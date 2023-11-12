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Інтеграція переселенців у нові громади триватиме роками, - Верещук

львів,переселенці

Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у нові громади може тривати роками, зокрема і після війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповіла віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Це питання на роки, після війни у тому числі. Тому що люди все одно не зможуть інтегруватися повністю в громади… Ми розуміємо, що надання житла, повна інтеграція, зайнятість населення - це все буде тривати і тривати", - сказала вона.

Як приклад Верещук навела тих громадян, які стали вимушеними переселенцями ще у 2014 році, наразі їх в Україні до 1,5 млн.

Стосовно забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб Верещук нагадала, що діє програма "єОселя", є можливість отримати кредит. Зокрема, уряд Німеччини виділив 35 млн євро для отримання молодіжного кредиту під 3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 40% переселенців в Україні живуть тільки на допомогу, - Верещук

Автор: 

переселенці (990) Верещук Ірина (685)


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Топ коментарі
+33
"Роки"-це термін верещучкі. За її "шаттли"до Криму,за її розмінування..за все. Бажано років 40. ****.
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12.11.2023 14:23 Відповісти
+29
Цікаво: а скільки триватиме "інтеграція" Верещучки в тюремну камеру?
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12.11.2023 14:23 Відповісти
+19
Ага, триватиме роками, може. Вже деякі переселенці вимагають!!! обслуговувати їх на кацапській мові! Бо бачите це порушує їх права!
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12.11.2023 14:16 Відповісти
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Ага, триватиме роками, може. Вже деякі переселенці вимагають!!! обслуговувати їх на кацапській мові! Бо бачите це порушує їх права!
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12.11.2023 14:16 Відповісти
Це як і переселенці з Близького Сходу у Європі з презирством ставляться до місцевого населення, не поважають їхніх законів та звичаїв (хоча всіма правами користуються охоче), вимагають мечеті для себе, а також виключення свинини з раціону дитячих садочків, тому що та по кілька їхніх дітей з кожної їх родини.
А ще вимагають знищити Ізраїль.
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12.11.2023 14:31 Відповісти
Не знаю! В Україні більшість мусульман жеруть свинину, ковбаси з неї та сало солоне з задоволенням! У родича сестра двоюрідна замужем за турком Так коли приїжджали в гості то турок просив "той колбаски, которую нам запрещают", купить на ринку (домашньої, свинячої запеченої) Тільки просив, щоб його рідня турецька про це не довідалася
Та й євреї "непрочь пакушать "беленькой гавядинки", или "беленькой рыбки без костей"
Виявляється, українці - наші предки, на емпіричному рівні встановили, що їсти свиняче сало найбільш корисно організму : по-перше - жир більш калорійний від м"яса (в залежності від виду - у 2-3 рази) по-друге - він легше від м"яса перетравлюється По-третє - саме свиняче сало в легкості засвоєння набагато вигідніше від яловичого чи баранячого - там менше насичених жирних кислот А це значить, що там менше шкідливого холестерину
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12.11.2023 15:12 Відповісти
https://t.me/voynareal/76898 https://t.me/voynareal/76898

