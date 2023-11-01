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КНДР планує закрити понад 10 своїх посольств по всьому світу, - Reuters

кндр

Північна Корея вирішила закрити понад десять своїх посольств по всьому світу, зокрема в Іспанії, Гонконгу та низці африканських країн.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Минулого тижня посли КНДР здійснили "прощальні" візити до лідерів Анголи та Уганди, а місцеві ЗМІ в обох африканських країнах повідомили про закриття посольств Північної Кореї у цих країнах. Ангола та Уганда підтримують дружні зв’язки з Північною Кореєю з 1970-х років, підтримували військову співпрацю.

Північна Корея також закриє своє посольство в Іспанії, а її місія в Італії займатиметься справами в сусідній країні.

"Закриття посольств створило основу для того, що могло стати однією із найбільших змін зовнішньої політики країни за останні десятиліття, яка матиме наслідки для дипломатичної взаємодії, гуманітарної роботи в ізольованій країні, а також здатності генерувати незаконні доходи"", - заявив засновник орієнтованого на Північну Корею сайту NK Pro Чад О' Керролл.

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За його словами, понад десять дипмісій КНДР можуть бути закриті, ймовірно, через міжнародні санкції, тенденцію до відсторонення Пхеньяна від глобального співробітництва та ймовірне ослаблення економіки Північної Кореї.

У міністерство об’єднання Південної Кореї, яке займається міжкорейськими справами, заявили, що вихід відображає вплив міжнародних санкцій, спрямованих на обмеження фінансування ядерної та ракетної програм Північної Кореї.

"Це може бути ознакою важкої економічної ситуації в Північній Кореї, де важко підтримувати навіть мінімальні дипломатичні відносини з традиційно дружніми країнами", - наголосили у міністерстві.

Північна Корея підтримує офіційні відносини зі 159 країнами, але до припинення роботи в Анголі та Уганді мала 53 дипломатичні місії за кордоном, включно з трьома консульствами й трьома представництвами.

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Автор: 

КНДР (1250) посольство (947)


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Топ коментарі
+9
З Південною Кореєю.
Судячи з реакції т.з. "цивілізованого світу" на події в Україні, а тепер і в Ізраїлі, цей т.з. "цивілізований світ" не готовий навіть до однієї повномасштабної війни. Тож висновок "осі зла" цілком логічний: треба розпочати декілька війн одночасно, тоді т.з. "цивілізований світ" стане взагалі безпомічним. Звідси ж і заяви бульби про "коридор" (який де-факто не потрібен), і заяви КНР про "нєотвратімость возвращєнія Тайваня в родную кітайскую гавань", і ось це згортання дипприсутності КНДР. Звір згуртовується для стрибка.
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01.11.2023 10:39 Відповісти
+3
Воевать собрались. Ручная собачка Китая.
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01.11.2023 10:10 Відповісти
+2
Вже нема грошей на сексологів і кінологів.
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01.11.2023 10:23 Відповісти
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Воевать собрались. Ручная собачка Китая.
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01.11.2023 10:10 Відповісти
З Анголою чи з Угандою?
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01.11.2023 10:26 Відповісти
З Південною Кореєю.
Судячи з реакції т.з. "цивілізованого світу" на події в Україні, а тепер і в Ізраїлі, цей т.з. "цивілізований світ" не готовий навіть до однієї повномасштабної війни. Тож висновок "осі зла" цілком логічний: треба розпочати декілька війн одночасно, тоді т.з. "цивілізований світ" стане взагалі безпомічним. Звідси ж і заяви бульби про "коридор" (який де-факто не потрібен), і заяви КНР про "нєотвратімость возвращєнія Тайваня в родную кітайскую гавань", і ось це згортання дипприсутності КНДР. Звір згуртовується для стрибка.
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01.11.2023 10:39 Відповісти
папірцями і гаслами, про озабочєнності "цивілізованого світу",проти зброї тиранів не попреш.
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01.11.2023 10:44 Відповісти
Незрозуміло тільки як повʼязана Ангола і Уганда з Південною Кореєю, що такі висновки 😁 Вони завжди в стадії "ми вже зібрались, тільки ось-ось" - в цьому вся суть їх існування. Як тільки вони нападуть, суть їх існування швидко зникне разом із ними самими.
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01.11.2023 10:44 Відповісти
Думаєте, це цікавить КНР? Хто тримає ізольовану з усіх боків КНДР на плаву стільки років?
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01.11.2023 10:55 Відповісти
Звісно це цікавить КНР - лякати світ чимось, що ось-ось станеться, але ні в якому разі не допускати, щоб це сталося, бо лякалку тоді доведеться відрізати.
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01.11.2023 11:27 Відповісти
КНР може вирішити, що поцієнт вже достатньо наляканий, можна починати операцію.
Русня нас 5 років війною лякала, аж так, що "усталі" та обрали зєлю-міротворца.
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01.11.2023 11:30 Відповісти
КНР слава богу не в курсі навіть з якого весла треба розпочинати морські операції)
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01.11.2023 11:33 Відповісти
Si vis pacem, para bellum. Кращого поки не придумали.
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01.11.2023 11:34 Відповісти
А звір, що згуртовується для стрибка, в народі зветься paper tiger.
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01.11.2023 11:31 Відповісти
Про напад рф нас попереджали ще за півроку, а дехто кричав про нагнітання.
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01.11.2023 11:33 Відповісти
Ми не Тайвань, не Ізраіль і не Південна Корея, за нас не вписуються АУГ.
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01.11.2023 11:34 Відповісти
ні, перемагати у світовому чемпіонаті з футболу 😂


жоден! жоден із цих диктаторів-утирків типу пу, кіма, сі та аятол не хоче Великої, а тим більше термоядерної, війни.
надто ******* вони своє розкішне життя
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01.11.2023 12:02 Відповісти
Вже нема грошей на сексологів і кінологів.
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01.11.2023 10:23 Відповісти
Це і є головною причиною закриття. Пропали лишні гроші. Китай не хоче давати їм гроші на їхні витребеньки
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01.11.2023 12:25 Відповісти
Чим займалися ці посольства,

враховуючи,

що корейцям заборонено виїзд за кордон?
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01.11.2023 10:29 Відповісти
Це ж не консульства.
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01.11.2023 10:41 Відповісти
шпигували. просто кіму в черговий раз принесли розвідувальний рапорт по ситуації в Уганді і Анголі, він його в черговий раз читає і в голові крутиться: "нахір я за цією Анголою шпигую, я навіть в душі не іпу де вона знаходиться???".
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01.11.2023 10:41 Відповісти
дєнєг нєт, дєржітєсь. Свого роду Північна Корея,як острів Північні Сантінели.
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01.11.2023 10:40 Відповісти
Це повинно було звучати так - БІЙТЕСЯ ПІНДОСИ!!!!!!
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01.11.2023 12:09 Відповісти
Чи є ті посольства чи нема все одно,корисність ноль.
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01.11.2023 13:29 Відповісти
 
 