Колишній командувач ССО Хоренко: Про що я можу жалкувати - так тільки про те, що я не завершив спланованих операцій. ВIДЕО
Нещодавно звільнений з посади командувача ССО генерал Віктор Хоренко називає сенсом свого життя помсту ворогам України та шкодує лише про те, що не завершив спланованих операцій.
Про це йдеться у дописі на телеграм-каналі Сил спеціальних операцій ЗС України "7 тез бойового генерала Віктора Хоренка", повідомляє Цензор.НЕТ.
Наведено такі тези Хоренка:
1. Є багато непоганих керівників в кабінетах. Але військами з кабінетів не командують. Не командують без досвіду.
2. Щоб зрозуміти, як долати ворога - треба вбити принаймні одного особисто. Я вбив багатьох.
3. Основна моя мета - боротися з ворогами України. Я не знаю чи ви почуєте щось про мою боротьбу, адже я ніколи не робив цього показово. Та я боротимуся.
4.Я не публічний, в політику не граю. Сенс мого життя - помста ворогам України.
5. Головне для мене - бути чесним. Я завжди був чесним і відкритим перед своїми військовослужбовцями. Це основне - вміти висловлювати одне одному власну думку, вміти дослухатися.
6. Про що я можу жалкувати - так тільки про те, що я не завершив спланованих операцій, не підтримав тих, хто на мене сподівався. Та це залежить не від мене, хоча я не можу не відчувати відповідальності за своїх людей.
7. Важко будучи вожаком покидати свою зграю. Та вовк може полювати і наодинці. Головне, що завжди є на кого, ворогів у нас вистачає.
Будь ласка, зачекайте...
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блаЗЄнські після 2019р. злили кацапам всі таємні операції, які планувалися при Порошенкові. Причому гинули наші командос.
(а було ж при Порошенкові: підривали "моторол" в ліфтах, посилали до пекла "ґіві", вивозили "цемахів".
Прийшли блаЗЄні і все злили. Навіть "ваґнерівців", що потім відрізували голови нашим полоненим.
Але для 73% ідіотів все це несуттєве.
Не багато в Україні людей вміють визнавати свої помилки.
@RudijLis
П'ять днів тому генерал-майор Хоренко дав своє перше і останнє на посаді інтерв'ю, де розповів про вдалі операції ССО, які приписував собі Буданов. Мова йде і про Азовсталь, і про Крим і про звільнення острова Зміїний. Можливо, це і є причина звільнення
Це фото нагадує мені сцену з фільму про мафіозні розбірки. Таке враження, що єрмак, з удавкою, хоче скочити з заду і почати душити. Питання кого?
Статья в Time - удар по имиджу и репутации президента
Он сделает все ,чтобы перевести внимание укнаинцев от своей персоны
И начинаются события одно похлеще другого
Отстранили ХОРЕНКО - скандал
Жовква пукнул - скандал
И наконец прилетело в 128 бригаду
И сегодня почти не говорят о позорной статье в Time
Ну что тут скажешь - они НЕЛОХИ!
Стрелки они переводят мастерски!
Моя також. Тому ми з вами не друзі.
***** треба почати збір коштів на приватних детективів, щоб зрозуміти , вскрити і по перше поставити крапку на вагнерівцям ( хто дзвонив і хто прикривав) 2. Нарешті дознатися хто розміновував Чонгар і не підірвав мости. 3. Всю інфу про ОПу. Хто з ким спить листується підпорядковується.
Надіятися на укр судову систему неможливо.
І зрив запланованих операцій здійснено новопризначеним міністром оборони України Умєровим.
Якщо попередній міністр відомий, як махровий корупціонер зі своїми яйцями по 17, то новопризначений міністр вже став відомим зривом запланованих операцій ССО.
Це що: некомпетентність нового міністра чи його свідома шкода безпеці держави?
Оптова ціна могла бути взагалі 1 грн за шт.! А не 17.
Вони і зараз в роздріб по 4 грн, не зважаючи ні на яку інфляцію.
Гниди залізли в український кожух.
( кримінальна справа ), Антоненко ( ССО ЗСУ, Кримінальна справа),
Підполковник Червінський, ССО України ( кримінальна справа, увязнений), Генерал Хоренко - організатор ССО України, звільнений.
Генерал Марченко, оборона Миколаєва ( кримінальна справа), генерал Павловський ( кримінальна справа), генерал Кривоніс, організація оборони аеропорту Жуляни,
( кримінальна справа ), Антоненко ( ССО ЗСУ, Кримінальна справа),
Підполковник Червінський, ССО України ( кримінальна справа, увязнений), Генерал Хоренко - організатор ССО України, звільнений.