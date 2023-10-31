Крім боєприпасів Північна Корея передає Росії 122-мм гаубиці Д-30, - Bild

За інформацією німецького видання Bild, Північна Корея передає Росії не тільки артилерійські снаряди, але й 122-мм гармати Д-30.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Коментуючи любительське TikTok-відео зі станції Шиманівська Амурської області на Далекому Сході РФ, журналіст Bild зауважив, що "російський потяг перевозить дуже-дуже старі артилерійські гармати". "Якщо поглянути уважно на деталі, то помітно, що це не гармати типу Д-30А, які має на озброєні армія РФ, а саме Д-30 оригінального виробництва, тобто ті, що випускалися в 1960-ті роки", - зазначає оглядач.

Раніше в ЄС припускали, що КНДР могла передати РФ вже до 350 тисяч артилерійських снарядів, тоді як європейські партнери України, які пообіцяли передати Києву мільйон снарядів до кінця року, досі спромоглися надіслати менше 300 тисяч.

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