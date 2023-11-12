УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7017 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 225 4

Дощі ускладнять пересування броньованої техніки, роботу дронів та авіації, - ЗСУ

погода,бруд

Погода може вплинути на ситуацію на фронті. Дощі та сніг можуть завадити використанню дронів та авіації, також ускладниться пересування броньованої техніки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Все ж таки погода внесе свою лепту у ведення бойових дій. Якщо зараз підуть дощі, зменшиться кількість застосування як авіації, так і ударних дронів. Відповідно і техніці рухатися буде важче. Але знову ж таки артилерія як застосовувалася, так і застосовуватися буде", - заявив речник.

Представник Сухопутних військ додав, що важливою задачею для українських військ залишається перерізання ліній постачань окупантів, а також знищення тилу і передових позицій ворога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни намагаються відбити втрачені позиції на Бахмутському напрямку: промацують оборону ЗСУ та ведуть активну артилерійську роботу, - Сухопутні сили

"Якщо нам це вдасться, я думаю, за допомогою погоди - дощів і морозів - ми їх виморозимо", - підкреслив Фітьо.

Автор: 

ЗСУ (7714) Фітьо Володимир (81)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якраз саме в таку негоду ворожа піхота буде намагатись пробитись до Степового і там закріпитись.
Якщо не буде наших конртратак з Новобахмутівки у напрямку на Красногорівку у правий флаг рашистської клешні, то прийдеться й далі відступати.
показати весь коментар
12.11.2023 12:58 Відповісти
так і є.., тільки трохи зазіватися-кірдик.., чи вирішили, що перепочинок додасть сили?Ні!!тільки додасть руйнування і смерть.
показати весь коментар
12.11.2023 13:15 Відповісти
Красногорівка і навкруги- на висотах. Туди контратакувати важко. Хіба що по лінії жд

Зате на півдні чорнозему нема і грунти менше розкисають
показати весь коментар
12.11.2023 17:12 Відповісти
А для чого це публічно висвітлювати?Так це зашкодить обом сторонам,але в перспективі ,для затягування війни,то вже всі зрозуміли,що це на користь москалям.Та й помітне пожвавлення їх артилерії після зустрічей з північнокорейцями та китайцями,хто би що там не брехав(
показати весь коментар
12.11.2023 13:19 Відповісти
 
 