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12.11.2023 15:34 Відповісти
Бачила я в Німеччині і турків і арабів, які казали, що їм не можна навіть торкатися посуду, на якому лежала свинина. Коли таких бачу, то запитую, чи можна їм в такому разі пхати свого писюна в наших дівчат. Відповіді у них немає. Так що свинина для муслімів "не всьо так адназначна".
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12.11.2023 15:43 Відповісти
То вони так знають вчення Мухамеда Згідно з ним, Мухамед дозволив мусульманину їсти "нехаляльну" їжу у випадку, коли їм загрожує смерть від голоду Тобто, коли не буде ніякої їжі крім свинини - то має повне право їсти І це не буде "гріхом"
Колись на мене солдати-азіати очі витріщали та питали чи я не "мударріс"(релігійний наставник і тлумач норм шаріату) - бо я знав правила шаріату краще них! Наприклад: чому не тільки їм можна їсти свинину (коли нема іншого м"яса) але й чому в період Рамадану їм можна їсти вдень Бо строкова служба прирівняна до "перебування воїна в поході" А цій категорії Мухамед дозволив не дотримуваться посту
Вони такі ж "мусульмани", як більшість українців - "православні християни" - "ні хєра" не тямлять в релігії
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12.11.2023 16:06 Відповісти
Все ще простіше. Достатньо закрити занавісками вікна, зачинити щільно двері, і можна лопати сало. Аллах тоді не бачить. Це один знайомтй казах розказував. Лускав сало, аж лящало.
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12.11.2023 17:26 Відповісти
Як казав один мусульманин -- єслі под кришей Аллах нє відіт, то можно....
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12.11.2023 21:04 Відповісти
Саме так, у нас в місті вже "штокають та акають" і поводяться так, ніби вони тут господарі. І що цікаво, абсолютно не переймаються мобілізацією, бо ТЦК їх вперто не помічає.
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12.11.2023 14:35 Відповісти
Ви забули сказати, чомусь, не помічають!!!
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12.11.2023 17:03 Відповісти
"Сьорамно ми с Расієй памірімся і будім жить дружно!"
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12.11.2023 18:03 Відповісти
З такими як Ви... Аби усі не повивтікали.
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12.11.2023 14:19 Відповісти
А що заважає переселенців селити у мадярські громади? За 5-10 років угорське питання назавжди буде вирішено😆, особливо з урахуванням того, що у перші класи вже немає охочих мадяр
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12.11.2023 14:21 Відповісти
Підтримую на 100 градусів!!
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12.11.2023 14:32 Відповісти
Добра ідея.
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12.11.2023 17:27 Відповісти
"Роки"-це термін верещучкі. За її "шаттли"до Криму,за її розмінування..за все. Бажано років 40. ****.
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12.11.2023 14:23 Відповісти
Цікаво: а скільки триватиме "інтеграція" Верещучки в тюремну камеру?
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12.11.2023 14:23 Відповісти
Якщо з парасолькою, то, мабуть, роки...
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12.11.2023 14:40 Відповісти
Рівно три місяці. Далі звикне до режиму. Всі звикають.
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12.11.2023 14:47 Відповісти
А парасолька де буде? Я пропоную вставить в зад!
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12.11.2023 15:13 Відповісти

