Депутата районної ради з Херсонщини судитимуть за роботу на окупантів
Депутат Каховської районної ради під час тимчасової окупації Херсонщини добровільно почав працювати на російських загарбників.
Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
"Слідством установлено, що обвинувачений під час тимчасової окупації добровільно обійняв посаду так званого "начальника отдела организации, регулирования рыболовства Департамента рыболовства и аквакультуры Министерства сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области".
На псевдопосаді чоловік виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції", - йдеться в повідомленні.
Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно депутата за фактом колабораційної діяльності.
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