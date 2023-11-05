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Колишній командувач ССО Хоренко: Про що я можу жалкувати - так тільки про те, що я не завершив спланованих операцій. ВIДЕО

Нещодавно звільнений з посади командувача ССО генерал Віктор Хоренко називає сенсом свого життя помсту ворогам України та шкодує лише про те, що не завершив спланованих операцій.

Про це йдеться у дописі на телеграм-каналі Сил спеціальних операцій ЗС України "7 тез бойового генерала Віктора Хоренка", повідомляє Цензор.НЕТ.

Наведено такі тези Хоренка: 

1. Є багато непоганих керівників в кабінетах. Але військами з кабінетів не командують. Не командують без досвіду.
2. Щоб зрозуміти, як долати ворога - треба вбити принаймні одного особисто. Я вбив багатьох.
3. Основна моя мета - боротися з ворогами України. Я не знаю чи ви почуєте щось про мою боротьбу, адже я ніколи не робив цього показово. Та я боротимуся.
4.Я не публічний, в політику не граю. Сенс мого життя - помста ворогам України.
5. Головне для мене - бути чесним. Я завжди був чесним і відкритим перед своїми військовослужбовцями. Це основне - вміти висловлювати одне одному власну думку, вміти дослухатися.
6. Про що я можу жалкувати - так тільки про те, що я не завершив спланованих операцій, не підтримав тих, хто на мене сподівався. Та це залежить не від мене, хоча я не можу не відчувати відповідальності за своїх людей.
7. Важко будучи вожаком покидати свою зграю. Та вовк може полювати і наодинці. Головне, що завжди є на кого, ворогів у нас вистачає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умєров про звільнення командувача ССО Хоренка: Він зараз потрібний на "певному напрямку"

ССО (525) ЗСУ (7676) Хоренко Віктор (12)


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Топ коментарі
+69
Так зелені чмошники і є вороги України, там патріотів немає.
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05.11.2023 19:54 Відповісти
+69
Хоренко - бойовий генерал і людина честі.
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05.11.2023 19:55 Відповісти
+48
Lida Sha

@LidaSharko

Нова стаття The New York Times Офіцери армії США, які співпрацювали з генералом Віктором Хоренком, були здивовані новиною про його усунення та описали стосунки з ним як ефективні. Такого ви дійсно не почуєте на марафоні. Ось для чого потрібна свобода слова та вільні медіа.
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05.11.2023 20:01 Відповісти
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Не переймайтеся, пане генерале.

блаЗЄнські після 2019р. злили кацапам всі таємні операції, які планувалися при Порошенкові. Причому гинули наші командос.

(а було ж при Порошенкові: підривали "моторол" в ліфтах, посилали до пекла "ґіві", вивозили "цемахів".

Прийшли блаЗЄні і все злили. Навіть "ваґнерівців", що потім відрізували голови нашим полоненим.

