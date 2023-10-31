На Миколаївщині виявлені "шахеди", працює ППО, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)
У Миколаївській області зафіксовано ворожі ударні безпілотники типу Shahed. Працює ППО.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 01:55 повідомляється про БпЛА типу "Shahed" на межі Миколаївської та Кіровоградської області. Рух в північно-західному напрямку.
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