КНДР планує закрити понад 10 своїх посольств по всьому світу, - Reuters
Північна Корея вирішила закрити понад десять своїх посольств по всьому світу, зокрема в Іспанії, Гонконгу та низці африканських країн.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Минулого тижня посли КНДР здійснили "прощальні" візити до лідерів Анголи та Уганди, а місцеві ЗМІ в обох африканських країнах повідомили про закриття посольств Північної Кореї у цих країнах. Ангола та Уганда підтримують дружні зв’язки з Північною Кореєю з 1970-х років, підтримували військову співпрацю.
Північна Корея також закриє своє посольство в Іспанії, а її місія в Італії займатиметься справами в сусідній країні.
"Закриття посольств створило основу для того, що могло стати однією із найбільших змін зовнішньої політики країни за останні десятиліття, яка матиме наслідки для дипломатичної взаємодії, гуманітарної роботи в ізольованій країні, а також здатності генерувати незаконні доходи"", - заявив засновник орієнтованого на Північну Корею сайту NK Pro Чад О' Керролл.
За його словами, понад десять дипмісій КНДР можуть бути закриті, ймовірно, через міжнародні санкції, тенденцію до відсторонення Пхеньяна від глобального співробітництва та ймовірне ослаблення економіки Північної Кореї.
У міністерство об’єднання Південної Кореї, яке займається міжкорейськими справами, заявили, що вихід відображає вплив міжнародних санкцій, спрямованих на обмеження фінансування ядерної та ракетної програм Північної Кореї.
"Це може бути ознакою важкої економічної ситуації в Північній Кореї, де важко підтримувати навіть мінімальні дипломатичні відносини з традиційно дружніми країнами", - наголосили у міністерстві.
Північна Корея підтримує офіційні відносини зі 159 країнами, але до припинення роботи в Анголі та Уганді мала 53 дипломатичні місії за кордоном, включно з трьома консульствами й трьома представництвами.
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Судячи з реакції т.з. "цивілізованого світу" на події в Україні, а тепер і в Ізраїлі, цей т.з. "цивілізований світ" не готовий навіть до однієї повномасштабної війни. Тож висновок "осі зла" цілком логічний: треба розпочати декілька війн одночасно, тоді т.з. "цивілізований світ" стане взагалі безпомічним. Звідси ж і заяви бульби про "коридор" (який де-факто не потрібен), і заяви КНР про "нєотвратімость возвращєнія Тайваня в родную кітайскую гавань", і ось це згортання дипприсутності КНДР. Звір згуртовується для стрибка.
Русня нас 5 років війною лякала, аж так, що "усталі" та обрали зєлю-міротворца.
жоден! жоден із цих диктаторів-утирків типу пу, кіма, сі та аятол не хоче Великої, а тим більше термоядерної, війни.
надто ******* вони своє розкішне життя
враховуючи,
що корейцям заборонено виїзд за кордон?