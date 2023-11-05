Колишній командувач ССО Хоренко: Про що я можу жалкувати - так тільки про те, що я не завершив спланованих операцій. ВIДЕО

Нещодавно звільнений з посади командувача ССО генерал Віктор Хоренко називає сенсом свого життя помсту ворогам України та шкодує лише про те, що не завершив спланованих операцій.

Про це йдеться у дописі на телеграм-каналі Сил спеціальних операцій ЗС України "7 тез бойового генерала Віктора Хоренка", повідомляє Цензор.НЕТ.

Наведено такі тези Хоренка:

1. Є багато непоганих керівників в кабінетах. Але військами з кабінетів не командують. Не командують без досвіду.

2. Щоб зрозуміти, як долати ворога - треба вбити принаймні одного особисто. Я вбив багатьох.

3. Основна моя мета - боротися з ворогами України. Я не знаю чи ви почуєте щось про мою боротьбу, адже я ніколи не робив цього показово. Та я боротимуся.

4.Я не публічний, в політику не граю. Сенс мого життя - помста ворогам України.

5. Головне для мене - бути чесним. Я завжди був чесним і відкритим перед своїми військовослужбовцями. Це основне - вміти висловлювати одне одному власну думку, вміти дослухатися.

6. Про що я можу жалкувати - так тільки про те, що я не завершив спланованих операцій, не підтримав тих, хто на мене сподівався. Та це залежить не від мене, хоча я не можу не відчувати відповідальності за своїх людей.

7. Важко будучи вожаком покидати свою зграю. Та вовк може полювати і наодинці. Головне, що завжди є на кого, ворогів у нас вистачає.

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