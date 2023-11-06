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Ускладнено рух вантажівок з боку Польщі через страйк польських перевізників, - Держприкордонслужба

пункт,кордон,польща,пропуску

Ускладнено рух для вантажівок з боку Польщі через страйк польських перевізників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, після 13-ї години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене". Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд.

"Організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо. Просимо громадян врахувати цю інформацію", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевізники в Польщі відклали блокаду кордону з Україною до 6 листопада

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6146) кордон (4822) вантажі (1467) Польща (8634)


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Топ коментарі
+13
Продовжувати дякувати полякам? Чи може вже з'явилось розуміння, що в основі їх дій - лише власні інтереси, котрі постійно, останнім часом, суперечать не лише нашим, а і здоровому глузду та ринковим правилам?
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06.11.2023 15:31 Відповісти
+6
Яке ЄВРО-2/3????
Ви хоч поцікавтесь чого вони хочуть!
1. Квоти на виїзд українських вантажівок. Щоб не конкурували з поляками.
2. Доступ до "Шляху", щоб реєструвати в Україні своїх перевізників та працевлаштовувати українських водіїв. І саме для цього їм треба "Шлях", адже зараз зареєструватися у цій системі на польській машині неможливо.
3. Окрема черга на кордоні для транспорту на номерах ЄС. Тобто щоб в першу чергу проїздили поляки.
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06.11.2023 15:53 Відповісти
+5
Эти пшеки вообще охерели. По сути - это шантажисты, требующие для себя особенных неконкурентных и незаконных преимуществ.
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06.11.2023 15:27 Відповісти
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Эти пшеки вообще охерели. По сути - это шантажисты, требующие для себя особенных неконкурентных и незаконных преимуществ.
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06.11.2023 15:27 Відповісти
Потрібно було не дозволяти, щоб Євро2, Євро3 їздило в ЄС і тоді був би баланс. А так, поляки захищають свій ринок, а це завжди і тільки це їх хвилювало. Не потрібен був популізм нашої влади минулого року, а якраз жосткі, але корисні дії, які мали б нормальний результат
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06.11.2023 15:42 Відповісти
Яке ЄВРО-2/3????
Ви хоч поцікавтесь чого вони хочуть!
1. Квоти на виїзд українських вантажівок. Щоб не конкурували з поляками.
2. Доступ до "Шляху", щоб реєструвати в Україні своїх перевізників та працевлаштовувати українських водіїв. І саме для цього їм треба "Шлях", адже зараз зареєструватися у цій системі на польській машині неможливо.
3. Окрема черга на кордоні для транспорту на номерах ЄС. Тобто щоб в першу чергу проїздили поляки.
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06.11.2023 15:53 Відповісти
А не уху їли вони?!
Забагато хочуть!
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06.11.2023 15:57 Відповісти
З усього цього адекватними вигладяють лише вимоги доступу до Шляху.

