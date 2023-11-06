У росії зріс рівень інфляції. Це призведе до збільшення витрат на фінансування війни в Україні, - британська розвідка
Влада рф не збирається витрачати кошти на соціальне забезпечення громадян, а й надалі орієнтується на ведення війни. Через значне збільшення витрат на оборону, "російська економіка, ймовірно, перебуває під загрозою перегріву".
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
У вересні 2023 року інфляція в Росії зросла до 6% порівняно з 5,3% у серпні 2023 року. Це було зумовлено зростанням споживчих цін, зокрема на продукти харчування і паливо. Вища інфляція майже напевно призведе до збільшення витрат на фінансування війни в Україні.
"Це з високою ймовірністю забезпечить збереження інфляції в Росії у 2024 році вище цільового рівня у 4 відсотки. Тривала висока інфляція, ймовірно, зменшить реальні державні витрати, особливо в таких сферах, як соціальне забезпечення, де витрати зростають нижче рівня інфляції. Це ще раз ілюструє переорієнтацію російської економіки передусім на розпалювання війни", - йдеться у повідомленні.
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Як це не збирається? А ПВК нащо?
Это как в анекдоте:
- Папа, теперь ты будешь меньше пить?- Нет, вы будете меньше кушать.
Вот и всё.