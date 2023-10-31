Депутата районної ради з Херсонщини судитимуть за роботу на окупантів

Депутат Каховської районної ради під час тимчасової окупації Херсонщини добровільно почав працювати на російських загарбників.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідством установлено, що обвинувачений під час тимчасової окупації добровільно обійняв посаду так званого "начальника отдела организации, регулирования рыболовства Департамента рыболовства и аквакультуры Министерства сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области".

На псевдопосаді чоловік виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції", - йдеться в повідомленні.

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Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно депутата за фактом колабораційної діяльності.