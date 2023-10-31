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Новини Війна
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На Миколаївщині виявлені "шахеди", працює ППО, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

шахеди

У Миколаївській області зафіксовано ворожі ударні безпілотники типу Shahed. Працює ППО.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 01:55 повідомляється про БпЛА типу "Shahed" на межі Миколаївської та Кіровоградської області. Рух в північно-західному напрямку.

Також читайте: Вночі ворог завдав чергового удару по Україні, ППО знищила усі 12 "шахедів", - Генштаб

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Миколаївська область (2295) ППО (3267) дрони (4876) повітряна тривога (934)


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