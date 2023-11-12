Вночі окупанти двічі обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області з важкої артилерії
Армія рф вночі двічі била з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
По Марганецькій громаді окупанти з важкої артилерії випустили понад пів десятка снарядів.
"Атакований населений пункт обстежують – з'ясовують наслідки завданих ударів. Втім, відомо, що минулося без жертв та постраждалих", - зазначив Лисак.
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