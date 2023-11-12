Інтеграція переселенців у нові громади триватиме роками, - Верещук
Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у нові громади може тривати роками, зокрема і після війни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповіла віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Це питання на роки, після війни у тому числі. Тому що люди все одно не зможуть інтегруватися повністю в громади… Ми розуміємо, що надання житла, повна інтеграція, зайнятість населення - це все буде тривати і тривати", - сказала вона.
Як приклад Верещук навела тих громадян, які стали вимушеними переселенцями ще у 2014 році, наразі їх в Україні до 1,5 млн.
Стосовно забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб Верещук нагадала, що діє програма "єОселя", є можливість отримати кредит. Зокрема, уряд Німеччини виділив 35 млн євро для отримання молодіжного кредиту під 3%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ще вимагають знищити Ізраїль.
Та й євреї "непрочь пакушать "беленькой гавядинки", или "беленькой рыбки без костей"
Виявляється, українці - наші предки, на емпіричному рівні встановили, що їсти свиняче сало найбільш корисно організму : по-перше - жир більш калорійний від м"яса (в залежності від виду - у 2-3 рази) по-друге - він легше від м"яса перетравлюється По-третє - саме свиняче сало в легкості засвоєння набагато вигідніше від яловичого чи баранячого - там менше насичених жирних кислот А це значить, що там менше шкідливого холестерину
Колись на мене солдати-азіати очі витріщали та питали чи я не "мударріс"(релігійний наставник і тлумач норм шаріату) - бо я знав правила шаріату краще них! Наприклад: чому не тільки їм можна їсти свинину (коли нема іншого м"яса) але й чому в період Рамадану їм можна їсти вдень Бо строкова служба прирівняна до "перебування воїна в поході" А цій категорії Мухамед дозволив не дотримуваться посту
Вони такі ж "мусульмани", як більшість українців - "православні християни" - "ні хєра" не тямлять в релігії
Пане Яр! Ви хоч попереджайте!..
Уявив собі то...
Іржу басом, як слін, і спинитися не можу.
Мені начхати саме на Крим. але хай кацапи повернуть дніпровські луки і плавні, які по їх повелінню затопили штучними морями. аби подати воду в Крим і Донбас. Хай повернуть здоров'я загублене у багатьох через переселення із затоплюваних територій. Хай повернуть затоплені цвинтарі, де осталися могили прадідів моєї дружини. Це можна повернути назад Женя? Тепер нам москалі винні. Бо сплюндрували своєю дурною волею наших земель не менше ніж є їх в Криму. Та й чи порівняти ті пасовиська і ліси із сухим степом, що був у Криму раніше? Які ж ви москалі прибацані! хоч інколи на себе в дзеркало дивіться.
проста зачистка території (акваторії)...ну не повезло комусь з дислокацією.
така добра і дбайлива жіночка зі слуг народу))))
Спасибо партии за наше счастливое детство
Надо менять лозунги
Предлагаю такой вариант
Спасибо ШАШЛЫЧНИКУ и его партии
За то ,что подарили возможность украинцам
Попутешествовать по Украине
И даже на Запад
Пожить в подвалах
Пожить на вокзалах
В общежитиях
И чужих квартирах
Давно так украинцы не развлекались
Да еще так массово....
А ті мерзоти котрі не розуміють УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ та нею за 30років не навчилися РОЗМОВЛЯТИ, негайно позбавити ГРОМАДЯНСТВА і НАХ... в скрєпостан на землю обітовану в холодні та голодні мухосранськи підоросії, де їх ловили по усяким дітдомам та піонеро-комсомолістичних збіговиськах усякої підороської сволоти.
Цю кацапоморду мразоту ешелонами 50років завозили на лучшую жізнь, а по факту для інфікування УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ та асиміляції в неї, цієї нагуляно-байстрюкової мразоти, піонеро-комсомольських активістов, а по факту злодіїв, стукачів, сексотів, агентури нквс та кгб...!!!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
І до кого ти звератєшся? До шльондри шуляк, яка є представником будівельної мафії?
В твоєму випадку вихід один - виділяти землю і будувати нові мікрорайони, як це було з чорнобильцями. До речі, а чому біженцям давати квартири у Києві? А Черкаси, Полтава, Кропивницький - не варіант?!
Насправді небачу великої проблеми окрім саботажу влади у добудові. Можливо у якихось ЖК і є якісь проблеми, порушення перважно це -завищена поверховість у даній місцевості та захоплення чи не цільове використання ділянок, Але в цих недобудованих будинках вже 7 років живуть люди і ніхто із органів влади 7 років не заперечував. Тобто по договорняках та витягуванні додаткових коштів з інвесторів все ОК, жити можна, а от добудувати, чи можливо де потрібно провести реконструкцію, ввести в експлуатацію та роздати людям документи, то ні!
Якісь несусвітні невирішальні проблеми, це здебільшого казка яку розповідають організовані угрупування за для залякування покуаців та постійного збору коштів.
Де: вулиця Генерала Ватутіна, 9
Початок будівництва: 1999 рік
Припинення будівництва: 2003−2005 роки
Це найвідоміші і найбільші недобудови Києва. Погугли
"недобудова на здолбунівській"
Там продавали квартири як почали будувати (десь у 2010-му) потім заморозили, десь у 2014-м продовжили будувати і продавати і знову заморозили по сьогоднішній день
І до речі, з якого хєра у київська влада має вирішувати питання з переселенцями за рахунок киян? Хай центральна влада вирішує з держбюджету. І знову, хай будують окремі квартали по країні, якого хєра ви всі лізете за безкоштовним житлом у Київ? Я щоб стати киянином з житлом, 15+ років єпашив як проклятий поки назбирав суму $$$$$
Аларту ж типу як СБУ крутить.
Тільки дурень або провокатор буде це все узагальнювати на всих українців.
А как иначе назвать тех, кто обдурил украинцев,рассказывая им,что войны не будет?
Патриоты и военные должны поддержать воров в Министерстве Обороны?
А как иначе назвать тех, кто украл миллиарды у армии?
Те ,кто не хочет с этим мириться - кричат об этом
И власть слышит недовольных
А на тех,кто смотрит Марафон
Власть плюет
Потому что зрители Марафона не мешают власти
Врать и красть
Вернутся единицы
Человек адаптируется к новому месту жизни минимум за год
Максимум за полтора
И на новом месте жизни он создает новую жизнь
И он не захочет разрушить и ее
Не говоря уже о том,что вернуться в Мариуполь,например
Это такой удар по психике
Окунуться во все пережитое - от этого можно сойти с ума