Ускладнено рух вантажівок з боку Польщі через страйк польських перевізників, - Держприкордонслужба

Ускладнено рух для вантажівок з боку Польщі через страйк польських перевізників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, після 13-ї години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене". Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд.

"Організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо. Просимо громадян врахувати цю інформацію", - йдеться у повідомленні.

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