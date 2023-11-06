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З небезпечних громад Херсонщини вже евакуювали 345 дітей з родинами (оновлено)

діти,евакуація

З громад Херсонщини, у яких небезпечно перебувати через постійні обстріли, з 24 жовтня вивезли 345 неповнолітніх з родинами.

Про це повідомив у фейсбуці начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ. 

"Ми допоможемо вам не тільки з виїздом, а й облаштуванням на новому місці", – наголосив він. 

Він наголосив, що кожен охочий виїхати до більш безпечних регіонів, може звернутися до обласного контактного центру за номером: 0800 101 102.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З трьох громад Донеччини за тиждень евакуювали іще 67 дітей

О 20:00 у телеграмі Прокудін уточнив, що у небезпечних громадах ще залишаються 432 дитини різного віку. 

діти (5154) евакуація (2344) Херсонська область (5888)


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