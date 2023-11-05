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Окупанти здійснили 15 обстрілів Сумщини - зафіксовано 46 вибухів, - ОВА

область,сумська

Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Середино-Будська, Есманська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Сумська ОВА. 

У повідомленні зазначається: "Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (9 вибухів) та РСЗВ (9 вибухів).

Дружбівська громада: зафіксовано 11 вибухів з артилерії та 1 вибух з міномету.

Есманська громада: здійснено мінометний області (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (1 вибух).

Краснопільська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

Юнаківська громада: здійснено скидання з БпЛА ВОГ (4 вибухи)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 3 листопада росіяни 24 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 116 вибухів, - ОВА

Автор: 

обстріл (29262) Сумська область (3892)


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