До "Армії відновлення" вже долучилися більш ніж 66 тисяч українців. ІНФОГРАФІКА

Станом на 6 листопада 2023 року до "Армії відновлення" долучилися 66,759 тисяч українців. Найбільше - на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Державної служби зайнятості.

Згідно із оприлюдненими даними, станом на 6 листопада 2023 року, починаючи з 1 жовтня минулого року, Державна служба зайнятості видала 66 759 направлень на виконання суспільно-корисних робіт, найбільше – у Харківській області (12 565 направлень).

Також серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Полтавська (8 878 направлень), Донецька (8 023), Київська (7 790) та Чернігівська (7 544) області.

Загалом до проєкту "Армія відновлення" залучено 19 регіонів.

Наголошується, що на виплату заробітної плати у межах проєкту виділено вже 452 млн грн.

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