Пане Яр! Ви хоч попереджайте!..
Уявив собі то...
Іржу басом, як слін, і спинитися не можу.
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12.11.2023 21:16 Відповісти
парасолько а якою стороною і як встромляти бо е деякі але
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13.11.2023 05:14 Відповісти
А тут все від "уяви" залежить!
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13.11.2023 05:22 Відповісти
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13.11.2023 10:12 Відповісти
до тієї інтеграції ця зелена ломєхуза ще роками буде срати у голови довірливих виборців.
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12.11.2023 15:37 Відповісти
Такої пропозиції офіційно не надходило. А те що сказав ''екс'' то зараз багато різних ''ексів'' мудрі речі говорять. Так що тут а ні розглядати, а ні приймати немає що.
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12.11.2023 14:29 Відповісти
Ти до кого звертаєшся-це украінський інформаційний сайт а данна особа представляє украінську владу.Тебе на требе писати на Росія 24 чи подібних.
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12.11.2023 14:30 Відповісти
Ну скажіть *****, хай припинить і звалить з України. Ми не можемо цю війну припинити, бо не ми її почали
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12.11.2023 14:45 Відповісти
не треба читати на ніч раїськи газети, ухилянте
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12.11.2023 15:13 Відповісти
"Розумний"? А прислів"я чув: "Дай в рот палець - по лікоть відкусить!"??? Це саме про кацапню! Багато нам "Великий договір" з "Будапештським меморандумом" дав? Те ж саме було-б і з "Стамбульською угодою"!
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12.11.2023 15:17 Відповісти
Украіна вже була нейтральною,рос.мова регіональна,крим-автономія до2014 року-це росію не зупинило.Їм треба щоб Украіни небуло зовсім а люди їм неважліві.
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12.11.2023 15:24 Відповісти
Я бачу вам там в Чехії промили мізки серйозно, у вас там напевно ще й кацапи в друзях. Вам на долю України наплювати, отримуйте вже той чеський паспорт у убережіть нас від ваших зрадницьких ідей.
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12.11.2023 15:39 Відповісти
Ви мабуть трохи не зрозуміли.Росіі не потрібна неяка украіна.Не російськомовна чи нейтральна .Замість україни повинна бути російська імперія либим путем Я вже незнаю як вам ще пояснити.
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12.11.2023 15:51 Відповісти
нащо прикидатися дурником? кремль ніколи не виконував своїх обіцянок. Перестали б захищатися - кацапи були б вже на кодонах із Польщею. І яке політичне рішення по Криму, коли в 2024 році закінчиться термін перебування чорноморського флоту у Криму по договору підписаному януковичем. І замість того, аби виконувати хоч цей термін, а не 2017 року, кремль взагалі відхапав весь Крим у свою конституцію. Що ще повинно відбутися, аби такі як ти не несли пургу про договори з рашою?
Мені начхати саме на Крим. але хай кацапи повернуть дніпровські луки і плавні, які по їх повелінню затопили штучними морями. аби подати воду в Крим і Донбас. Хай повернуть здоров'я загублене у багатьох через переселення із затоплюваних територій. Хай повернуть затоплені цвинтарі, де осталися могили прадідів моєї дружини. Це можна повернути назад Женя? Тепер нам москалі винні. Бо сплюндрували своєю дурною волею наших земель не менше ніж є їх в Криму. Та й чи порівняти ті пасовиська і ліси із сухим степом, що був у Криму раніше? Які ж ви москалі прибацані! хоч інколи на себе в дзеркало дивіться.
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12.11.2023 15:56 Відповісти
на жаль не закінчується, чортові угоди були підписані на на 25 років у 2010 році, при теперішніх форс-мажорах на це все потрібно класти великий прилад і навіть не згадувати...
проста зачистка території (акваторії)...ну не повезло комусь з дислокацією.
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12.11.2023 17:11 Відповісти
А інтеграція колоборантів і продажних тварей за грати не повинна тривати більш 1 години.
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12.11.2023 14:25 Відповісти
У нас з Даунбасу здорові бугаї вже поводяться, як в себе вдома, паркують позашляховики на газонах, слухають рашистський реп і шансон на повну гучність та скуповують магазини аби здебільшого перепродувати каву замінивши місцевих, які воюють. Звісно, коли волонтери збирають на дрони жодної копійки вони не дають. А місцеві ЗМІ радо показують, як добре вони тут влаштувалися і роблять бабло.
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12.11.2023 14:26 Відповісти
Ув якому місті?
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12.11.2023 14:35 Відповісти
Хмельницький.
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12.11.2023 14:43 Відповісти
Они с даунбаса на джипах к вам а вы к ним на даунбасс ! Есто есть реинтегация двигать эволюция , благодаря революция . Ето есть корошо ! Нада мова учить !
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12.11.2023 15:02 Відповісти
А потім окопаються, і будуть вищати: "Путін ввєді, русскій язик ущємляют!"
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12.11.2023 14:48 Відповісти
Вже. За останній рік неодноразово затримували за виправдання агресії та поширення рашистської пропаганди переселенців з Донецької та Луганської областей. Дають рік умовно і заборону десять років працювати на державних посадах і відпускають. А потім дивуються, чого по об'єктах в області прилітає саме тоді, коли є по чому.
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12.11.2023 14:57 Відповісти
І тцк чомусь не хоче їх помічати.
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12.11.2023 14:54 Відповісти
Паліть їм машини і магазини.
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12.11.2023 14:59 Відповісти
За таке можна надовго сісти, тим паче, що в місцеву поліцію та СБУ теж повлаштовували чималу кількість "силовиків" з даунбасу (бо не відправляти ж такі "цінні кадри" на війну звільняти свої території).
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12.11.2023 15:13 Відповісти
З них і починати. "Пята колона" має припинити існування! Тільки так переможемо.
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12.11.2023 15:19 Відповісти
Тоб-то , вас обурює те що переселенець купує бізнес , надає робочі місця та сплачує податки в бюджет держави ? Треба як ви все життя - то на Мацкву на заробітки , то на польшу? А пенсію нехай вам сплачують лохи , які офіційно працюють в Україні та поповнюють бюджет ?
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12.11.2023 16:27 Відповісти
Так само сплачували податки ті місцеві хлопці, які тримали аналогічний бізнес і яких мобілізували (дехто вже загинув), а цих не мобілізують, а показують в новинах, які вони бізнесмени і що держава має їм ще допомогу на розширення надати. Про заробітки в москві взагалі якась маячня - все життя працював в Україні, як і більшість знайомих, тому не вам тут з Німеччини розповідати хто і кому податки на пенсії платить. Ми якось тут самі розберемося.
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12.11.2023 18:11 Відповісти
В них магазин цей відібрали чі вони його продали ? Як що людина продала , то вам яке діло хто його купив та працює ?
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12.11.2023 20:06 Відповісти
)) Цікаво жи всі землі чесно вкрадені в горомади Равируської вже розпродала

