З небезпечних громад Херсонщини вже евакуювали 345 дітей з родинами (оновлено)

З громад Херсонщини, у яких небезпечно перебувати через постійні обстріли, з 24 жовтня вивезли 345 неповнолітніх з родинами.

Про це повідомив у фейсбуці начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Ми допоможемо вам не тільки з виїздом, а й облаштуванням на новому місці", – наголосив він.

Він наголосив, що кожен охочий виїхати до більш безпечних регіонів, може звернутися до обласного контактного центру за номером: 0800 101 102.

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О 20:00 у телеграмі Прокудін уточнив, що у небезпечних громадах ще залишаються 432 дитини різного віку.