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До "Армії відновлення" вже долучилися більш ніж 66 тисяч українців. ІНФОГРАФІКА

руйнування,відбудова,відновлення

Станом на 6 листопада 2023 року до "Армії відновлення" долучилися 66,759 тисяч українців. Найбільше - на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Державної служби зайнятості. 

Згідно із оприлюдненими даними, станом на 6 листопада 2023 року, починаючи з 1 жовтня минулого року, Державна служба зайнятості видала 66 759 направлень на виконання суспільно-корисних робіт, найбільше – у Харківській області (12 565 направлень).

До Армії відновлення вже долучилися більш ніж 66 тисяч українців 01

Також серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Полтавська (8 878 направлень), Донецька (8 023), Київська (7 790) та Чернігівська (7 544) області.

Загалом до проєкту "Армія відновлення" залучено 19 регіонів.

Наголошується, що на виплату заробітної плати у межах проєкту виділено вже 452 млн грн.

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Держслужба зайнятості (179) відбудова (363) відновлення (601)


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Любовь, комсомол и весна
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06.11.2023 18:21 Відповісти
будуть відновлювати пункти незламності...на час відновлення відстрочка від мобілізації
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06.11.2023 21:29 Відповісти
Як скоро на цих людей навісять ярлик "враг народа" і загонять у стройтабори.Бо вже є слуги народу,народний презідент з якого ліплять ідола(скоро переплюнуть північну корею).
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07.11.2023 04:32 Відповісти
 
 