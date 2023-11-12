У Херсоні лунають вибухи, ворог обстрілює прибережні райони міста

Зранку 12 листопада війська рф завдають ударів по Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні лунають вибухи! Під обстрілом з боку російських окупаційних військ прибережні райони. Не виходьте без потреби на вулицю. Тримайтеся подалі від вікон", - зазначає він.

Раніше повідомлялося, що з 24 лютого 2022 року окупанти вбили понад тисячу жителів Херсонщини.

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