На Лівобережжі Херсонщини та островах Дніпра ЗСУ досягли часткового успіху, - ISW

Українські війська атакували біля Пойми й Піщанівки на лівому березі Херсонської області та мали частковий успіх у лісових масивах на південь від Кринків, де тривають бої.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

При цьому кілька військових оглядачів з Росії повідомляють, що сили РФ захопили групу українських військовополонених біля Кринків.

В кожному разі запаморочення від успіхів у росіян не спостерігається. Відомий блогер, пов'язаний із Кремлем, скаржиться, що недоліки російської радіоелектронної боротьби та систем ППО не дозволяють ефективно протидіяти українським безпілотникам та заважають Росії знищити українське угруповання на східному березі.

Тим часом 11 листопада українські війська просунулися на острів у дельті річки Дніпро на південний захід від Херсону. На геолокаційних кадрах, опублікованих 9 листопада, видно, як російські війська завдають ударів по українських військах у північно-східній частині острова Білогрудів, приблизно за 10 км на південний захід від Херсону.

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