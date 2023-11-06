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Новини
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Справи Майдану: За масові розстріли активістів на Інститутській судитимуть п’ятьох співробітників "чорної роти Беркуту"

беркут

Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’яти міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що розслідуванням встановлено, що 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській в м. Києві обвинувачені виконали завідомо злочинний наказ та скоїли у співучасті з іншими правоохоронцями низку тяжких та особливо тяжких злочинів, організованих вищим керівництвом держави.

Вони застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами. В результаті цього загинуло 48 та отримали вогнепальні поранення 90 мітингувальників.

У подальшому знаряддя вчинення злочину були викрадені, пошкоджені та приховані. Під час розслідування частину зброї знайшли та ідентифікували.

Обвинуваченим інкриміновано незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, перевищення службових повноважень, вчинення терористичного акту, умисні вбивства та закінчені замахи на умисне вбивство двох і більше учасників акцій протесту, а також викрадення табельної вогнепальної зброї (ст. 340, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 258, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 КК України).

Також читайте: Суддя Дячук про вирок у справі розстрілів на Майдані: Ми не шукали справедливості для однієї сторони

У зв’язку з переховуванням обвинувачених на території країни-агресора та набуттям ними громадянства рф, справа в суді буде розглядатися за спеціальною заочною процедурою (in absentia).

Нагадаємо, за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності загалом притягнуто 35 осіб, щодо 5 з них наразі судом ухвалено вирок, стосовно 20 обвинувачених триває судове провадження, ще відносно 10 підозрюваних досудове розслідування завершене та виконуються вимоги ст. 290 КПК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура та постраждалі оскаржуватимуть вирок колишнім "беркутівцям" за розстріли на Майдані

Автор: 

Беркут (533) суд (11745) злочини проти Майдану (309) Офіс Генпрокурора (3282)


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Топ коментарі
+4
А тих хто віддав наказ коли судитимуть?! А тих що сиділи у ВР і мовчки за цим спостерігали і з чийого ''благословення'' оті розстріли почалися коли судити будуть?!!!
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06.11.2023 16:01 Відповісти
+4
Ці пі@ари свалили на кацапстан ще у 2014. Служать там кацапам.
Судитимуть їх заочно
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06.11.2023 16:19 Відповісти
+3
Це ті гниди, які розпочали війну проти Українського народу ще в 2013 році!

Їх треба на розмінування ЛБЗ кинути у виховних цілях.
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06.11.2023 16:01 Відповісти
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А тих хто віддав наказ коли судитимуть?! А тих що сиділи у ВР і мовчки за цим спостерігали і з чийого ''благословення'' оті розстріли почалися коли судити будуть?!!!
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06.11.2023 16:01 Відповісти
Це ті гниди, які розпочали війну проти Українського народу ще в 2013 році!

Їх треба на розмінування ЛБЗ кинути у виховних цілях.
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06.11.2023 16:01 Відповісти
Ці пі@ари свалили на кацапстан ще у 2014. Служать там кацапам.
Судитимуть їх заочно
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06.11.2023 16:19 Відповісти
Так ото ж - ми вже тоді розуміли, ким насправді були ці гніди, і коли вони втекли, то не лише щоби втекти від Правосуддя, це для них була евакуація "На Родіну"!
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06.11.2023 17:49 Відповісти
Найстрашніше, що ці уроди зараз воюють проти України та Українців
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06.11.2023 17:53 Відповісти
Про що я і кажу - починаючи ще з 13-го року!
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06.11.2023 18:06 Відповісти
Нещодавно пробували розслідувати відносно берії.
Справу порушили, докази почали збирали, але ніц не вийшло - опера на виконання доручення слідчого відписали, що клієнт за місцем реєстрації відсутній, на телефонні дзвінки не відповідає, у тернеті не зарегився, із рідними на звязок тривалий час вже не виходить, на фізичні збудники - вогонь, воду, світло - не реагує...
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06.11.2023 16:30 Відповісти
І де ті п'ять "беркутівців", проти яких були конкретні докази, і справа вже йшла до вироку? І ким вони були просто відпущені проти всіх законів, і в супереч Констинуції? І хто це виконав вимоги Пуйла віддати йому громадян України, бо як він сказав "Не має бути ніякого вироку по Майдану!"? Що за клоун на це пішов?
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06.11.2023 17:14 Відповісти
Для усього перечисленого знадобилось майже 10 років.Ну ви і "працюєте".
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06.11.2023 18:51 Відповісти
Татаров ще не втік.
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06.11.2023 20:03 Відповісти
 
 