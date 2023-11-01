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Новини Війна
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Уламками збитого "шахеда" пошкоджено залізничну контактну мережу на Кіровоградщині

дрони,шахед

У Кропивницькому районі було пошкоджено залізничну контактну мережу уламками збитого російського дрона.

Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.

"Кіровоградщина пережила найдовшу тривогу за всю велику війну.

Уламками збитого над Кропивницьким районом дрона пошкоджено залізничну контактну мережу. Обійшлося без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури. Ремонтна бригада оперативно полагодила пошкоджену ділянку", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (29082) Кіровоградська область (581)


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В Україні е Кіровоград? Хіба це місто не має іншої назви?
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01.11.2023 11:36 Відповісти
Кіровоград був п"ятим найменуванням міста,Кропивницький- шостим,але область поки що залишається Кіровоградська
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01.11.2023 20:44 Відповісти
 
 