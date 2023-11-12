Інтеграція переселенців у нові громади триватиме роками, - Верещук

Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у нові громади може тривати роками, зокрема і після війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповіла віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Це питання на роки, після війни у тому числі. Тому що люди все одно не зможуть інтегруватися повністю в громади… Ми розуміємо, що надання житла, повна інтеграція, зайнятість населення - це все буде тривати і тривати", - сказала вона.

Як приклад Верещук навела тих громадян, які стали вимушеними переселенцями ще у 2014 році, наразі їх в Україні до 1,5 млн.

Стосовно забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб Верещук нагадала, що діє програма "єОселя", є можливість отримати кредит. Зокрема, уряд Німеччини виділив 35 млн євро для отримання молодіжного кредиту під 3%.

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