Дощі ускладнять пересування броньованої техніки, роботу дронів та авіації, - ЗСУ
Погода може вплинути на ситуацію на фронті. Дощі та сніг можуть завадити використанню дронів та авіації, також ускладниться пересування броньованої техніки.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Все ж таки погода внесе свою лепту у ведення бойових дій. Якщо зараз підуть дощі, зменшиться кількість застосування як авіації, так і ударних дронів. Відповідно і техніці рухатися буде важче. Але знову ж таки артилерія як застосовувалася, так і застосовуватися буде", - заявив речник.
Представник Сухопутних військ додав, що важливою задачею для українських військ залишається перерізання ліній постачань окупантів, а також знищення тилу і передових позицій ворога.
"Якщо нам це вдасться, я думаю, за допомогою погоди - дощів і морозів - ми їх виморозимо", - підкреслив Фітьо.
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