Але для 73% ідіотів все це несуттєве.
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05.11.2023 20:31 Відповісти
Не так страшні російські воші як українські гниди!
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05.11.2023 20:36 Відповісти
ОПа зупинила ці операції. Як і по "вагнерівцям".
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05.11.2023 20:36 Відповісти
Всі проблеми України, це урод і завгосп Єрмак і він все буде робить щоб Україна капітулювала. Чого така падаль керує Україною. Прибрав Хоренка, бо він є загрозою для раші. А на черзі генерал Залужний, но якщо Президент, відправить головнокомандувача у відставку, це може погано закінчиться для України. Я президента поважав, но я помилився, він є тінь Єрмака. Вони докеруються до того що прийде на Банкову армійська бригада і винесуть Єрмаків і йому подібних.
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05.11.2023 20:46 Відповісти
поважав пісюніста? у тебе клепка була в голові у 19 році, коли пішов на вибори? оце ти один з 73%, які й привели рашистську навалу в Україну, це ви, гниди, розвалюєте з дєрьмаком нашу Україну, це ви посадили Червинського в буцигарню, це ви прибрали Хоренка, це ви здали Чонгар, Херсон, Енергодар, це на вас смерті українців. сукі зелені. СлаваЗСУ!
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05.11.2023 21:10 Відповісти
Поважав отого Тарапуньку? Який створював образ українця ідіота на ТБ?
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05.11.2023 23:31 Відповісти
"Я президента поважав". А почему с маленькой буквы? Что за панибратство? А вообще, из-за таких "поважателей", тварей тупорылых, наша страна и оказалась в таком положении. Вы хотели как лучше? Для кого? Вот и я желаю вам всем, вместе с вашим кумиром из дешевого шапито, всего того хорошего, что получил народ в результате вашего "волеизъявления". Чтобы вы остались без жилья, без средств к существованию, чтобы теряли своих близких. А что? Вы ведь хотели по приколу? Вот вам и прикол. Одно плохо, что вместе с вами, идиотами с Г+Г в голове вместо мозгов, "прикалываются" и адекватные.
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06.11.2023 06:52 Відповісти
Добре що визнали помилку.
Не багато в Україні людей вміють визнавати свої помилки.
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06.11.2023 17:50 Відповісти
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05.11.2023 20:48 Відповісти
оп кинув пробний камінь в ЗСУ подивитись як відреагують українці (інтернет їм до сраки),якщо пройде слідуючий буде Залужний
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05.11.2023 20:55 Відповісти
Pandamonium

@RudijLis

П'ять днів тому генерал-майор Хоренко дав своє перше і останнє на посаді інтерв'ю, де розповів про вдалі операції ССО, які приписував собі Буданов. Мова йде і про Азовсталь, і про Крим і про звільнення острова Зміїний. Можливо, це і є причина звільнення
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05.11.2023 21:11 Відповісти
Цікаве фото: Зеленський і звільнений Хоренко 29 липня на Донеччині.

Це фото нагадує мені сцену з фільму про мафіозні розбірки. Таке враження, що єрмак, з удавкою, хоче скочити з заду і почати душити. Питання кого?

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05.11.2023 21:15 Відповісти
Хоренко -Вові , не забирай в мене вже навчених на заплановані спецоперації підрозділів , а Вова - СИРСЬКОМУ ТРЕБА !
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05.11.2023 22:13 Відповісти
час масового заходу ботів 5 січня 2023 р
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05.11.2023 23:08 Відповісти
Ти бач шо робе ця хрипата зелена поганка!
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05.11.2023 21:19 Відповісти
у таких маленьких недоучів , якщо відібрати те, чим вони зазвіздилися - біда! А якщо ще рядом не менші ніж його Кумир АБ(Алан Борисівна)
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05.11.2023 22:15 Відповісти
Не верю в случайности
Статья в Time - удар по имиджу и репутации президента
Он сделает все ,чтобы перевести внимание укнаинцев от своей персоны
И начинаются события одно похлеще другого
Отстранили ХОРЕНКО - скандал
Жовква пукнул - скандал
И наконец прилетело в 128 бригаду
И сегодня почти не говорят о позорной статье в Time
Ну что тут скажешь - они НЕЛОХИ!
Стрелки они переводят мастерски!
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05.11.2023 21:36 Відповісти
Це переведення вже триває 4 роки, один зашквар перебивається іншими.
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06.11.2023 02:51 Відповісти
Основна моя мета - боротися з ворогами України