така добра і дбайлива жіночка зі слуг народу))))
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12.11.2023 14:27 Відповісти
Вспомнила советские лозунги
Спасибо партии за наше счастливое детство
Надо менять лозунги
Предлагаю такой вариант
Спасибо ШАШЛЫЧНИКУ и его партии
За то ,что подарили возможность украинцам
Попутешествовать по Украине
И даже на Запад
Пожить в подвалах
Пожить на вокзалах
В общежитиях
И чужих квартирах
Давно так украинцы не развлекались
Да еще так массово....
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12.11.2023 14:30 Відповісти
''Спасіба тавагіщу боневтіку за наше падвальноє дєтсво''
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12.11.2023 14:36 Відповісти
Це прямо про мого внука! Місяць спання на підлозі підвалу (на "корематі") - і після того більше року лікарі при медоглядах запитували у його матері : "А що це у вашого сина за синяки на спині?" (пацан худий і спав на спині Так на відростках хребців синяки з"явилися)
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12.11.2023 15:23 Відповісти
Тоді вже велике дякую всім президентам, починаючи з кравчучки. Чи Ви вважаєте, що якби не зєбєня, то війни не було б? Так вона йде з 14 року.
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12.11.2023 17:31 Відповісти
Усю цю кацапоморду підороську-чухраінску наволоч та мразоту ждунов-колаборнтів, з лугандонії, даунєцка, харклів, запоружжа та пєтровска-дніпра, котрі верещали, як різані свині з 2014-2022 роки, що їх "бандєрі усцімляют і пуця памагі, мі хатім в баракі матюковой рації" НАХ... у ПІДОРОСЬКІ РЕЗЕРВАЦІЇ...!!!
А ті мерзоти котрі не розуміють УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ та нею за 30років не навчилися РОЗМОВЛЯТИ, негайно позбавити ГРОМАДЯНСТВА і НАХ... в скрєпостан на землю обітовану в холодні та голодні мухосранськи підоросії, де їх ловили по усяким дітдомам та піонеро-комсомолістичних збіговиськах усякої підороської сволоти.
Цю кацапоморду мразоту ешелонами 50років завозили на лучшую жізнь, а по факту для інфікування УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ та асиміляції в неї, цієї нагуляно-байстрюкової мразоти, піонеро-комсомольських активістов, а по факту злодіїв, стукачів, сексотів, агентури нквс та кгб...!!!
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12.11.2023 14:39 Відповісти
+100500 %%
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12.11.2023 14:40 Відповісти
Ну я з Дніпра - шо ти цим бажає сказати чи аби надрочити на клавіатурі.
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12.11.2023 14:44 Відповісти
Такі гниди , що розпалюють внутрішню влрожнечу, гірше кацапськив вошів.
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12.11.2023 20:00 Відповісти
У Києві близько двухсот покинутих житлових будинків, (по всій Ураїні ще більше) де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців чи пільгових категорій, та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування, Кличко, КМДА, Непопа, багато років постійно звертаються тисячі постраждалих від афериста Войцеховського, та інших шахраїв забудовників, вирішити питання покинутих недобудов по всій країні. Але знаючи про проблему вони саботують вирішення питання та зацікавлен у такому положенні. Після того як люди повносили кошти, з приходом до влади Кличко, будівництва позупиняли, як незаконні. Коли більше року забудовник збирав кошти та зводилилися багатоповерхівки, всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали, все було Ок!... Начебто все правильно, якщо незаконні то потрібно зупинити. Але.... те, що було заборонено забудовнику, за ініциативи КМДА дозволили добре організованим угрупування кооперативам, які зявились на покинутих ЖК замість забудовника, які роздерибанили вільні площі за які можна було б добудувати будинки, та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, з людей почали збирати кошти на будівництво по другому колу, бо начебто раніше внесені кошти залишились у забудовника, до якого у поліції та всіх .