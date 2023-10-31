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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти хочуть перевести третій енергоблок ЗАЕС у стан "гарячого зупину"

заес,аес,запорізька

Переведення третього енергоблока Запорізької АЕС у стан "гарячого зупину" може спричинити пошкодження обладнання станції, аже такий стан передбачає можливість швидкого виведення енергоблоків на мінімально контрольовану потужність

Про це повідомила експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Коли росіяни тримають ці блоки (у стані "гарячого зупину"- ред.), періодично йде протікання теплоносія з першого в другий контур парогенераторів. Тоді вони переводять їх у стан "холодного зупину". Ремонтують і знову підіймають до "гарячого зупину". Це такий ядерний шантаж", - йдеться в повідомленні.

Експертка зазначила, що окупанти пояснюють такі дії потребою створення пару для опалення в місті Енергодар в зимовий період, а в літній — необхідністю перероблювання радіоактивних відходів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти перевели в гарячий стан 4 та 5 блоки Запорізької АЕС, - Держатом

Автор: 

окупація (6744) Запорізька АЕС (1424)


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А что на ето говорит ООН и МАГАТЕ? Санкций не будет против рашистской ядерной енергетики я так понял и рашисты ето тоже поняли
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31.10.2023 11:52 Відповісти
Як казав Афоня "Кто - он?"

ООНу цікавить тільки плодюче і вічноголодне населення Африки
ООН - це даже не імпотент, це вже гниючий мертвяк
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31.10.2023 12:11 Відповісти
Росіянам треба щоб добре вибухнуло !
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31.10.2023 12:15 Відповісти
 
 