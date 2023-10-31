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Новини Окупація Криму
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Росіяни в окупованому Криму розгорнули школу пілотів FPV-дронів, - Представництво президента

дрон,безпілотник

Російські загарбники в окупованому Криму відкрили школу пілотів FPV-дронів, яка кожні два тижні відправляє на фронт по 10 спеціалістів.

Про це повідомляє у Фейсбуці представництво Президента України в АРК, передає Цензор.НЕТ.

"У будівлі захопленого окупантами у 2014 році Таврійського національного університету ім. Вернадського росіяни розгорнули школу пілотів FPV-дронів. Кожних два тижні окупанти відправляють на фронт по 10 пілотів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підготовкою пілотів займаються викладачі та студенти захопленого університету.

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Крім того, представництво розповіло про репресії проукраїнських активістів в Криму.

"Проти 64-річного Олега Приходька, проукраїнського активіста, засудженого окупаційною адміністрацією на 5 років нібито за "підготовку терактів", порушено ще дві кримінальні справи. Приходька звинувачують у "пропаганді тероризму" та "реабілітації нацизму". Приводом для нових справ стали доноси сусідів по камері, з якими він відбував термін у в'язниці", - зауважили у відомстві.

Автор: 

Крим (14185) окупація (6744)


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Геолокацію в студію!
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31.10.2023 11:28 Відповісти
5 кілотонн в студію і не треба геолокації)
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31.10.2023 11:33 Відповісти
новина повина звучати так...,, Нептун" влучив у школу пілотів фпв дронів в Криму.
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31.10.2023 11:40 Відповісти
А влупити туди слабо??? Чи д'єрмак не дозволяє?
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31.10.2023 11:42 Відповісти
Запустіть їм шатли,до лінії фронту,єта же нашілюді
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31.10.2023 11:49 Відповісти
якщо відомі координати - така ціль має бути знищена , або критично пошкоджена....
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31.10.2023 11:58 Відповісти
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31.10.2023 12:08 Відповісти
 
 