контролюючих, немає ні претензій, ні інтересу! Люди звертались до всіх державних органів за допомогою провести аудит вільних площ та надати забудовника, але звернення на всіх рівнях влади ігрноруються! Організовані угрупування,кооперативи, якими дуже «опікувався» та розхвалював Антон Геращеко, коли був на посаді зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шантажують та залякують людей втратою квартир, примушують вступати в кооперативи, хто не вступить не підключають або відключають електроводопостачання, по другому колу збирають кошти на також незаконне будівництво, але це вже ніхто не помічає, та поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був довічний кооперативний бізнес на потерпілих та витягування коштів. Йде сьомий рік збору коштів по другому колу, з людей повторно вже зібрані сотні мільйонів гривень, але жоден ЖК так і не зданий в експлуатацію, людям не передають квартири! Людям які вирішили визнати за собою квартири у судовому порядку, організатори кооперативів чинять перешкоди! КМДА взагалі пробила дно! У судові спори по визнанню квартир за покупцями КМДА почала влазити третьою стороною та заперечувати проти визнання квартир за покупцями! Всі Контролюючі органи, поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти організаторів кооперативу не можливо, іх одразу закривають без повідомлень! Тягнуть час та дають змогу шахраям уникнути відповідальності! Та залишити собі роздерибанені площі. Судові рішення виконати закон, та організувати добудову, КМДА не виконує!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
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12.11.2023 14:48 Відповісти
Ті покинуті будинки у більшості своїй з'явилися із-за свавілля забудовників, а також за рахунок пірамід і схем, коли лохів розводили на бабло. У більшості своїй ті будинки мають бути знесені оскільки не придатні для здачі у експлуатацію.
І до кого ти звератєшся? До шльондри шуляк, яка є представником будівельної мафії?
В твоєму випадку вихід один - виділяти землю і будувати нові мікрорайони, як це було з чорнобильцями. До речі, а чому біженцям давати квартири у Києві? А Черкаси, Полтава, Кропивницький - не варіант?!
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12.11.2023 15:03 Відповісти
Так із-за свавілля забудовників, яке ім дозволила влада, людей розводили за мовчазної згоди КМДА та ін. органів влади. Звертаємось до всіх!
Насправді небачу великої проблеми окрім саботажу влади у добудові. Можливо у якихось ЖК і є якісь проблеми, порушення перважно це -завищена поверховість у даній місцевості та захоплення чи не цільове використання ділянок, Але в цих недобудованих будинках вже 7 років живуть люди і ніхто із органів влади 7 років не заперечував. Тобто по договорняках та витягуванні додаткових коштів з інвесторів все ОК, жити можна, а от добудувати, чи можливо де потрібно провести реконструкцію, ввести в експлуатацію та роздати людям документи, то ні!
Якісь несусвітні невирішальні проблеми, це здебільшого казка яку розповідають організовані угрупування за для залякування покуаців та постійного збору коштів.
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12.11.2023 15:46 Відповісти
Доречі та ін підтримучі свавілля - на сьогодні продаж квартир в цих будинках теж не зупинено, отож, наступними потерпілими, можете виявитись ви!
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12.11.2023 15:55 Відповісти
Дніпровські вежі

