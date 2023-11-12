Блокада кордону польськими перевізниками: у 3 пунктах пропуску на виїзд в Україну очікують близько 2,5 тис. вантажівок

Станом на ранок 12 листопада через блокування польськими перевізниками кордону у трьох пунктах пропуску на виїзд із Польщі в Україну очікують близько 2500 вантажівок.

Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Черга, яка створюється на території Польщі з вантажних транспортних засобів, які хочуть перетнути кордон в напрямку України, тільки росте. Станом на ранок сьогодні, це 2500 вантажівок, які очікують на можливість перетину кордону, але їм рух ускладнюють польські перевізники", - сказав він.

За словами Демченка, більшість вантажівок перебувають на напрямку пункту пропуску "Ягодин"- понад 50%, інші на пунктах пропуску "Рава-Руська" і "Краківець".

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"На трьох напрямках рух ускладнений на більшості шляхах: як на в’їзд в Україну, так і на виїзд. Залишається лише єдиний напрямок, де більш-менш інтенсивно рухаються автівки на виїзд з України в Польщу, - це пункт пропуску "Краківець", - зазначив він.

Демченко висловив сподівання, що розблокувати пункти пропуску вдасться завдяки запланованій на 13 листопада зустрічі представників Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з представниками польської влади та перевізниками.