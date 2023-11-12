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Новини
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У Херсоні лунають вибухи, ворог обстрілює прибережні райони міста

херсон

Зранку 12 листопада війська рф завдають ударів по Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні лунають вибухи! Під обстрілом з боку російських окупаційних військ прибережні райони. Не виходьте без потреби на вулицю. Тримайтеся подалі від вікон", - зазначає він.

Раніше повідомлялося, що з 24 лютого 2022 року окупанти вбили понад тисячу жителів Херсонщини.

Читайте також: Зеленський нагородив воїнів і цивільних, які відзначилися під час звільнення Херсонщини

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вибух (4532) обстріл (29517) Херсон (3462)


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12.11.2023 08:44 Відповісти
Потрібно у відповідь обстрілювати цивільні кацапські міста , і вбивати цивільних кацапів.👈
Але чому це не робиться? А тому що Зеленський - є путінським агентом (Оманськи договорняки про здачу України) і по своїх стріляти не має права..👈
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12.11.2023 09:23 Відповісти
можливо те,що русня масовано і безкарно зрівнює з землею Херсон....це помста Бубочки херсонцям за те що вони чекали звільнення і радісно вітали ЗСУ у місті....
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12.11.2023 10:02 Відповісти
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12.11.2023 11:36 Відповісти
Можливо
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12.11.2023 10:11 Відповісти
Надо перенести ОП в Херсон - увидите , что ни одного выстрела по направлению Херсона ОРДА не сделает ... Ермак гарантирует!
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12.11.2023 10:21 Відповісти
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12.11.2023 10:28 Відповісти
 
 