Уламками збитого "шахеда" пошкоджено залізничну контактну мережу на Кіровоградщині
У Кропивницькому районі було пошкоджено залізничну контактну мережу уламками збитого російського дрона.
Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.
"Кіровоградщина пережила найдовшу тривогу за всю велику війну.
Уламками збитого над Кропивницьким районом дрона пошкоджено залізничну контактну мережу. Обійшлося без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури. Ремонтна бригада оперативно полагодила пошкоджену ділянку", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Tetiana Koliesnikova
показати весь коментар01.11.2023 11:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Влад Кашин
показати весь коментар01.11.2023 20:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль