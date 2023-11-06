З небезпечних громад Херсонщини вже евакуювали 345 дітей з родинами (оновлено)
З громад Херсонщини, у яких небезпечно перебувати через постійні обстріли, з 24 жовтня вивезли 345 неповнолітніх з родинами.
Про це повідомив у фейсбуці начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Ми допоможемо вам не тільки з виїздом, а й облаштуванням на новому місці", – наголосив він.
Він наголосив, що кожен охочий виїхати до більш безпечних регіонів, може звернутися до обласного контактного центру за номером: 0800 101 102.
О 20:00 у телеграмі Прокудін уточнив, що у небезпечних громадах ще залишаються 432 дитини різного віку.
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