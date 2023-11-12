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Новини
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Блокада кордону польськими перевізниками: у 3 пунктах пропуску на виїзд в Україну очікують близько 2,5 тис. вантажівок

кордон,польща

Станом на ранок 12 листопада через блокування польськими перевізниками кордону у трьох пунктах пропуску на виїзд із Польщі в Україну очікують близько 2500 вантажівок.

Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Черга, яка створюється на території Польщі з вантажних транспортних засобів, які хочуть перетнути кордон в напрямку України, тільки росте. Станом на ранок сьогодні, це 2500 вантажівок, які очікують на можливість перетину кордону, але їм рух ускладнюють польські перевізники", - сказав він.

За словами Демченка, більшість вантажівок перебувають на напрямку пункту пропуску "Ягодин"- понад 50%, інші на пунктах пропуску "Рава-Руська" і "Краківець".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У понеділок відбудеться зустріч із представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску, - Мінвідновлення

"На трьох напрямках рух ускладнений на більшості шляхах: як на в’їзд в Україну, так і на виїзд. Залишається лише єдиний напрямок, де більш-менш інтенсивно рухаються автівки на виїзд з України в Польщу, - це пункт пропуску "Краківець", - зазначив він.

Демченко висловив сподівання, що розблокувати пункти пропуску вдасться завдяки запланованій на 13 листопада зустрічі представників Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з представниками польської влади та перевізниками.

Автор: 

кордон (4837) страйк (208) Польща (8659) Демченко Андрій (365)


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Топ коментарі
+8
Власники багатьох фур у цих польських перевізників, що блокують кордон з Україною - з громадянством України, колишні люстровані посадовці при овочі. У них - своєрідний синдикат, а по-суті мафія, що не терпить конкуренції на ринку перевезень в ЄС.
Плюс грошики з криптогаманців фуйла підвалили.
Тож, для припинення цієї мафіозної акції польській владі достатньо арештувати активи кількох польких Sp. z.o.o з українським капіталом, фури яких приймають в ній участь.
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12.11.2023 12:39 Відповісти
+8
А як тоді поляки будуть реагувати на вступ України до ЄС. Це ж буде також вільний доступ тих самих українських перевізників до європейських перевезень. Зараз ми маємо доступ тимчасовий, який надали на період війни. Тобто, зрозуміло, що поляки бачили виключно себе в ролі головних діскаунтерів європейської унії. А зараз на терени влізли ще й українці. Вони хочуть продовжувати їздити і по Європі і в Україну безконтрольно, а українцям на Захід виключно за квотою. Це та сама пісня що і з сільгосп продукцією. Вони нам безмежно і безмитно, ми їм тільки за їхньою згодою квотовано. Але ця гра також на двох.
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12.11.2023 12:52 Відповісти
+6
У поляків щось таки з головов сталосі🤔🧐😁 Певне з'їли щось 😝😝😝😝😜🤪 Невже знов захотіли на власній дупі відчути кований радянській чобіт, ностальгія замучила, а це справа така, можливо швидко пам'ять відновити і НАТА навряд чи допоможе, хіба що висловить сто перше надзвичайно глибоке занепокоєння 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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12.11.2023 12:51 Відповісти
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У поляків щось таки з головов сталосі🤔🧐😁 Певне з'їли щось 😝😝😝😝😜🤪 Невже знов захотіли на власній дупі відчути кований радянській чобіт, ностальгія замучила, а це справа така, можливо швидко пам'ять відновити і НАТА навряд чи допоможе, хіба що висловить сто перше надзвичайно глибоке занепокоєння 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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12.11.2023 12:51 Відповісти
Не тупи, всю цю херню закрутили наші саботажники. Електронна черга - на перший погляд для зручності перетину кордону, а насправді спосіб для п'ятої колони ***** створити перепони для нашої економіки. Якщо водій тр. засобу, якого оформили в чергу захворів, реєстрацію потрібно проходити повторно, а це до 7ми діб, через якусь поломку чи іншу причину затримався і пропустив чергу - ситуація з перетином стає плачевна. Головна вимога перевізників полягає зробити живу чергу хоча б на трьох пунктах пропуску, а наші гниди роблять вигляд, що не розуміють і вже котру добу марудять, одночасно закладаючи в голови таких як ти наратив, що поляки погані.
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12.11.2023 13:10 Відповісти
Не неси хєрню про електронні черги. Це повна маячня, особливо на фоні того, що в українських перевізників ціни значно привабливіші для європейців, а ніж польські. А втрачати шалене бабло на монополії пшеки не бажають
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12.11.2023 14:16 Відповісти
А я й не несу хєрню. Наші дальнобої поспілкувались з поляками і вже на наступний день з початку блокування виклали їхні головні вимоги в нет. Та й не з нету знаю. Автобус в якому їхали моя дочка з онуками через поломку запізнився на пару годин, в результаті їх протримали майже добу і таких автобусів поряд з ними стояло штук шість чи сім, деякі чекали доше. Хіба це нормально?
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12.11.2023 18:09 Відповісти
Ще як були ми козаками,

А унії не чуть було,

Отам-то весело жилось!

