023 06:48 Відповісти
Ніхто в НАТО не планував і не планує воювати з дикунами по лекалам Першої світової війни. Це нам так "пощастило", тому що ми недалеко від цих дикунів знаходимося по розвитку технологій.
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31.10.2023 08:18 Відповісти
а кто то тут писал про ресурс стволов...

стволы на своих как минимум заменят на новые.
ну а "тележки" в переплавку...
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31.10.2023 06:56 Відповісти
А как же заводы в три смены? У московитов начинаются проблемы уже и с артой, иначе не тянули бы этот металлолом из 30 млн кндр.
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31.10.2023 08:14 Відповісти
А в того жиртреста парик як у Йосi?
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31.10.2023 08:20 Відповісти
Тодi щаслiвого путi...
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31.10.2023 08:22 Відповісти
Д-30 - причіпна гаубиця калібру 122-мм, створена в Радянському Союзі в кінці 1950-х років. Була прийнята на озброєння СРСР на початку 1960-х.
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31.10.2023 08:42 Відповісти
Продовжує дивувати Україна, що виробляє зброю але так щоб не дай Боже не переробити але не зробити задужо багато.
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31.10.2023 11:36 Відповісти
 
 