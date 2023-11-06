Якщо Україна програє - ми програємо. Треба продовжувати надавати допомогу, - Боррель

Євросоюз має зберігати єдність у підтримці України, тому єдиним рішення є продовження надання допомоги країні, яка стикнулася з агресією рф.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо Україна програє – ми програємо. Нам потрібно зберігати нашу одностайність та єдність у підтримці України. Ми – найперші, хто надає допомогу для України, саме ми, більше ніж США, ви знаєте цифри", - сказав він.

За словами Борреля, перспектива членства, розвиток програм стійкої економічної та фінансової підтримки, військова допомога в рамках Європейського фонду миру та від країн-членів на двосторонній основі, опрацювання гарантій безпеки на майбутнє - всі ці питання є дуже важливими компонентами допомоги ЄС для України, особливо зараз, коли ситуація на фронті складна.

"Все це має спрацювати для українського наступу, який стикається із труднощами, щоб Україна могла стримати російське вторгнення та відновити свої території. Російські втрати є дуже важливими, але росія може поповнювати сили. Вона готова принести в жертву навіть більше людей... До путіна Сталін був переконаний, що кількість сама по собі є джерелом якості, коли людське життя не має значення та не цінується", - додав високий представник ЄС.

"Те, що є неприйнятним для українців у вимірі людських втрат, є дуже прийнятним для росіян у короткостроковій перспективі. Тож єдиним рішенням є продовжувати нашу допомогу для України та залишатися об’єднаними навколо цього питання, тому що ставкою є наші ключові цінності", - підсумував Боррель.

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