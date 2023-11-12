У Херсоні лунають вибухи, ворог обстрілює прибережні райони міста
Зранку 12 листопада війська рф завдають ударів по Херсону.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Херсоні лунають вибухи! Під обстрілом з боку російських окупаційних військ прибережні райони. Не виходьте без потреби на вулицю. Тримайтеся подалі від вікон", - зазначає він.
Раніше повідомлялося, що з 24 лютого 2022 року окупанти вбили понад тисячу жителів Херсонщини.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але чому це не робиться? А тому що Зеленський - є путінським агентом (Оманськи договорняки про здачу України) і по своїх стріляти не має права..👈