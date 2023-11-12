Данія продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 2025 року

Данія продовжить дозволи на проживання біженців з України до березня 2025 року.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує Цензор.НЕТ.

До березня 2024 року Міністерство імміграції та інтеграції Данії проведе перевірку стану справ українців, які отримали дозвіл на проживання. Якщо вони продовжуватимуть відповідати умовам тимчасового захисту, їх дозвіл буде продовжено автоматично.

"Українцям не буде потрібно повторно надавати свої біометричні дані, такі як фотокартка та відбитки пальців", - зазначили Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Литві в листопаді розпочнуть обмін посвідок на проживання для українських біженців

Це рішення стало частиною Закону "Про посвідку на тимчасове проживання осіб, переміщених з України", який був прийнятий у березні 2022 року. Цей закон надає українцям можливість легалізувати своє перебування в Данії та користуватися соціальними правами.