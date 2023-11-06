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Новини Війна
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Якщо Україна програє - ми програємо. Треба продовжувати надавати допомогу, - Боррель

боррель,жозеп

Євросоюз має зберігати єдність у підтримці України, тому єдиним рішення є продовження надання допомоги країні, яка стикнулася з агресією рф.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо Україна програє – ми програємо. Нам потрібно зберігати нашу одностайність та єдність у підтримці України. Ми – найперші, хто надає допомогу для України, саме ми, більше ніж США, ви знаєте цифри", - сказав він.

За словами Борреля, перспектива членства, розвиток програм стійкої економічної та фінансової підтримки, військова допомога в рамках Європейського фонду миру та від країн-членів на двосторонній основі, опрацювання гарантій безпеки на майбутнє - всі ці питання є дуже важливими компонентами допомоги ЄС для України, особливо зараз, коли ситуація на фронті складна.

"Все це має спрацювати для українського наступу, який стикається із труднощами, щоб Україна могла стримати російське вторгнення та відновити свої території. Російські втрати є дуже важливими, але росія може поповнювати сили. Вона готова принести в жертву навіть більше людей... До путіна Сталін був переконаний, що кількість сама по собі є джерелом якості, коли людське життя не має значення та не цінується", - додав високий представник ЄС.

"Те, що є неприйнятним для українців у вимірі людських втрат, є дуже прийнятним для росіян у короткостроковій перспективі. Тож єдиним рішенням є продовжувати нашу допомогу для України та залишатися об’єднаними навколо цього питання, тому що ставкою є наші ключові цінності", - підсумував Боррель.

Також читайте: Кулеба і Борель обговорили звіт про оцінку прогресу України на шляху до ЄС

Автор: 

Євросоюз (13680) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+8
Якщо будете замість зброї "допомагати" пафосними гаслами, то так, програє. А ви навіть не здатні забезпечили ЗСУ снарядами, в той час, як сраний пончик за лічені дні відгрузив кацапам мільон. Імпотенти.
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06.11.2023 13:02 Відповісти
+5
Ото хай самі чухаються. Ми їм тут не "нічна варта" з Гри престолів, яка буде вічно їх дупи захищати від зомбі.
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06.11.2023 13:12 Відповісти
+3
Люська абдрістовіч.
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06.11.2023 12:49 Відповісти
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а хто тут закидує брехливі месаги в тому, ніби "Захід втомився, вимагає від України мирних переговорів, пермир'я касапами"???
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06.11.2023 12:45 Відповісти
Люська абдрістовіч.
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06.11.2023 12:49 Відповісти
Хто дав команду випустити цю кацапо-зебільну шм.ру за кордон, з якою метою, очевидно?

