Блокада кордону польськими перевізниками: у 3 пунктах пропуску на виїзд в Україну очікують близько 2,5 тис. вантажівок
Станом на ранок 12 листопада через блокування польськими перевізниками кордону у трьох пунктах пропуску на виїзд із Польщі в Україну очікують близько 2500 вантажівок.
Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Черга, яка створюється на території Польщі з вантажних транспортних засобів, які хочуть перетнути кордон в напрямку України, тільки росте. Станом на ранок сьогодні, це 2500 вантажівок, які очікують на можливість перетину кордону, але їм рух ускладнюють польські перевізники", - сказав він.
За словами Демченка, більшість вантажівок перебувають на напрямку пункту пропуску "Ягодин"- понад 50%, інші на пунктах пропуску "Рава-Руська" і "Краківець".
"На трьох напрямках рух ускладнений на більшості шляхах: як на в’їзд в Україну, так і на виїзд. Залишається лише єдиний напрямок, де більш-менш інтенсивно рухаються автівки на виїзд з України в Польщу, - це пункт пропуску "Краківець", - зазначив він.
Демченко висловив сподівання, що розблокувати пункти пропуску вдасться завдяки запланованій на 13 листопада зустрічі представників Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з представниками польської влади та перевізниками.
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А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа...
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп'яли...
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава,
Украйна плаче, стогне-плаче!
За головою голова
Додолу пада. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: «Te Deum! Алілуя!..»
Т.Г.Шевченко
Ну ничего
Еще поздравит
Наш президент любит ******..... на камеру, сказать лишнее
А потом его за " лишне сказанное " ставят раком
И он всех поздравляет
Я уже привыкла к ****.....ю президента
Поляки,видимо,нет....
Плюс грошики з криптогаманців фуйла підвалили.
Тож, для припинення цієї мафіозної акції польській владі достатньо арештувати активи кількох польких Sp. z.o.o з українським капіталом, фури яких приймають в ній участь.
і
він сам є власником логістичної компанії "Rafał Mekler TRANSPORT", яка під час війни здійснює доставку вантажів до Білорусі та Росії.
До 2022 р. партія Меклера виступала за співпрацю з Росією, відкидала загрозу з боку Путіна, і вела активну протидію зближенню Польщі зі США та Німеччиною.
Його партія також перебуває в коаліції євроскептичного союзу Konfederacja.
тобто, кордон блокувала агентура Кремля.
Навіть якщо ти того холопа прибереш, проблема нікуди не піде.
Легких рішень там небуде. Польща- основна країна українського транзиту вантажів. Силою нічого не зробиш.
До речі, Портніков ще у минулому році казав, що польща може бути головним блокувальником євроінтеграції України. Судячи аграрній кризі, він правий
Але такі реалії, питання тільки у тому, чи залишилися в Ураїні ще фахівці і креативні чиновники після мамаєвого забігу Зеленьського і Слуг Народу?
Зараз крім "мальчікков і дєвочєк" на самокатах нікого і невидно.
Блокування українських фур організовано лідером ультраправої партії Ruch Narodowy Рафаелем Меклером.
Його партія також перебуває в коаліції євроскептичного союзу Konfederacja.
Партія Меклера до 2022 р. виступала за співпрацю з Росією, відкидала загрозу з боку Путіна, і вела активну протидію зближенню Польщі зі США та Німеччиною.
Лідер Konfederacja, куди входить партія Меклера Ruch Narodowy, Януш Корвін-Мікке називав ДНР і ЛНР незалежними державами і визнавав окупований Крим російським.
До речі, він сам є власником логістичної компанії "Rafał Mekler TRANSPORT", яка під час війни здійснює доставку вантажів до Білорусі та Росії.
Польська партія Konfederaсja, яка є партнером ХЛА в Польщі і є співорганізатором блокування кордону, заявила, що вона проти вступу України до ЄС.
Рафаель Меклер і його партія вже не вперше блокують український кордон.
Ще у травні 2023 року вони блокували пункт пропуску "Дорогуськ", вимагаючи повернення системи дозволів для перевізників з України.
Мовляв через засилля українських фур страждають польські перевізники і вони захищають інтереси поляків.
Може він російська консерва?