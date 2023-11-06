Ускладнено рух вантажівок з боку Польщі через страйк польських перевізників, - Держприкордонслужба
Ускладнено рух для вантажівок з боку Польщі через страйк польських перевізників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, після 13-ї години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене". Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд.
"Організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо. Просимо громадян врахувати цю інформацію", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+13 Mobilis in mobile
показати весь коментар06.11.2023 15:31 Відповісти Посилання
+6 Mobilis in mobile
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+5 Tierre
показати весь коментар06.11.2023 15:27 Відповісти Посилання
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Ви хоч поцікавтесь чого вони хочуть!
1. Квоти на виїзд українських вантажівок. Щоб не конкурували з поляками.
2. Доступ до "Шляху", щоб реєструвати в Україні своїх перевізників та працевлаштовувати українських водіїв. І саме для цього їм треба "Шлях", адже зараз зареєструватися у цій системі на польській машині неможливо.
3. Окрема черга на кордоні для транспорту на номерах ЄС. Тобто щоб в першу чергу проїздили поляки.
Забагато хочуть!
Пункт 3 - це взагалі нонсенс. З якого це дива ми маємо гнобити своїх перевізників на користь поляків?
Тому найкращим варіантом вирішення проблеми було б вирішити питання з багатоденними чергами на митницях, щоб там взагалі ніхто не стояв, або хоча б надати іноземним перевізникам таку саме можливість займати електронну чергу чи скасувати таку можливість для наших перевізників, щоб всі були у рівних умовах. Але ж не сворювати окремий коридор без черг для поляків - це нонсенс.
Ось це головне. А оті вимоги, то до жопи - просто прикриття...
Якщо не розумієтесь в темі і не вірите моїм словам, то замість повторювати десь почуту брехню прочитайте оцю https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c72d22ll0j9o статтю . Я ж надіюсь, ви не будете звинувачувати в політичній ангажованості BBC Україна? Українську службу BBC, котра є британським суспільним мовником? Чи вважаєте, що прем'єр Великобританії Сунак наказав їм хвалити Зеленського та гнобити поляків?
Знайдете там щось про евро 2, 3, та Зеленського, звертайтесь. А поки шукаєте, краще мовчіть і не позорьтесь.
Якщо б іньші керувалися їх логікою то Британці давно вже мали б перекрити кордони для Польських вантажівок!
Тепер уявляєте, якими тяжкими будуть перемовини про умови вступу України до ЄС?
Не вступ в ЄС - економічний кінець Україні в майбутньому.
Це закономірно, враховуючи попередні 30+ років. Інших варіантів уже немає.
З ЄС має сенс мати зону торгівлі та "шенген".
А інше - то вже вилазить багато нюансів. Враховуючи ж "звичку" укр можновладців "зливати" національні інтереси гуртом та в роздріб, цей "вступ" в може виявитися надто дорогим. Хіба що хтось сподівається, що якийсь чиновник з Брюселю за нас усе зробить, поборе нашу корупцію і т.д. Але він, якщо і буде щось робити, то, передусім - у власних інтересах, в інтересах власних виробників - не українських. Та й торгувати суверенітетом наліво-направо - надто просто, замість будувати й захищати своє, та вибудовувати свої стратегічні союзи.
Саме тоді поляк став дуже сміливим.
Звісно, що така поведінка є ганебною та трусливою.
А якщо вагінерівці захочуть знову повернутися на польський кордон?
Польща пішла побоку. І це тільки початок.