Alina:
Арестович зараз роздає німецьким ЗМІ інтервʼю в яких говорить, що «продовжувати бій за Україну безглуздо». І навіть ті німці, які початково вірили в нашу перемогу та загалом пожертвували більше 1 мільярда євро Україні, пишуть в коментарях, що «ну раз вже й колишній радник ОП це каже, мабуть таки правда, треба згортати конфлікт, хоч і шкода що вся допомога виявилася даремною». Я сама досить песимістичний маю настрій, але курва.
Льоша, ти тупо працюєш на те, щоб Україні зовсім перестали допомагати.
****.
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06.11.2023 12:57 Відповісти
Про доцільність мирних переговорів мають вирішувати не жінки, а чоловіки на фронті та чоловіки в тилу віком від 18 до 60, яких в будь-який момент можуть послати на смерть. Можуть з важкими хронічними хворобами - діабетом, раком в ремісії ітд визнати "придатними". Послати без елементарного спорядження - тепловізора, берців, якісного бронежилету, який треба буде купувати за власні кошти. А в разі поранення відмовитися лікувати за державний кошт і перевести на виплату 524 гривень на місяць. Не жінкам це вирішувати, не пенсіонерам, не молоді до 27 років - основному електорату Зеленського. А тим, чиї права в державі Україна розтоптані і хто може в загинути в будь-який момент!
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06.11.2023 13:05 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/intervyu-zelenskogo-i-itogi-letnej-kampanii/ Олег Пономарь: Итоги летней кампании .
Контрнаступление не провалено, но оно не достигло тех целей, которые ожидались. Причины - недостаточно оружия, недооценка укреплений России, иногда неправильная тактика, политические разногласия внутри Украины.
Из позитива - Россия продолжает стачивать свой военный потенциал с огромной скоростью, Украина продолжает выжигать логистику врага дальше и глубже, включая Крым, ПВО и флот врага.
Политический позитив - Запад продолжает поддержку Украины и Украина продолжает движение в НАТО и ЕС, несмотря на войну. Израиль может потенциально стать новым союзником Украины.
Время переговоров с Россией еще далеко не пришло и следующий год может стать решающим.
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06.11.2023 19:10 Відповісти
ОПУ та Залужний: панове в костюмах стилю "мілітарі", не загравайте з вогнем
https://www.youtube.com/watch?v=xylP8HUo8sA
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06.11.2023 12:53 Відповісти
Ні, Борель, якщо Україна не встоїть вам доведеться воювати з Китаєм руками рашистських найманців.
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06.11.2023 13:01 Відповісти
Ото хай самі чухаються. Ми їм тут не "нічна варта" з Гри престолів, яка буде вічно їх дупи захищати від зомбі.
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06.11.2023 13:12 Відповісти
Ви краще скажіть, що вАлнує вас?,), Україна розбереться, не переймайтесь, а осьСвіт, у випадку нашої поразки, дійсно -- вилетить у трубу, мягко кажучи!,). і ви Це! чудово розумієте,
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06.11.2023 13:25 Відповісти
Дурниця Нічого в трубу не вилетить. Європа як була, так і буде. І будуть виражати глибоку стурбованість. Ви особисто готові віддати своє життя або залишитися безногим-безруким калікою ради того, щоб поляки чи литовці не воювали?
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06.11.2023 13:33 Відповісти
Мова не про "калік-безногих-безруких" Мова про подальше існування Європи та Світу у цілому! (чи ви не розумієте! до чого ВСЕ йде??,, і чим довше назаході, будуть роздуплятися, з допомогою для України, Тим ситуація буде все складніше і небезпечніше для ВСІХ!! нормальних людей на цій планеті! Або ви думаєте, що у разі нашої поразки, вас це не торкнеться???, - Тоді ви, вибачите просто-- наївний Ідіот! (, " а Європа як була, так і буде."----Дійсно буде,) куди ж вона подінеться,), Коран правда зубрить прийдеться, та хіджаб жінкі напялять), а так такі да -- буде,),
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06.11.2023 13:51 Відповісти
розхідний матеріал кажете?? Боронь Боже,щоб прийшов такий Час, коли Європа буде потирати щось друге, замість рук,!*( і буде Також як Ми сьогодні! -- дивитися, в обличчя смерті!, та співчувати, не НАМ!, а своїм Близьким!(, а у нас!--Немає вибору!, Зараз, на кону стоїть наше Життя та Свобода, Майбутнє наших Дітей та Онуків!!!,(, і ЦЕ!!!--- не геополітичні амбіціїї!(, Це боротьб аза Виживання!!, що стосується мобілізації, то я, по-перше не зобов'язаний відповідати на ваші дурні питання, по-друге, вік в мене не дуже підходить для цього, Але---Син в мене,та зять, там, обидва!,(,якщо вам це так цікаво!,(, Та на останок!-- якщо притисне, то я теж готовий до всього!(,,
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06.11.2023 14:48 Відповісти
Якщо будете замість зброї "допомагати" пафосними гаслами, то так, програє. А ви навіть не здатні забезпечили ЗСУ снарядами, в той час, як сраний пончик за лічені дні відгрузив кацапам мільон. Імпотенти.
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06.11.2023 13:02 Відповісти
 
 