Братались з вольними ляхами,

Пишались вольними степами,

В садах кохалися, цвіли,

Неначе лілії, дівчата.

Пишалася синами мати,

Синами вольними... Росли,

Росли сини і веселили

Старії скорбнії літа...

Аж поки іменем Христа

Прийшли ксьондзи і запалили

Наш тихий рай. І розлили

Широке море сльоз і крові,

А сирот іменем Христовим

Замордували, розп'яли...

Поникли голови козачі,

Неначе стоптана трава,

Украйна плаче, стогне-плаче!

За головою голова

Додолу пада. Кат лютує,

А ксьондз скаженим язиком

Кричить: «Te Deum! Алілуя!..»

Т.Г.Шевченко
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12.11.2023 12:31 Відповісти
Пьенензы понад усе!
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12.11.2023 12:34 Відповісти
Явно наш президент этих поляков не поздравил
Ну ничего
Еще поздравит
Наш президент любит ******..... на камеру, сказать лишнее
А потом его за " лишне сказанное " ставят раком
И он всех поздравляет
Я уже привыкла к ****.....ю президента
Поляки,видимо,нет....
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12.11.2023 12:36 Відповісти
Власники багатьох фур у цих польських перевізників, що блокують кордон з Україною - з громадянством України, колишні люстровані посадовці при овочі. У них - своєрідний синдикат, а по-суті мафія, що не терпить конкуренції на ринку перевезень в ЄС.
Плюс грошики з криптогаманців фуйла підвалили.
Тож, для припинення цієї мафіозної акції польській владі достатньо арештувати активи кількох польких Sp. z.o.o з українським капіталом, фури яких приймають в ній участь.
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12.11.2023 12:39 Відповісти
Блокування кордону організовано лідером ультраправої партії Ruch Narodowy Рафаелем Меклером
і

він сам є власником логістичної компанії "Rafał Mekler TRANSPORT", яка під час війни здійснює доставку вантажів до Білорусі та Росії.

До 2022 р. партія Меклера виступала за співпрацю з Росією, відкидала загрозу з боку Путіна, і вела активну протидію зближенню Польщі зі США та Німеччиною.
Його партія також перебуває в коаліції євроскептичного союзу Konfederacja.

тобто, кордон блокувала агентура Кремля.
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12.11.2023 14:10 Відповісти
Ситуація із транспор тним безвізом вдаририла по польским приватникам. Не потрібно конспірологій, хто там і куди возив. Коли особисто в тебе зменшилися доходи- почнеш щось робити.
Навіть якщо ти того холопа прибереш, проблема нікуди не піде.
Легких рішень там небуде. Польща- основна країна українського транзиту вантажів. Силою нічого не зробиш.
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12.11.2023 14:18 Відповісти
які доходи зменшились? поляки їздять по всій ЄС, ніхто їх не блокує, та ще й українських водіїв беруть, бо їм платять менше, ніж водіям полякам..
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12.11.2023 14:31 Відповісти
Якщо полякам мало нелегалів на білоруському кордоні, то хай готуються до атак на українському кордоні. Польська влада така ж інфантильна, як і трампісти в США
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12.11.2023 12:45 Відповісти
Надіюсь, черга буде така, що місцеві поляки з дому не виїдуть.
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12.11.2023 12:51 Відповісти
Ооо, вже є ті , хто цитує Шевченка..., який очевидно помилявся в оцінці Унії як явища і тенденції в нашій історії.
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12.11.2023 12:52 Відповісти
А як тоді поляки будуть реагувати на вступ України до ЄС. Це ж буде також вільний доступ тих самих українських перевізників до європейських перевезень. Зараз ми маємо доступ тимчасовий, який надали на період війни. Тобто, зрозуміло, що поляки бачили виключно себе в ролі головних діскаунтерів європейської унії. А зараз на терени влізли ще й українці. Вони хочуть продовжувати їздити і по Європі і в Україну безконтрольно, а українцям на Захід виключно за квотою. Це та сама пісня що і з сільгосп продукцією. Вони нам безмежно і безмитно, ми їм тільки за їхньою згодою квотовано. Але ця гра також на двох.
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12.11.2023 12:52 Відповісти
У нас всі кажуть, що головний "тормоз" Євросоюзу - це ********, однак це не зовсім так. Європейці вважають польщу другою "угорщиною" принаймні вважали до останніх виборів у парламент. Сподіваємося, що нова польська коаліція покладе край цій історії, однак судячи з того, що блокування не розблоковується, то сподівання можуть бути марними.
До речі, Портніков ще у минулому році казав, що польща може бути головним блокувальником євроінтеграції України. Судячи аграрній кризі, він правий
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12.11.2023 14:09 Відповісти
головні блокувальники вступу України до ЄС- угорщина, та ще буде словаччина.. імхо
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12.11.2023 14:15 Відповісти
А то без Портнікова було незрозуміло, що проблеми експорту із України у ЄС були і будуть. А ще беручи до уваги, що структура економік Польщі і України по деяким позиціям фактично тотожна, то зрозуміло, що із поляками доведеьїться довго перемовлятися.
Але такі реалії, питання тільки у тому, чи залишилися в Ураїні ще фахівці і креативні чиновники після мамаєвого забігу Зеленьського і Слуг Народу?
Зараз крім "мальчікков і дєвочєк" на самокатах нікого і невидно.
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12.11.2023 14:25 Відповісти
Там питання не тільки в експорті, а і у історичній спадщині. Судячи з того, як зараз роздмухується 1943, то це буде більшою проблемою, а ніж сільгосппродукція.
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12.11.2023 17:27 Відповісти
Економічні інтереси перевісять усі " роздмухування" . Політичний фон буде увесь час присутній, не більше ніж у відносинах Польща- Німеччина, чи Британія- Ірландія.
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12.11.2023 21:28 Відповісти
Ладно бы на въезд, п то на выезд. Бред
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12.11.2023 13:06 Відповісти
Пусть под Авдеевкой блокируют,там удобней.
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12.11.2023 13:08 Відповісти
Усе, що потрібно знати про блокування кордону поляками: кордон блокувала агентура Кремля.

