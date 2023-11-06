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Новини Війна
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У росії зріс рівень інфляції. Це призведе до збільшення витрат на фінансування війни в Україні, - британська розвідка

кремль

Влада рф не збирається витрачати кошти на соціальне забезпечення громадян, а й надалі орієнтується на ведення війни. Через значне збільшення витрат на оборону, "російська економіка, ймовірно, перебуває під загрозою перегріву".

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

У вересні 2023 року інфляція в Росії зросла до 6% порівняно з 5,3% у серпні 2023 року. Це було зумовлено зростанням споживчих цін, зокрема на продукти харчування і паливо. Вища інфляція  майже напевно призведе до збільшення витрат на фінансування війни в Україні.

"Це з високою ймовірністю забезпечить збереження інфляції в Росії у 2024 році вище цільового рівня у 4 відсотки. Тривала висока інфляція, ймовірно, зменшить реальні державні витрати, особливо в таких сферах, як соціальне забезпечення, де витрати зростають нижче рівня інфляції. Це ще раз ілюструє переорієнтацію російської економіки передусім на розпалювання війни", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Велика Британія (5663) росія (66125) економіка (935) зовнішня розвідка (479)


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Топ коментарі
+4
КаZапам головне, щоб воТка була доступна, все інше їм до одного місця.
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06.11.2023 11:58 Відповісти
+4
ракоцапи зараз на гробові гуляють цілими дєрєвнями, їх все влаштовує.
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06.11.2023 12:04 Відповісти
+4
дурні балачки..Можливо в мегаполісах,та великих містах,це ще відчується...а ось цьому народонасєлєнію --і похєр і нахєр.
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06.11.2023 12:05 Відповісти
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КаZапам головне, щоб воТка була доступна, все інше їм до одного місця.
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06.11.2023 11:58 Відповісти
не збирається витрачати кошти на соціальне забезпечення громадян
Як це не збирається? А ПВК нащо?
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06.11.2023 12:00 Відповісти
ракоцапи зараз на гробові гуляють цілими дєрєвнями, їх все влаштовує.
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06.11.2023 12:04 Відповісти
Переважаюча більшість ракоцапів ніяких гробових і не побачить ніколи, бо їх не визнають загиблими.
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06.11.2023 12:08 Відповісти
дурні балачки..Можливо в мегаполісах,та великих містах,це ще відчується...а ось цьому народонасєлєнію --і похєр і нахєр.
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06.11.2023 12:05 Відповісти
Ось це народонаселення, про яке ви кажете - це три алкаша в напівзакинутому селі, яких нема сенсу навіть згадувати - вони взагалі ніхто і всім глубоко на них по барабану. Згадувати цих трьох алкашів якраз і є дурні балачки.
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06.11.2023 12:11 Відповісти
Це приведе до того, що холопи менше їстимуть, а бабки путін і далі зливатиме на війну
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06.11.2023 12:06 Відповісти
На короткочасному проміжку ви абсолютно праві. А на довгостроковому проміжку цей процес веде до згортання проваленого проекту "РФ".
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06.11.2023 12:17 Відповісти
Заспокойся. Не роби істерики. На Цензорі опублікували те що дала британська розвідка. Це вона рахує "кацапські бабки".
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06.11.2023 12:33 Відповісти
це може якихось європейців така новина занепокоїла б... а на росії всім абсолютно начхати.... аби путін був живий та горілка була доступна...
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06.11.2023 12:08 Відповісти
Совок мав набагато масштабнішу економіку і більшості совкєтів теж загалом було "начхати" на вторгнення совку в Афганістан. Так і прочхали свою державу, з рашкою абсолютно теж саме вийде.
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06.11.2023 12:14 Відповісти
И что?
Это как в анекдоте:
- Папа, теперь ты будешь меньше пить?- Нет, вы будете меньше кушать.
Вот и всё.
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06.11.2023 12:14 Відповісти
Совкєтія теж розраховувала на це "і що", коли в Афган лізла. Доіщокалась.
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06.11.2023 12:15 Відповісти
Яка різниця, що там у них з інфляцією, тут своє треба будувати, вони якось вправляются вже другий рік і все там добре у них, доходи від продажу нафти бють всі рекорди, бюджет в профіциті, а ми в задниці, якщо допомога припиниться - хана.
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06.11.2023 12:37 Відповісти
в британской разведке работают британские учёные.
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06.11.2023 12:38 Відповісти
У нас також інфляція. А держстат як завжди бреше
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06.11.2023 12:40 Відповісти
 
 