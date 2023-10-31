Окупанти хочуть перевести третій енергоблок ЗАЕС у стан "гарячого зупину"

Переведення третього енергоблока Запорізької АЕС у стан "гарячого зупину" може спричинити пошкодження обладнання станції, аже такий стан передбачає можливість швидкого виведення енергоблоків на мінімально контрольовану потужність

Про це повідомила експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Коли росіяни тримають ці блоки (у стані "гарячого зупину"- ред.), періодично йде протікання теплоносія з першого в другий контур парогенераторів. Тоді вони переводять їх у стан "холодного зупину". Ремонтують і знову підіймають до "гарячого зупину". Це такий ядерний шантаж", - йдеться в повідомленні.

Експертка зазначила, що окупанти пояснюють такі дії потребою створення пару для опалення в місті Енергодар в зимовий період, а в літній — необхідністю перероблювання радіоактивних відходів.

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