Моя також. Тому ми з вами не друзі.
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05.11.2023 21:44 Відповісти
Якось не зрозуміло!!!!
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05.11.2023 21:52 Відповісти
Тримайся генерале!!! Ми в тебе віримо!!!
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05.11.2023 21:47 Відповісти
Хтось збирає гроші на тепловізори і дрони- добре!
***** треба почати збір коштів на приватних детективів, щоб зрозуміти , вскрити і по перше поставити крапку на вагнерівцям ( хто дзвонив і хто прикривав) 2. Нарешті дознатися хто розміновував Чонгар і не підірвав мости. 3. Всю інфу про ОПу. Хто з ким спить листується підпорядковується.
Надіятися на укр судову систему неможливо.
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05.11.2023 21:52 Відповісти
Якої вам крапки по вагнерівцям (якщо ви про справу з літаком) не вистачає, коли найвеличніший прямим текстом зізнався в інтервью, що він сам дзвонив до Лукашенка
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06.11.2023 00:49 Відповісти
Сайт Служби зовнішньої розвідки України, вкладка новини https://szru.gov.ua/news-media/news?page=1 . Як думаєте хто основний ньюзмейкер?))) А те що голова СЗР Литвиненко закінчив Інститут криптографії, зв'язку і інформатики Академії ФСК(Федеральна служба контррозвідки) РФ!!! як вам таке?🤬
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05.11.2023 21:57 Відповісти
Хоренка звільнили раптово, щоб не дати завершити всі заплановані операції ССО.
І зрив запланованих операцій здійснено новопризначеним міністром оборони України Умєровим.
Якщо попередній міністр відомий, як махровий корупціонер зі своїми яйцями по 17, то новопризначений міністр вже став відомим зривом запланованих операцій ССО.
Це що: некомпетентність нового міністра чи його свідома шкода безпеці держави?
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05.11.2023 22:00 Відповісти
Уточнення про яйця. Не кажіть яйця по 17 (інфляція і ціни швидко ростуть), на час поставок накрутка на кожному яйці була 10гр.). Кажіть - вкрали з кожного яйця 10гр. Чому 10? Щоб було легко ділити крадене.
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05.11.2023 22:22 Відповісти
Яйця тоді були по 5. Потім навіть впали до 3 грн. І це вроздріб!
Оптова ціна могла бути взагалі 1 грн за шт.! А не 17.
Вони і зараз в роздріб по 4 грн, не зважаючи ні на яку інфляцію.
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05.11.2023 22:43 Відповісти
Які бізнесові "генії". Так шахраї вже в тюрмі (повішені?), чи в Abu Dhabi шейхами пристроїлись?
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05.11.2023 22:54 Відповісти
Єрмак і Зе , люті вороги нашої країни 😡
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05.11.2023 22:31 Відповісти
Тому й зняли бо занадто вдалих операцій + типо "макнули" Залужного хто тут головний..... типа поведінка людей з комплексом "янєлох".
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05.11.2023 22:33 Відповісти
Сьома теза бойового генерала Хоренка - прозоре послання ОПі і особисто Єрмаку.
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05.11.2023 22:42 Відповісти
витівки Алли Борисівни
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05.11.2023 23:13 Відповісти
Що за хвойда?
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05.11.2023 23:40 Відповісти
А.Б. - Андрій Борисович Єрмак "собствєнной пєрсоной". Погоняло - Алла Борисівна.
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06.11.2023 13:13 Відповісти
Керівництво країни сприяє арештам патріотів, звільненням патріотів з військових посад, корупції і веде Україну до поразки.

Гниди залізли в український кожух.
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05.11.2023 23:17 Відповісти
Генерал Марченко, оборона Миколаєва ( кримінальна справа), генерал Павловський ( кримінальна справа), генерал Кривоніс, організація оборони аеропорту Жуляни,

( кримінальна справа ), Антоненко ( ССО ЗСУ, Кримінальна справа),

Підполковник Червінський, ССО України ( кримінальна справа, увязнений), Генерал Хоренко - організатор ССО України, звільнений.
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05.11.2023 23:38 Відповісти
А ви думали що рашисти не дійшли до Києва? Так вони звідти і не виходили. Про що це свідчить?