Пункт 3 - це взагалі нонсенс. З якого це дива ми маємо гнобити своїх перевізників на користь поляків?
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06.11.2023 16:05 Відповісти
Тут теж не просто з п.3 - вони намагаються обмежити можливість нашим перевізникам реєструвати свої фірми в Польщі і працювати так в Європі, але одночасно вимагають виключних умов для польських компаній в Україні. Не рівності для усіх. А виключних умов для поляків. І доступ до Шляху - це зосередити експорт з України в руках польських фірм.
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06.11.2023 16:10 Відповісти
Доступ до шляху - тут дешо інше. Справа у тому, що наші водії мають можливість через Шлях займати чергу на митниці заздалегідь - тобто не стояти на митниці фізічно, а займати чергу ще тоді, коли тільки збираються висуватися у бік митниці, або навіть просто заїзжають на територію України і, знаючи, що будуть виїзжати - одразу займають чергу. Поляки такої можливості не мають і мають стояти фізічно у черзі - це їм, звісно, не до вподоби.
Тому найкращим варіантом вирішення проблеми було б вирішити питання з багатоденними чергами на митницях, щоб там взагалі ніхто не стояв, або хоча б надати іноземним перевізникам таку саме можливість займати електронну чергу чи скасувати таку можливість для наших перевізників, щоб всі були у рівних умовах. Але ж не сворювати окремий коридор без черг для поляків - це нонсенс.
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06.11.2023 17:01 Відповісти
Чисто випадково заблоковані переходи якими Україна отримувала зброю.
Ось це головне. А оті вимоги, то до жопи - просто прикриття...
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06.11.2023 16:33 Відповісти
Чтобы а/м Евро2, Евро3 грузовые не ездили в Европу. так понятно? Этим своим решением, не ограничивать выезд такого транспорта, а типа разрешив полякам иметь полный доступ на наш рынок, Зеленский типа порешал вопрос. Только он хреново порешал - убивает логистические компании Украины, которые были в рамках требований по международке - Евро5, Евро6 до войны и заложил бомбу замедленного действия, которая через год сработала.
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06.11.2023 16:33 Відповісти
Зеленський? Євро 2?
Якщо не розумієтесь в темі і не вірите моїм словам, то замість повторювати десь почуту брехню прочитайте оцю https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c72d22ll0j9o статтю . Я ж надіюсь, ви не будете звинувачувати в політичній ангажованості BBC Україна? Українську службу BBC, котра є британським суспільним мовником? Чи вважаєте, що прем'єр Великобританії Сунак наказав їм хвалити Зеленського та гнобити поляків?
Знайдете там щось про евро 2, 3, та Зеленського, звертайтесь. А поки шукаєте, краще мовчіть і не позорьтесь.
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06.11.2023 16:40 Відповісти
Зеленого благодарите за тупые решения в стратегических отраслях. Логистика это кровь экономики, а этот деятель угандошивает все на корню.
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06.11.2023 16:35 Відповісти
Відповів вище, перестаньте позоритись своєю прополяцькою позицією. Слова покладені на брехню, хорошого не принесуть. Незважаючи на ваше відношення до Боневтіка.
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06.11.2023 16:42 Відповісти
Продовжувати дякувати полякам? Чи може вже з'явилось розуміння, що в основі їх дій - лише власні інтереси, котрі постійно, останнім часом, суперечать не лише нашим, а і здоровому глузду та ринковим правилам?
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06.11.2023 15:31 Відповісти
Та вже дивлюсь, коли в укрнеті у курсі валют злотий шекель замінить...
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06.11.2023 15:49 Відповісти
Шантажисти хєрові.
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06.11.2023 15:37 Відповісти
Ці братушкі завжди такі були
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06.11.2023 15:55 Відповісти
Схоже дружби з Поляками не буде.
Якщо б іньші керувалися їх логікою то Британці давно вже мали б перекрити кордони для Польських вантажівок!
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06.11.2023 15:56 Відповісти
Це ще квіточки.

Тепер уявляєте, якими тяжкими будуть перемовини про умови вступу України до ЄС?
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06.11.2023 16:04 Відповісти
Головне вступити в НАТО а ЄС може посееати.
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06.11.2023 16:14 Відповісти
почекати
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06.11.2023 16:15 Відповісти
Не вступ в НАТО - воєнний кінець Україні в майбутньому.
Не вступ в ЄС - економічний кінець Україні в майбутньому.
Це закономірно, враховуючи попередні 30+ років. Інших варіантів уже немає.
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06.11.2023 16:44 Відповісти
Що Україні найперше потрібно, так це вступ до НАТО.
З ЄС має сенс мати зону торгівлі та "шенген".
А інше - то вже вилазить багато нюансів. Враховуючи ж "звичку" укр можновладців "зливати" національні інтереси гуртом та в роздріб, цей "вступ" в може виявитися надто дорогим. Хіба що хтось сподівається, що якийсь чиновник з Брюселю за нас усе зробить, поборе нашу корупцію і т.д. Але він, якщо і буде щось робити, то, передусім - у власних інтересах, в інтересах власних виробників - не українських. Та й торгувати суверенітетом наліво-направо - надто просто, замість будувати й захищати своє, та вибудовувати свої стратегічні союзи.
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06.11.2023 16:27 Відповісти
Якщо уважно все пригадати, то поляк почав дути щоки тоді, коли вагінерівці відійшли від польського кордону. От тоді і почалася балаканина про українське зерно.
Саме тоді поляк став дуже сміливим.
Звісно, що така поведінка є ганебною та трусливою.
А якщо вагінерівці захочуть знову повернутися на польський кордон?
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06.11.2023 16:05 Відповісти
До речі - так, Ви точно підмітили!
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06.11.2023 17:46 Відповісти
намекаете договориться с русскими/вагнерами?
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07.11.2023 01:04 Відповісти
Вже наші виробники малини десятою дорогою оминають Польщу і везуть продукт в Чехію, Румунію, Німеччину. В Польщу ми свою малину вже не постачаємо.
Польща пішла побоку. І це тільки початок.
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06.11.2023 16:09 Відповісти
Який вереск би був якби німці, французи перекрили полякам перевезення, а для цих нормально. Всі хто пишуть що так і треба подумайте про ненадходження в і так малий бюджет, зарплати і пенсії українців
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06.11.2023 16:50 Відповісти
критикуют хомячки без мозга
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07.11.2023 01:06 Відповісти
 
 