Окупанти хочуть перевести третій енергоблок ЗАЕС у стан "гарячого зупину"
Переведення третього енергоблока Запорізької АЕС у стан "гарячого зупину" може спричинити пошкодження обладнання станції, аже такий стан передбачає можливість швидкого виведення енергоблоків на мінімально контрольовану потужність
Про це повідомила експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Коли росіяни тримають ці блоки (у стані "гарячого зупину"- ред.), періодично йде протікання теплоносія з першого в другий контур парогенераторів. Тоді вони переводять їх у стан "холодного зупину". Ремонтують і знову підіймають до "гарячого зупину". Це такий ядерний шантаж", - йдеться в повідомленні.
Експертка зазначила, що окупанти пояснюють такі дії потребою створення пару для опалення в місті Енергодар в зимовий період, а в літній — необхідністю перероблювання радіоактивних відходів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ООНу цікавить тільки плодюче і вічноголодне населення Африки
ООН - це даже не імпотент, це вже гниючий мертвяк