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Новини Агресія Росії проти України
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Депутата районної ради з Херсонщини судитимуть за роботу на окупантів

суд

Депутат Каховської районної ради під час тимчасової окупації Херсонщини добровільно почав працювати на російських загарбників.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідством установлено, що обвинувачений під час тимчасової окупації добровільно обійняв посаду так званого "начальника отдела организации, регулирования рыболовства Департамента рыболовства и аквакультуры Министерства сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области".

На псевдопосаді чоловік виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції", - йдеться в повідомленні.

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Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно депутата  за фактом колабораційної діяльності.

Автор: 

прокуратура (3700) колабораціонізм (1170) Херсонська область (5871)


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де прізвище, партія, округ та скільки за нього проголосували? а так звичайне шоу для овець.
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31.10.2023 12:59 Відповісти
Про партію до якої належить цей депутат тихенько промовчали
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31.10.2023 13:10 Відповісти
Після "щирого каяття та співпраці зі слідством" відбудеться легким переляком та якимось домашнім арештом. А якщо добре занесе, то ще й виправдають.
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31.10.2023 14:03 Відповісти
Я навіть не помилюся коли скажу точно, що той депутат був або від "слуг", або від ОПЗЖ чи осколків від цієжї партії.
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31.10.2023 17:53 Відповісти
 
 