Блокування українських фур організовано лідером ультраправої партії Ruch Narodowy Рафаелем Меклером.

Його партія також перебуває в коаліції євроскептичного союзу Konfederacja.

Партія Меклера до 2022 р. виступала за співпрацю з Росією, відкидала загрозу з боку Путіна, і вела активну протидію зближенню Польщі зі США та Німеччиною.

Лідер Konfederacja, куди входить партія Меклера Ruch Narodowy, Януш Корвін-Мікке називав ДНР і ЛНР незалежними державами і визнавав окупований Крим російським.

До речі, він сам є власником логістичної компанії "Rafał Mekler TRANSPORT", яка під час війни здійснює доставку вантажів до Білорусі та Росії.

Польська партія Konfederaсja, яка є партнером ХЛА в Польщі і є співорганізатором блокування кордону, заявила, що вона проти вступу України до ЄС.

Рафаель Меклер і його партія вже не вперше блокують український кордон.

Ще у травні 2023 року вони блокували пункт пропуску "Дорогуськ", вимагаючи повернення системи дозволів для перевізників з України.

Мовляв через засилля українських фур страждають польські перевізники і вони захищають інтереси поляків.
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12.11.2023 14:00 Відповісти
ну и их власть делала вид, что ничего не знала?
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12.11.2023 22:41 Відповісти
У тих блокувальників із кишень кацапські фублі стирчать. Не важко здогадатися, що це чисто пропутінська акція з метою блокування транспортних коридорів в Україну. Я ось тільки ніхєра не розумію, чому польська влада не розганяє цих запроданців? Чи договори ЄС для польських правоохоронних органів - не указ у них своє право?!
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12.11.2023 14:03 Відповісти
Там зараз тіки формується влада-недавна проїшли вибори а презідент там не цар і не бог як для богатьох в Україні.
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12.11.2023 14:21 Відповісти
Все шо написав пан Bad Robot скорійше правда тому шо фсбшно-грушно-алегорхічна мафія спонсірує не тіки звичаїні популістичні сили але і відверто радікально-націоналістичні рухи по усьому ЄС.Приклад типу націоналістичної партії свобода в Україні(підрив гранати серед натовпу перед радою у 2015 році-загинуло 3 нацгвардеця).Скіки провокацій від такзваних нац.дружин у мирному Києві з 2016 по 2020рік).
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12.11.2023 14:18 Відповісти
А де наш уряд, де Шмигаль?? Позаркивали роти, пусте грьобане місце яке має йти в відставку, хто відповість за смерть українського водія? Або рило в самих в пушку або клали на то все, як би там не було фірми сплачують податки в бюджет
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12.11.2023 15:26 Відповісти
Так а причому тут український уряд. Є договір з ЄС, хай курва його виконує і не вийопується.
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12.11.2023 17:29 Відповісти
Коли кацапи підірвали урядовий борт з усім урядом Польші, то Туск тоді злив розслідування і підписав кацапську фальшивку. Зараз, тільки прийшовши до влади, він відразу дав дозвіл на цю антиукраїнську акцію.
Може він російська консерва?
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12.11.2023 15:39 Відповісти
по этому вопросу мы тоже сольемся подать на них в суд? кто оплатит нам наши убытки?!
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12.11.2023 22:42 Відповісти
 
 