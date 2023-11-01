Уламками збитого "шахеда" пошкоджено залізничну контактну мережу на Кіровоградщині

У Кропивницькому районі було пошкоджено залізничну контактну мережу уламками збитого російського дрона.

Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.

"Кіровоградщина пережила найдовшу тривогу за всю велику війну.



Уламками збитого над Кропивницьким районом дрона пошкоджено залізничну контактну мережу. Обійшлося без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури. Ремонтна бригада оперативно полагодила пошкоджену ділянку", - йдеться в повідомленні.

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