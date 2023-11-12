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На Лівобережжі Херсонщини та островах Дніпра ЗСУ досягли часткового успіху, - ISW

війна,зсу

Українські війська атакували біля Пойми й Піщанівки на лівому березі Херсонської області та мали частковий успіх у лісових масивах на південь від Кринків, де тривають бої.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

При цьому кілька військових оглядачів з Росії повідомляють, що сили РФ захопили групу українських військовополонених біля Кринків.

В кожному разі запаморочення від успіхів у росіян не спостерігається. Відомий блогер, пов'язаний із Кремлем, скаржиться, що недоліки російської радіоелектронної боротьби та систем ППО не дозволяють ефективно протидіяти українським безпілотникам та заважають Росії знищити українське угруповання на східному березі.

Тим часом 11 листопада українські війська просунулися на острів у дельті річки Дніпро на південний захід від Херсону. На геолокаційних кадрах, опублікованих 9 листопада, видно, як російські війська завдають ударів по українських військах у північно-східній частині острова Білогрудів, приблизно за 10 км на південний захід від Херсону.

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Автор: 

бойові дії (4178) Херсонська область (5937)


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Мда, інформація ворога має досить "правдиву "платформу. З яких даних ідуть аналізи? З блогів?
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12.11.2023 09:44 Відповісти
Частичный успех- это что? Парни взяли остров,продержались сутку,а потом их фабами стёрли с лица Земли?....
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12.11.2023 11:33 Відповісти
"сутку" це скільки часу?
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12.11.2023 12:39 Відповісти
24 часа.
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12.11.2023 13:48 Відповісти
Сутки в единственном числе не бывают. Одни сутки - продержались сутки. Не знаешь москальского язіка вчи українську мову.
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12.11.2023 21:31 Відповісти
Як правило, "частковий успіх" - це означає деяке УСПІШНЕ просування наших військ, але все ще недостатнє для повного успіху на даній ділянці фронту. Це все таки УСПІХ, хоч і частковий (а не тимчасовий). Тут не може бути варіантів, які ви описали (про "сутку" і про "іх стьорлі с ліца зємлі")...
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12.11.2023 19:53 Відповісти
Вже всі видання заходу і парашні помийки про це написали, а в нас інформаційна тиша)))), проте тільки прибув новий комплекс ПВО, так одразу на кожному стовпі обяви((((
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12.11.2023 21:00 Відповісти
 
 