Росіяни в окупованому Криму розгорнули школу пілотів FPV-дронів, - Представництво президента
Російські загарбники в окупованому Криму відкрили школу пілотів FPV-дронів, яка кожні два тижні відправляє на фронт по 10 спеціалістів.
Про це повідомляє у Фейсбуці представництво Президента України в АРК, передає Цензор.НЕТ.
"У будівлі захопленого окупантами у 2014 році Таврійського національного університету ім. Вернадського росіяни розгорнули школу пілотів FPV-дронів. Кожних два тижні окупанти відправляють на фронт по 10 пілотів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підготовкою пілотів займаються викладачі та студенти захопленого університету.
Крім того, представництво розповіло про репресії проукраїнських активістів в Криму.
"Проти 64-річного Олега Приходька, проукраїнського активіста, засудженого окупаційною адміністрацією на 5 років нібито за "підготовку терактів", порушено ще дві кримінальні справи. Приходька звинувачують у "пропаганді тероризму" та "реабілітації нацизму". Приводом для нових справ стали доноси сусідів по камері, з якими він відбував термін у в'язниці", - зауважили у відомстві.
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