Де: вулиця Генерала Ватутіна, 9

Початок будівництва: 1999 рік

Припинення будівництва: 2003−2005 роки

Це найвідоміші і найбільші недобудови Києва. Погугли
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12.11.2023 17:06 Відповісти
Оця новобудова поруч зі мною
"недобудова на здолбунівській"

Там продавали квартири як почали будувати (десь у 2010-му) потім заморозили, десь у 2014-м продовжили будувати і продавати і знову заморозили по сьогоднішній день
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12.11.2023 17:09 Відповісти
І таких прикладів ще можна сотню написати, де будинки вже неможливо добудувати. Ну і звісно там ніхто не жив і не живе, хоч ти кажеш зворотнє.
І до речі, з якого хєра у київська влада має вирішувати питання з переселенцями за рахунок киян? Хай центральна влада вирішує з держбюджету. І знову, хай будують окремі квартали по країні, якого хєра ви всі лізете за безкоштовним житлом у Київ? Я щоб стати киянином з житлом, 15+ років єпашив як проклятий поки назбирав суму $$$$$
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12.11.2023 17:19 Відповісти
Нехай вирішить за рахунок бюджету, а не киян, справа в тому, що влада взагалі не збирається нічого вирішувати, будинки віддали ОЗУ, не скажу за всі недобудови Войцеховського але переважно заселені, не добудовані але заселені 😕
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12.11.2023 19:40 Відповісти
А в чём проблема? Я 10+5 лет лет жил не по месту регистрации. Какие сложности?
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12.11.2023 14:53 Відповісти
Чому Верещук вже на свободі?

Аларту ж типу як СБУ крутить.
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12.11.2023 14:57 Відповісти
Тому що ця секта частина набагато більшої секти!
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12.11.2023 15:24 Відповісти
Тому шо керівництво сидить на лубянке чи шабловке.
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12.11.2023 15:32 Відповісти
Читаю ці новини та коментарі і не розумію, чи здебільшого провокатори пишуть, чи дураки! Хіба з таким відношенням люди объєднуються за для перемоги над ворогом? А може наші захисники на фронті, чії родини зараз стали біженцями, зрадіють цій писанині? Чи може комусь треба нагадати про продуманих екземплярів з Західної України, яка "рятуються" разом з чоловіками у Європі?
Тільки дурень або провокатор буде це все узагальнювати на всих українців.
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12.11.2023 15:21 Відповісти
А патриоты и военные должны объединяться с лжецами?
А как иначе назвать тех, кто обдурил украинцев,рассказывая им,что войны не будет?
Патриоты и военные должны поддержать воров в Министерстве Обороны?
А как иначе назвать тех, кто украл миллиарды у армии?
Те ,кто не хочет с этим мириться - кричат об этом
И власть слышит недовольных
А на тех,кто смотрит Марафон
Власть плюет
Потому что зрители Марафона не мешают власти
Врать и красть
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12.11.2023 15:48 Відповісти
100%. Можна подумати, що львівські чи хмельницькі "бики"на джипах чимось кращі за донецьких і луганських!
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12.11.2023 15:41 Відповісти
с 2014 г сепарня расползлася по Украине. хотя и без того их было полно
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12.11.2023 16:45 Відповісти
Так она "расползается по Украине откуда-то" или её везде "было полно"?
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12.11.2023 19:10 Відповісти
Тобто про повернення на території де вони проживали не буде, бо території залишаться в окупації, так я розумію?
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12.11.2023 15:49 Відповісти
Ну конечно
Вернутся единицы
Человек адаптируется к новому месту жизни минимум за год
Максимум за полтора
И на новом месте жизни он создает новую жизнь
И он не захочет разрушить и ее
Не говоря уже о том,что вернуться в Мариуполь,например
Это такой удар по психике
Окунуться во все пережитое - от этого можно сойти с ума
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12.11.2023 16:11 Відповісти
Як наприклад повернутись до Бахмута ? Через яку кількість років його знову відбудують ? До Авдіївки як повернутись ? До Оріхова ? До Ізюму ? Чі ви вважаєте що одразу після перемоги там дивним чином все стане як було до війни ?
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12.11.2023 16:37 Відповісти
В 2014-ом донецкая крутизна без всяких проблем интегрировалась в Киеве и его пригородах,так что проблема высосана из пальца.В селах люди и так все время перемещались и проблем не было.
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12.11.2023 16:03 Відповісти
Це що, переселенці зі Свазіленду? Про які роки це кацапське непорозуміння натякає? А визволяти і відновлювати не збирається?
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12.11.2023 17:25 Відповісти
інтеграція Верещук в жіночій колонії пройде набагато швидше)
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12.11.2023 19:54 Відповісти
Якщо на думку цієї пані "інтеграція переселенців у нові громади триватиме роками" - то так треба розуміти, що зелені іуди не передбачають повернення переселенців додому? Отже вони і не передбачають визволення окупованих територій?
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13.11.2023 08:06 Відповісти
 
 