Генерал Марченко, оборона Миколаєва ( кримінальна справа), генерал Павловський ( кримінальна справа), генерал Кривоніс, організація оборони аеропорту Жуляни,

( кримінальна справа ), Антоненко ( ССО ЗСУ, Кримінальна справа),

Підполковник Червінський, ССО України ( кримінальна справа, увязнений), Генерал Хоренко - організатор ССО України, звільнений.
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05.11.2023 23:37 Відповісти
Слів нема, людина яка хотіла щось зробити і не використовувати своїх людей як гарматне м'ясо заради захцянок вищого керівництва звільнена. Що дальше панове генерали ?
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05.11.2023 23:42 Відповісти
Зе.... курва, ти що сліпий ? Якого х..ра люди з твого оточення працюють на рашу? Чи ти чекаєш того коли ЗСУ піднімуться і винесуть вас наХ..й на вилах.? Ну тоді не чувайся.
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05.11.2023 23:50 Відповісти
Та не сліпий він, а залежний. Від теплої ванни, від оплесків і обожнювання, від власної неспроможності до чоловічих вчинків, від власного невігластва. Все це йому забезпечує оточення, підсунене вчасно рашинським ФСБ. Браво, патрушев, ти виправдав довіру плешивого фюрера!
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06.11.2023 13:21 Відповісти
Такими генералами-профессионалами не разбрасываются! 😡
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05.11.2023 23:51 Відповісти
Кто то пилит на закупках продовольствия для армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто то заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то за три дня до наложения РНБО санкций на прихвостней Януковича, а именно на фирму Медведчука и жены Кушнира (Киевгорстрой) с главой ОПЗЖ столицы Столара предупреждает и дает возможность перепаковать и перерегистрировать 2 самолёта Медведчука и один Кушнира-Столара, и в это же время бизнес партнёр Ермака Колюбаев начинает заходить в долю Медведчука в застройщике Энсо (Медведчук-Столар), в строительные фонды Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп"). Ермак отжал долю Медведчука, которая должна была пойти государству? Самолеты улетели а теперь и мерседес Медведчука который был под арестом тоже исчез.... Выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича. А вот например главный столичный ОПЗЖшник и один из проводников русского мира в столице (переименовались в Видновлення Украины) Столар, который является действующим депутатом и проживает 10 месяцев в году в Монако, а почему бы и нет? Ввидно на лазурном берегу лучше, по этому Столар решил продать свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://www.olx.ua/d/obyavlenie/villa-klassa-lyuks-u-ozera-IDOXrgm.html?reason=observed_ad ), у них войны нету, у них тут распилы на дорогах, на закупках для МО, одели форму милитари, на конвейере видосики для незламних, и воровство как будто завтра не наступит, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако.
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06.11.2023 02:25 Відповісти
Зєля, йуда-дермак тебе, вередливого-закомплексованого дурника-нарциса, доконає і спокійно втече на Мокшу
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06.11.2023 05:27 Відповісти
Паскудний зещур регулярно ставить "палки в колеса" військовим.
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06.11.2023 05:38 Відповісти
"Та вовк може полювати і наодинці"...не думаю генерале, що Ви лишитесь на одинці. До вожака підтягнуться і інші члени зграї. "...головне є на кого, ворогів у нас вистачає"-це має бути щось на подобі девізу. Успіхів у полюванні...
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06.11.2023 06:05 Відповісти
Наведені тези -- це характерні риси людей, яких екзистенціально ненавидить підле й злодюжне зелене кодло.
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06.11.2023 08:32 Відповісти
кому-то что-то сказал про начальство, или настучали. обычная история, смердит за версту.
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06.11.2023 09:15 Відповісти
А де подівалися смітуни, вже час чи можна ще почекати. Зебіли з вами небезпечно жити в одній Країні, від вас люди вмирають
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06.11.2023 09:23 Відповісти
Як же гидко, коли уклоністи командують бойовими генералами. Але мудрий наріт має терпіти, бо сам вибирав.
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06.11.2023 10:53 Відповісти
Моя повага, пане генерале! Удачі в полюванні і Божого захисту.
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06.11.2023 13:26 Відповісти
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